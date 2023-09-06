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Минобороны Украины сообщило об увеличении расходов на ВСУ - РИА Новости, 06.09.2023
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20:58 06.09.2023 (обновлено: 21:20 06.09.2023)
https://ria.ru/20230906/raskhody-1894633913.html
Минобороны Украины сообщило об увеличении расходов на ВСУ
Минобороны Украины сообщило об увеличении расходов на ВСУ - РИА Новости, 06.09.2023
Минобороны Украины сообщило об увеличении расходов на ВСУ
Новый министр обороны Украины Рустем Умеров заявил, что оборонные расходы увеличились более чем в шесть раз по сравнению с 2021 годом, а на ВСУ почти в десять... РИА Новости, 06.09.2023
2023-09-06T20:58
2023-09-06T21:20
украина
рустем умеров
вооруженные силы украины
алексей резников
денис шмыгаль
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МОСКВА, 6 сен – РИА Новости. Новый министр обороны Украины Рустем Умеров заявил, что оборонные расходы увеличились более чем в шесть раз по сравнению с 2021 годом, а на ВСУ почти в десять раз. Ранее бывший министр обороны Украины Алексей Резников сообщал, что один день вооруженного конфликта обходится Украине в 100 миллионов долларов. "Оборонные расходы увеличились более чем в шесть раз по сравнению с 2021 годом, а на ВСУ почти в десять раз. Оборонный бюджет составляет треть ВВП – гигантская для любой экономики мира цифра. Только до конца этого года нам потребуется дополнительных 250 миллиардов гривен (6,7 миллиарда долларов) на денежное обеспечение. И эти расходы растут каждый день", - передает слова Умерова издание "Лига.net". Умеров добавил, что оборонные расходы увеличиваются ежедневно. Украине ежегодно требуется три триллиона гривен (82 миллиарда долларов), 1,6 триллиона гривен (43 миллиарда долларов) идет на сектор обороны, а доходная часть бюджета составляет всего 1,4 триллиона гривен (37 миллиардов долларов). Кроме того, по данным министра обороны, численность военных в рядах ВСУ с февраля 2022 года выросла более чем в три раза – с 261 тысячи человек до 800 тысяч. Ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль утверждал, что страна направила на военные нужды 100% налогов, собранных с граждан и бизнеса. Кроме этих расходов, по словам премьера, есть еще военная помощь союзников и пожертвования благотворителей. Председатель бюджетного комитета верховной рады Роксолана Пидласа заявляла, что Украина увеличила военные расходы с начала года. По ее утверждению, каждая вторая гривна из бюджета страны в 2023 году направляется на оборону. Парламент Украины принял бюджет на 2023 год с дефицитом в 1 триллион 296 миллионов гривен (35,1 миллиарда долларов). По словам Шмыгаля, проект бюджета на 2023 год предусматривал доходы на уровне 1,28 триллиона гривен (около 34,6 миллиарда долларов), расходы – 2,57 триллиона гривен (около 69,6 миллиарда долларов), ежемесячный дефицит бюджета оценивался в три миллиарда долларов, которые Украина предполагала закрывать внешними заимствованиями. В апреле 2023 года министр финансов Украины Сергей Марченко заявил, что дефицит украинского бюджета ежемесячно составляет около пяти миллиардов долларов, две трети средств бюджет получает благодаря иностранным займам и грантам, при этом три четверти трат приходятся на военные нужды. В конце августа минфин сообщил, что госдолг Украины превысил 132 миллиарда долларов, за июль он вырос на четыре миллиарда.
https://ria.ru/20230821/oborona-1891240330.html
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украина, рустем умеров, вооруженные силы украины, алексей резников, денис шмыгаль
Украина, Рустем Умеров, Вооруженные силы Украины, Алексей Резников, Денис Шмыгаль
Минобороны Украины сообщило об увеличении расходов на ВСУ

Минобороны Украины: расходы на ВСУ увеличились в десять раз

© AP Photo / Andrew KravchenkoКиев
Киев - РИА Новости, 1920, 06.09.2023
© AP Photo / Andrew Kravchenko
Киев. Архивное фото
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МОСКВА, 6 сен – РИА Новости. Новый министр обороны Украины Рустем Умеров заявил, что оборонные расходы увеличились более чем в шесть раз по сравнению с 2021 годом, а на ВСУ почти в десять раз.
Ранее бывший министр обороны Украины Алексей Резников сообщал, что один день вооруженного конфликта обходится Украине в 100 миллионов долларов.
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"Оборонные расходы увеличились более чем в шесть раз по сравнению с 2021 годом, а на ВСУ почти в десять раз. Оборонный бюджет составляет треть ВВП – гигантская для любой экономики мира цифра. Только до конца этого года нам потребуется дополнительных 250 миллиардов гривен (6,7 миллиарда долларов) на денежное обеспечение. И эти расходы растут каждый день", - передает слова Умерова издание "Лига.net".
Умеров добавил, что оборонные расходы увеличиваются ежедневно. Украине ежегодно требуется три триллиона гривен (82 миллиарда долларов), 1,6 триллиона гривен (43 миллиарда долларов) идет на сектор обороны, а доходная часть бюджета составляет всего 1,4 триллиона гривен (37 миллиардов долларов). Кроме того, по данным министра обороны, численность военных в рядах ВСУ с февраля 2022 года выросла более чем в три раза – с 261 тысячи человек до 800 тысяч.
Ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль утверждал, что страна направила на военные нужды 100% налогов, собранных с граждан и бизнеса. Кроме этих расходов, по словам премьера, есть еще военная помощь союзников и пожертвования благотворителей. Председатель бюджетного комитета верховной рады Роксолана Пидласа заявляла, что Украина увеличила военные расходы с начала года. По ее утверждению, каждая вторая гривна из бюджета страны в 2023 году направляется на оборону.
Парламент Украины принял бюджет на 2023 год с дефицитом в 1 триллион 296 миллионов гривен (35,1 миллиарда долларов). По словам Шмыгаля, проект бюджета на 2023 год предусматривал доходы на уровне 1,28 триллиона гривен (около 34,6 миллиарда долларов), расходы – 2,57 триллиона гривен (около 69,6 миллиарда долларов), ежемесячный дефицит бюджета оценивался в три миллиарда долларов, которые Украина предполагала закрывать внешними заимствованиями.
В апреле 2023 года министр финансов Украины Сергей Марченко заявил, что дефицит украинского бюджета ежемесячно составляет около пяти миллиардов долларов, две трети средств бюджет получает благодаря иностранным займам и грантам, при этом три четверти трат приходятся на военные нужды. В конце августа минфин сообщил, что госдолг Украины превысил 132 миллиарда долларов, за июль он вырос на четыре миллиарда.
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УкраинаРустем УмеровВооруженные силы УкраиныАлексей РезниковДенис Шмыгаль
 
 
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