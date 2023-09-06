https://ria.ru/20230906/rabotino-1894450833.html

Российские военные отбили новые атаки ВСУ в районе Работино

Российские военные отбили новые атаки ВСУ в районе Работино - РИА Новости, 06.09.2023

Российские военные отбили новые атаки ВСУ в районе Работино

Вооруженные силы РФ в районе села Работино Запорожской области отбили несколько атак украинских войск, заявил РИА Новости в среду глава запорожского... РИА Новости, 06.09.2023

2023-09-06T09:40

2023-09-06T09:40

2023-09-06T09:40

специальная военная операция на украине

безопасность

запорожская область

россия

киев

владимир рогов

владимир путин

сергей шойгу

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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 сен – РИА Новости. Вооруженные силы РФ в районе села Работино Запорожской области отбили несколько атак украинских войск, заявил РИА Новости в среду глава запорожского общественного движения "Мы - вместе с Россией" Владимир Рогов. "В районе Работино отбито несколько атак украинских войск. Враг понес потери в живой силе и технике и отброшен обратно", - сказал Рогов. По его словам, ожесточенные бои за Работино продолжаются, продвижения украинских войск в поселке нет. "Враг находится на северных окраинах поселка и в полуразрушенном здании школы в центре, наши ребята - на юго-западных. Кроме того, наши бойцы заняли все господствующие высоты южнее Работино и уничтожают противника, находящегося в низине. Все попытки украинских боевиков полностью занять поселок пресекаются. Всё Работино находится под нашим огневым контролем. Все попытки вылазки украинских боевиков в южную часть поселка приводят только к потерям их личного состава и техники", - сказал Рогов. Украинское контрнаступление началось 4 июня. Киев бросил в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные западной техникой, в том числе широко разрекламированными танками Leopard – впоследствии кадры с дымящимися на поле боя машинами вызвали резонанс на Западе. Спустя три месяца президент Владимир Путин констатировал: "контрнаступ" не то что буксует, "это провал". По словам министра обороны Сергея Шойгу, ВСУ не достигли целей ни на одном из направлений. Самое горячее из них – запорожское, у небольшого села Работино, там Украина ввела в бой из стратегического резерва бригады с западной подготовкой. По данным Минобороны РФ на начало сентября, с начала "контрнаступа" ВСУ потеряли более 66 тысяч человек и 7,6 тысячи единиц вооружения, включая немецкие танки Leopard, французские AMX и американские БМП Bradley. Появились сообщения о первом уничтоженном британском танке Challenger 2. Западные СМИ особенно отмечают эффективность минных полей ВС РФ. На этом фоне госсекретарь США Энтони Блинкен выразил мнение, что наступление ВСУ будет идти "на протяжении гораздо большего числа месяцев", а Штаты начали поставлять Киеву кассетные боеприпасы. Хотя, по мнению опрошенных РИА Новости экспертов, кардинально изменить ситуацию они не в состоянии.

https://ria.ru/20230906/udar-1894443017.html

https://ria.ru/20230906/ukraina-1894435608.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

безопасность, запорожская область, россия, киев, владимир рогов, владимир путин, сергей шойгу, вооруженные силы украины, нато