В ЦИК Казахстана заявили о готовности к референдуму по АЭС
В ЦИК Казахстана заявили о готовности к референдуму по АЭС в текущем году
© РИА Новости / Сергей Мамонтов | Перейти в медиабанкРассвет в центре столицы Казахстана Нур-Султане
Рассвет в центре столицы Казахстана Нур-Султане. Архивное фото
АСТАНА, 6 сен – РИА Новости. Член центральной избирательной комиссии Казахстана Шавкат Утемисов заявил, что если референдум по строительству атомной электростанции решат провести в текущем году, то ЦИК будет готов.
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"Все необходимые работы подготовительные, в том числе составление списка избирателей, и работа, которая должна провестись нашими территориальными избирательными комиссиями, все идет в плановом режим, мы готовы", - сообщил член ЦИК в кулуарах парламента.
При этом назвать сроки проведения референдума член центризбиркома затруднился, однако заверил, что если его решат провести в текущем году, то ЦИК успеет его провести. "Мы готовы, конечно, успеем", - ответил Утемисов.
Ранее, выступая с ежегодным посланием народу, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подчеркнул, что строительство или отказ от возведения АЭС – это крайне важный вопрос, касающийся будущего страны. Казахстанский лидер подчеркнул, что необходимо продолжить общественные слушания и всестороннее широкое обсуждение по данному вопросу, в частности, посредством референдума.
В июне 2022 года пресс-служба министерства энергетики Казахстана сообщила, что АЭС планируется строить на побережье озера Балхаш в селе Улькен Алма-Атинской области, а поставщик технологии для возведения станции не выбран. В шорт-листе кандидатов – корейская KHNP, китайская CNNC, российский "Росатом" и французская EDF.