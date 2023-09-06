https://ria.ru/20230906/prazdnik-1894600945.html

Патриарх Кирилл предложил перенести День города Москвы

Патриарх Кирилл предложил перенести День города Москвы - РИА Новости, 06.09.2023

Патриарх Кирилл предложил перенести День города Москвы

Митрополит Киевский, Московский и всея Руси Петр в XIV веке перенес свою кафедру в Москву, что способствовало тому, что город стал столицей, День города в... РИА Новости, 06.09.2023

2023-09-06T18:13

2023-09-06T18:13

2023-09-06T18:14

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патриарх кирилл (владимир гундяев)

русская православная церковь

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МОСКВА, 6 сен – РИА Новости. Митрополит Киевский, Московский и всея Руси Петр в XIV веке перенес свою кафедру в Москву, что способствовало тому, что город стал столицей, День города в Москве можно было бы отмечать в день памяти святителя Петра (6 сентября), заявил в среду патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Сейчас, согласно региональному закону "О праздниках и памятных датах", День города в российской столице отмечается в первую или вторую субботу сентября.Патриарх напомнил, что митрополит Петр, находясь в Москве, именовался митрополитом Киевским и всея Руси, "потому что Киев был исторически первой столицей всея Руси, и киевские митрополиты имели особенное попечение о всей Русской церкви". "Но настало время трагическое для древнего Киева – он был практически разгромлен нашествием кочевников, и не было возможности сохранять жизнь этого города в качестве столицы Руси. Потому святитель Петр перебрался на северо-восток Руси, недоступный кочевникам, так как кочевники побеждали силой своих конниц, а на северо-востоке – лес, где она бесполезна, становится легкой добычей воинов", - рассказал патриарх Кирилл. Митрополит Петр недолго пребывал во Владимире, что дало возможность "осуществлять попечение о Русской церкви", а потом, на фоне возвышения Москвы как нового центра жизни Руси, "святитель Петр принял исторически важное решение – перенести кафедру из Владимира в Москву". По мнению патриарха Кирилла, если бы святитель Петр не перенес свою кафедру, то "навряд ли бы Москва возвысилась, точно мы не совершали здесь этого богослужения, по всей вероятности, она бы никогда не стала столицей". Патриарх Кирилл в среду совершил богослужение в Успенском соборе Московского Кремля. В Русской православной церкви 6 сентября чтят память святителя Петра – митрополита Киевского, Московского и всея Руси, который в начале XIV века перенес митрополичью кафедру из Киева во Владимир, а в 1325 году – в Москву. Святитель Петр был основателем Успенского собора Московского Кремля, его мощи сейчас находятся в соборе. "Печально, что эта история святителя Петра как-то мало сегодня упоминается нашими историками. Печально, что об этом мало знает молодежь, и даже празднуя День города мы никак его не связываем с памятью святителя Петра. Наверное, надо было бы связывать, потому что не будь святителя Петра, не было бы Москвы как столицы. Обращаюсь ко всем, кто бы мог повлиять на это – сделайте днем города Москвы день памяти святителя Петра, которому Москва и москвичи должны быть благодарны, что этот град стал столичным", - призвал патриарх Кирилл. Он отметил, что князь Юрий Долгорукий сыграл политическую роль в возвышении Москвы. "Но в то время без благословения и участия Церкви никакой град не смог бы стать первопрестольным. Святитель Петр – тот, кто предначертал Москве быть столичным градом всея Руси", - сказал предстоятель Русской церкви. Патриарх также призвал молиться митрополиту Петру, когда "Отечество наше вступило в годину испытаний". "Враг рода человеческого (дьявол – ред.) и враг Руси привел состояние дел к такому кошмару, что снова брат поднимает вражду на брата. Пресекаются органически единые связи между севером и югом России – между современной Российской Федерацией и Украиной. Ну как же не печаловать об этом, не просить у Господа остановить это безумие, эту вражду, с тем чтобы мы снова едиными устами и единым сердцем как единый народ могли прославлять имя Божие и святых угодников, одним из которых для всех нас является наиболее важным митрополит Киевский, Московский и всея Руси Петр", - сказал патриарх Кирилл. "Его молитвами будем просить, чтобы сохранилась земля наша Русская в единстве, духовной силе, единомыслии, чтобы церковь наша сумела преодолеть расколы и разделения, порожденные политическими конфликтами и чтобы народ наш вновь мог объединяться у святынь Москвы и Киева, принося Господу благодарение за удивительный путь, которым прошла наша Церковь", - заключил предстоятель Русской церкви.

https://ria.ru/20230906/vybory-1894599392.html

https://ria.ru/20230906/pogoda-1894497149.html

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