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В ЦИК Казахстана заявили о готовности к референдуму по АЭС - РИА Новости, 06.09.2023
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Ядерные технологии
 
08:12 06.09.2023
https://ria.ru/20230906/referendum-1894437973.html
В ЦИК Казахстана заявили о готовности к референдуму по АЭС
В ЦИК Казахстана заявили о готовности к референдуму по АЭС - РИА Новости, 06.09.2023
В ЦИК Казахстана заявили о готовности к референдуму по АЭС
Член центральной избирательной комиссии Казахстана Шавкат Утемисов заявил, что если референдум по строительству атомной электростанции решат провести в текущем... РИА Новости, 06.09.2023
2023-09-06T08:12
2023-09-06T08:12
ядерные технологии
казахстан
алма-атинская область
касым-жомарт токаев
государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
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АСТАНА, 6 сен – РИА Новости. Член центральной избирательной комиссии Казахстана Шавкат Утемисов заявил, что если референдум по строительству атомной электростанции решат провести в текущем году, то ЦИК будет готов. "Все необходимые работы подготовительные, в том числе составление списка избирателей, и работа, которая должна провестись нашими территориальными избирательными комиссиями, все идет в плановом режим, мы готовы", - сообщил член ЦИК в кулуарах парламента. При этом назвать сроки проведения референдума член центризбиркома затруднился, однако заверил, что если его решат провести в текущем году, то ЦИК успеет его провести. "Мы готовы, конечно, успеем", - ответил Утемисов. Ранее, выступая с ежегодным посланием народу, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подчеркнул, что строительство или отказ от возведения АЭС – это крайне важный вопрос, касающийся будущего страны. Казахстанский лидер подчеркнул, что необходимо продолжить общественные слушания и всестороннее широкое обсуждение по данному вопросу, в частности, посредством референдума. В июне 2022 года пресс-служба министерства энергетики Казахстана сообщила, что АЭС планируется строить на побережье озера Балхаш в селе Улькен Алма-Атинской области, а поставщик технологии для возведения станции не выбран. В шорт-листе кандидатов – корейская KHNP, китайская CNNC, российский "Росатом" и французская EDF.
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казахстан
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казахстан, алма-атинская область, касым-жомарт токаев, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", edf
Ядерные технологии, Казахстан, Алма-Атинская область, Касым-Жомарт Токаев, Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом", EDF
В ЦИК Казахстана заявили о готовности к референдуму по АЭС

В ЦИК Казахстана заявили о готовности к референдуму по АЭС в текущем году

© РИА Новости / Сергей Мамонтов | Перейти в медиабанкРассвет в центре столицы Казахстана Нур-Султане
Рассвет в центре столицы Казахстана Нур-Султане - РИА Новости, 1920, 06.09.2023
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
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Рассвет в центре столицы Казахстана Нур-Султане. Архивное фото
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АСТАНА, 6 сен – РИА Новости. Член центральной избирательной комиссии Казахстана Шавкат Утемисов заявил, что если референдум по строительству атомной электростанции решат провести в текущем году, то ЦИК будет готов.
«
"Все необходимые работы подготовительные, в том числе составление списка избирателей, и работа, которая должна провестись нашими территориальными избирательными комиссиями, все идет в плановом режим, мы готовы", - сообщил член ЦИК в кулуарах парламента.
При этом назвать сроки проведения референдума член центризбиркома затруднился, однако заверил, что если его решат провести в текущем году, то ЦИК успеет его провести. "Мы готовы, конечно, успеем", - ответил Утемисов.
Ранее, выступая с ежегодным посланием народу, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подчеркнул, что строительство или отказ от возведения АЭС – это крайне важный вопрос, касающийся будущего страны. Казахстанский лидер подчеркнул, что необходимо продолжить общественные слушания и всестороннее широкое обсуждение по данному вопросу, в частности, посредством референдума.
В июне 2022 года пресс-служба министерства энергетики Казахстана сообщила, что АЭС планируется строить на побережье озера Балхаш в селе Улькен Алма-Атинской области, а поставщик технологии для возведения станции не выбран. В шорт-листе кандидатов – корейская KHNP, китайская CNNC, российский "Росатом" и французская EDF.
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Ядерные технологииКазахстанАлма-Атинская областьКасым-Жомарт ТокаевГосударственная корпорация по атомной энергии "Росатом"EDF
 
 
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