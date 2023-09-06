https://ria.ru/20230906/referendum-1894437973.html

В ЦИК Казахстана заявили о готовности к референдуму по АЭС

В ЦИК Казахстана заявили о готовности к референдуму по АЭС - РИА Новости, 06.09.2023

В ЦИК Казахстана заявили о готовности к референдуму по АЭС

Член центральной избирательной комиссии Казахстана Шавкат Утемисов заявил, что если референдум по строительству атомной электростанции решат провести в текущем... РИА Новости, 06.09.2023

2023-09-06T08:12

2023-09-06T08:12

2023-09-06T08:12

ядерные технологии

казахстан

алма-атинская область

касым-жомарт токаев

государственная корпорация по атомной энергии "росатом"

edf

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АСТАНА, 6 сен – РИА Новости. Член центральной избирательной комиссии Казахстана Шавкат Утемисов заявил, что если референдум по строительству атомной электростанции решат провести в текущем году, то ЦИК будет готов. "Все необходимые работы подготовительные, в том числе составление списка избирателей, и работа, которая должна провестись нашими территориальными избирательными комиссиями, все идет в плановом режим, мы готовы", - сообщил член ЦИК в кулуарах парламента. При этом назвать сроки проведения референдума член центризбиркома затруднился, однако заверил, что если его решат провести в текущем году, то ЦИК успеет его провести. "Мы готовы, конечно, успеем", - ответил Утемисов. Ранее, выступая с ежегодным посланием народу, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подчеркнул, что строительство или отказ от возведения АЭС – это крайне важный вопрос, касающийся будущего страны. Казахстанский лидер подчеркнул, что необходимо продолжить общественные слушания и всестороннее широкое обсуждение по данному вопросу, в частности, посредством референдума. В июне 2022 года пресс-служба министерства энергетики Казахстана сообщила, что АЭС планируется строить на побережье озера Балхаш в селе Улькен Алма-Атинской области, а поставщик технологии для возведения станции не выбран. В шорт-листе кандидатов – корейская KHNP, китайская CNNC, российский "Росатом" и французская EDF.

https://ria.ru/20230905/paksh-1894293346.html

казахстан

алма-атинская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

казахстан, алма-атинская область, касым-жомарт токаев, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", edf