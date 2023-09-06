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"Разносят в щепки". ВСУ призвали готовиться к худшему из-за маневра России - РИА Новости, 06.09.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
13:37 06.09.2023
https://ria.ru/20230906/poteri-1894511277.html
"Разносят в щепки". ВСУ призвали готовиться к худшему из-за маневра России
"Разносят в щепки". ВСУ призвали готовиться к худшему из-за маневра России - РИА Новости, 06.09.2023
"Разносят в щепки". ВСУ призвали готовиться к худшему из-за маневра России
Украина несет колоссальные потери, что позволит ВС России отбросить ВСУ все дальше назад, заявил в эфире Sky News вице-маршал ВВС Великобритании в отставке Шон... РИА Новости, 06.09.2023
2023-09-06T13:37
2023-09-06T13:37
специальная военная операция на украине
в мире
россия
великобритания
украина
сергей шойгу
владимир путин
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 6 сен – РИА Новости. Украина несет колоссальные потери, что позволит ВС России отбросить ВСУ все дальше назад, заявил в эфире Sky News вице-маршал ВВС Великобритании в отставке Шон Белл."Украинскую армию сейчас разносят в щепки. Опасность заключается в том, что если они потеряют слишком много военных и техники, то это позволит России провести свое контрнаступление и отбросить украинцев еще дальше назад", – отметил он.Белл озвучил два варианта развития событий, если Украина так и не совершит прорыва до наступления зимы."Конфликт либо будет заморожен &lt;…&gt; до весны, &lt;…&gt; либо будет предпринята попытка провести мирные переговоры", – прокомментировал ситуацию эксперт.Накануне министр обороны Сергей Шойгу на совещании с руководством вооруженных сил заявил, что украинская армия с начала так называемого наступления потеряла более 66 тысяч человек и 7600 единиц вооружений. Российская армия продолжает уничтожать военную инфраструктуру Украины, констатировал он. В августе под ударом оказались 34 командных пункта ВСУ. Кроме того, за прошедший месяц сбиты 159 реактивных снарядов HIMARS, более тысячи дронов и 13 крылатых ракет.Украинское контрнаступление на Южно-Донецком, Артемовском и Запорожском направлениях началось 4 июня. Киев бросил в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные западной техникой. Владимир Путин констатировал, что операция ВСУ провалилась.
https://ria.ru/20230906/istrebiteli-1894451658.html
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в мире, россия, великобритания, украина, сергей шойгу, владимир путин, вооруженные силы украины, нато
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Великобритания, Украина, Сергей Шойгу, Владимир Путин, Вооруженные силы Украины, НАТО
"Разносят в щепки". ВСУ призвали готовиться к худшему из-за маневра России

Эксперт Белл: Россия отбросит назад украинскую армию

© AP Photo / Iryna RybakovaУкраинские военные в Донецкой области
Украинские военные в Донецкой области - РИА Новости, 1920, 06.09.2023
© AP Photo / Iryna Rybakova
Украинские военные в Донецкой области. Архивное фото
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МОСКВА, 6 сен – РИА Новости. Украина несет колоссальные потери, что позволит ВС России отбросить ВСУ все дальше назад, заявил в эфире Sky News вице-маршал ВВС Великобритании в отставке Шон Белл.
"Украинскую армию сейчас разносят в щепки. Опасность заключается в том, что если они потеряют слишком много военных и техники, то это позволит России провести свое контрнаступление и отбросить украинцев еще дальше назад", – отметил он.
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Белл озвучил два варианта развития событий, если Украина так и не совершит прорыва до наступления зимы.
"Конфликт либо будет заморожен <…> до весны, <…> либо будет предпринята попытка провести мирные переговоры", – прокомментировал ситуацию эксперт.
Накануне министр обороны Сергей Шойгу на совещании с руководством вооруженных сил заявил, что украинская армия с начала так называемого наступления потеряла более 66 тысяч человек и 7600 единиц вооружений. Российская армия продолжает уничтожать военную инфраструктуру Украины, констатировал он. В августе под ударом оказались 34 командных пункта ВСУ. Кроме того, за прошедший месяц сбиты 159 реактивных снарядов HIMARS, более тысячи дронов и 13 крылатых ракет.
Украинское контрнаступление на Южно-Донецком, Артемовском и Запорожском направлениях началось 4 июня. Киев бросил в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные западной техникой. Владимир Путин констатировал, что операция ВСУ провалилась.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияВеликобританияУкраинаСергей ШойгуВладимир ПутинВооруженные силы УкраиныНАТО
 
 
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