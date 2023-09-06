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В селе Приамурья мужчина сжег мертвого новорожденного ребенка
В селе Приамурья мужчина сжег мертвого новорожденного ребенка - РИА Новости, 06.09.2023
В селе Приамурья мужчина сжег мертвого новорожденного ребенка
Отец кремировал новорождённого ребёнка, после родов которого умерла его жена в селе Новотроицком Благовещенского округа Приамурья, возбуждено уголовное дело,... РИА Новости, 06.09.2023
2023-09-06T06:32
2023-09-06T06:32
2023-09-06T06:32
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амурская область
следственный комитет россии (ск рф)
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БЛАГОВЕЩЕНСК, 6 сен – РИА Новости. Отец кремировал новорождённого ребёнка, после родов которого умерла его жена в селе Новотроицком Благовещенского округа Приамурья, возбуждено уголовное дело, сообщили РИА Новости в следственном управлении СК РФ по Амурской области. Как сообщил источник в следственных органах, семья многодетная, благополучная, придерживается старославянских взглядов. У них четверо детей, все роды муж принимал сам. Это были пятые роды. К врачам муж и жена не обращались, соответственно, на учёте нигде не состояли. Предварительно известно, что пятый ребёнок родился мертвым. "Отец просто избавился от плода. Во время родов возникли какие-то осложнения, женщина умерла, он сам её привёз в больницу, но врачи помочь уже не смогли", - рассказал собеседник. Сейчас назначены экспертизы, чтобы установить все обстоятельства происшествия и смерти ребёнка и матери. "Возбудили уголовное дело, обстоятельства устанавливаем", - сообщили в СУСК региона.
https://ria.ru/20230905/delo-1894415389.html
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происшествия, россия, амурская область, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Россия, Амурская область, Следственный комитет России (СК РФ)
В селе Приамурья мужчина сжег мертвого новорожденного ребенка
СК: в Приамурье мужчина сжег мертвого новорожденного ребенка, возбуждено дело
БЛАГОВЕЩЕНСК, 6 сен – РИА Новости. Отец кремировал новорождённого ребёнка, после родов которого умерла его жена в селе Новотроицком Благовещенского округа Приамурья, возбуждено уголовное дело, сообщили РИА Новости в следственном управлении СК РФ по Амурской области.
Как сообщил источник в следственных органах, семья многодетная, благополучная, придерживается старославянских взглядов. У них четверо детей, все роды муж принимал сам. Это были пятые роды. К врачам муж и жена не обращались, соответственно, на учёте нигде не состояли. Предварительно известно, что пятый ребёнок родился мертвым.
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"Отец просто избавился от плода. Во время родов возникли какие-то осложнения, женщина умерла, он сам её привёз в больницу, но врачи помочь уже не смогли", - рассказал собеседник.
Сейчас назначены экспертизы, чтобы установить все обстоятельства происшествия и смерти ребёнка и матери.
"Возбудили уголовное дело, обстоятельства устанавливаем", - сообщили в СУСК региона.
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