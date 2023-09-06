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Красноярский край вошел в проект "Императорский маршрут"

Красноярский край вошел в проект "Императорский маршрут" - РИА Новости, 06.09.2023

Красноярский край вошел в проект "Императорский маршрут"

В Красноярске подписано трехстороннее соглашение о вхождении Красноярского края в федеральный туристический проект "Императорский маршрут", который объединяет... РИА Новости, 06.09.2023

2023-09-06T13:16

2023-09-06T13:16

2023-09-06T13:16

туризм

россия

красноярский край

красноярск

михаил котюков

елисаветинско-сергиевское просветительское общество

федеральное агентство по туризму (ростуризм)

министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)

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КРАСНОЯРСК, 6 сен – РИА Новости. В Красноярске подписано трехстороннее соглашение о вхождении Красноярского края в федеральный туристический проект "Императорский маршрут", который объединяет места памяти, связанные с историей дома Романовых в России, передает корреспондент РИА Новости. Соглашение о продвижении проекта в среду подписали врио главы Красноярского края Михаил Котюков, председатель наблюдательного совета фонда "Елисаветинско-Сергиевское просветительское общество" (ЕСПО) Анна Громова и заместитель министра экономического развития РФ Дмитрий Вахруков (по видеосвязи из Москвы). Красноярский край стал 27-м участником проекта. Громова отметила, что подписание соглашения откроет больше возможностей для реализации туристического потенциала. "Следующий этап - подача материала по императорскому маршруту национальным туристическим маршрутом (НТМ). НТМ дает совершенно другие туристические возможности привлечь субсидии, дотации на развитие отдельных объектов. Вот мы сейчас обошли музеи - далеко не везде есть деньги на обновление экспозиций, покупку новых экспонатов. А когда он уже становится частью национального проекта, то соответственно получаются новые возможности. Новые возможности для привлечения групп туристических групп, то есть наполняемости туристического маршрута", - добавила Громова. Вахруков в свою очередь подчеркнул, что реализация проекта "Императорский маршрут" привлечет туристов. "Красноярский край – богатейший регион и второй по величине в РФ регион. Обладает огромным туристическим потенциалом и культурно историческим наследием, которое предстоит реализовать. Уверен, подписание соглашения позволит наладить крепкие партнерские отношения и привлечь больше российских и зарубежных туристов", - сказал он. Руководитель Красноярского края Михаил Котюков отметил, что развитие туристических маршрутов по экономической отдаче могут быть сравнимы с уже существующими отраслями. "Сегодня мы на пороге очередной волны экономического развития сибирских регионов… У нас есть богатейший природный рекреационный потенциал - это возможности, которые часто были недооценены. То что можно привнести в экономику Сибири, развивая туризм, может быть не менее значимо, чем базовые отрасли", - сказал Котюков. Проект "Императорский маршрут" создан ЕСПО при поддержке Минкультуры РФ и реализуется вместе с Ростуризмом и Минэкономразвития России. Проект предполагает создание и продвижение историко-культурных туристических маршрутов по местам, связанных с пребыванием и историей Российского императорского дома, знакомство с разными сторонами жизни и деятельности членов императорской фамилии. В день подписания соглашения также состоялось открытие передвижной стендовой выставки, посвященной развитию железных дорог в России под покровительством Императорского Дома Романовых и созданию Транссибирской магистрали. Выставка уже экспонировалась в Тюмени, Омске и Иркутске. После Красноярска проект последует в Читу, Владивосток, Хабаровск и Киров. Организаторы выставки подчеркнули, что благодаря железной дороге Красноярск стал важнейшим узлом Транссиба, а его население увеличилось в два раза. Кроме того, выросли такие города, как Боготол, Ачинск, Канск.

https://ria.ru/20230831/yamal-1892956853.html

https://ria.ru/20230902/puteshestviya-1893756468.html

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Варвара Скокшина

россия, красноярский край, красноярск, михаил котюков, елисаветинско-сергиевское просветительское общество, федеральное агентство по туризму (ростуризм), министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии), новости - туризм