https://ria.ru/20230906/prestuplenie-1894434529.html

В селе Приамурья мужчина сжег мертвого новорожденного ребенка

В селе Приамурья мужчина сжег мертвого новорожденного ребенка - РИА Новости, 06.09.2023

В селе Приамурья мужчина сжег мертвого новорожденного ребенка

Отец кремировал новорождённого ребёнка, после родов которого умерла его жена в селе Новотроицком Благовещенского округа Приамурья, возбуждено уголовное дело,... РИА Новости, 06.09.2023

2023-09-06T06:32

2023-09-06T06:32

2023-09-06T06:32

происшествия

россия

амурская область

следственный комитет россии (ск рф)

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БЛАГОВЕЩЕНСК, 6 сен – РИА Новости. Отец кремировал новорождённого ребёнка, после родов которого умерла его жена в селе Новотроицком Благовещенского округа Приамурья, возбуждено уголовное дело, сообщили РИА Новости в следственном управлении СК РФ по Амурской области. Как сообщил источник в следственных органах, семья многодетная, благополучная, придерживается старославянских взглядов. У них четверо детей, все роды муж принимал сам. Это были пятые роды. К врачам муж и жена не обращались, соответственно, на учёте нигде не состояли. Предварительно известно, что пятый ребёнок родился мертвым. "Отец просто избавился от плода. Во время родов возникли какие-то осложнения, женщина умерла, он сам её привёз в больницу, но врачи помочь уже не смогли", - рассказал собеседник. Сейчас назначены экспертизы, чтобы установить все обстоятельства происшествия и смерти ребёнка и матери. "Возбудили уголовное дело, обстоятельства устанавливаем", - сообщили в СУСК региона.

https://ria.ru/20230905/delo-1894415389.html

https://ria.ru/20230831/malchik-1893512786.html

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происшествия, россия, амурская область, следственный комитет россии (ск рф)