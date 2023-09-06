Рейтинг@Mail.ru
В селе Приамурья мужчина сжег мертвого новорожденного ребенка - РИА Новости, 06.09.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
06:32 06.09.2023
https://ria.ru/20230906/prestuplenie-1894434529.html
В селе Приамурья мужчина сжег мертвого новорожденного ребенка
В селе Приамурья мужчина сжег мертвого новорожденного ребенка - РИА Новости, 06.09.2023
В селе Приамурья мужчина сжег мертвого новорожденного ребенка
Отец кремировал новорождённого ребёнка, после родов которого умерла его жена в селе Новотроицком Благовещенского округа Приамурья, возбуждено уголовное дело,... РИА Новости, 06.09.2023
2023-09-06T06:32
2023-09-06T06:32
происшествия
россия
амурская область
следственный комитет россии (ск рф)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/0c/1883786214_0:126:3196:1924_1920x0_80_0_0_983ba988d00d7cfdcd205cff6a2cfb34.jpg
БЛАГОВЕЩЕНСК, 6 сен – РИА Новости. Отец кремировал новорождённого ребёнка, после родов которого умерла его жена в селе Новотроицком Благовещенского округа Приамурья, возбуждено уголовное дело, сообщили РИА Новости в следственном управлении СК РФ по Амурской области. Как сообщил источник в следственных органах, семья многодетная, благополучная, придерживается старославянских взглядов. У них четверо детей, все роды муж принимал сам. Это были пятые роды. К врачам муж и жена не обращались, соответственно, на учёте нигде не состояли. Предварительно известно, что пятый ребёнок родился мертвым. "Отец просто избавился от плода. Во время родов возникли какие-то осложнения, женщина умерла, он сам её привёз в больницу, но врачи помочь уже не смогли", - рассказал собеседник. Сейчас назначены экспертизы, чтобы установить все обстоятельства происшествия и смерти ребёнка и матери. "Возбудили уголовное дело, обстоятельства устанавливаем", - сообщили в СУСК региона.
https://ria.ru/20230905/delo-1894415389.html
https://ria.ru/20230831/malchik-1893512786.html
россия
амурская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/0c/1883786214_233:0:2964:2048_1920x0_80_0_0_c59b04aaa11cc059deb35fd53f709380.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, россия, амурская область, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Россия, Амурская область, Следственный комитет России (СК РФ)
В селе Приамурья мужчина сжег мертвого новорожденного ребенка

СК: в Приамурье мужчина сжег мертвого новорожденного ребенка, возбуждено дело

© РИА Новости / Мария Девахина | Перейти в медиабанкАвтомобиль Следственного комитета
Автомобиль Следственного комитета - РИА Новости, 1920, 06.09.2023
© РИА Новости / Мария Девахина
Перейти в медиабанк
Автомобиль Следственного комитета. Архивное фото
Читать ria.ru в
БЛАГОВЕЩЕНСК, 6 сен – РИА Новости. Отец кремировал новорождённого ребёнка, после родов которого умерла его жена в селе Новотроицком Благовещенского округа Приамурья, возбуждено уголовное дело, сообщили РИА Новости в следственном управлении СК РФ по Амурской области.
Как сообщил источник в следственных органах, семья многодетная, благополучная, придерживается старославянских взглядов. У них четверо детей, все роды муж принимал сам. Это были пятые роды. К врачам муж и жена не обращались, соответственно, на учёте нигде не состояли. Предварительно известно, что пятый ребёнок родился мертвым.
Автомобиль скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 06.09.2023
В Краснодаре женщина утопила двухлетнюю дочь в ванной
Вчера, 22:37
"Отец просто избавился от плода. Во время родов возникли какие-то осложнения, женщина умерла, он сам её привёз в больницу, но врачи помочь уже не смогли", - рассказал собеседник.
Сейчас назначены экспертизы, чтобы установить все обстоятельства происшествия и смерти ребёнка и матери.
"Возбудили уголовное дело, обстоятельства устанавливаем", - сообщили в СУСК региона.
Автомобиль скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 31.08.2023
В Дагестане во время игры трагически погиб ребенок
31 августа, 21:07
 
ПроисшествияРоссияАмурская областьСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала