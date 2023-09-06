https://ria.ru/20230906/pomosch-1894645749.html

Кулеба и Блинкен обсудили военную помощь и расширение экспорта зерна

Кулеба и Блинкен обсудили военную помощь и расширение экспорта зерна - РИА Новости, 06.09.2023

Кулеба и Блинкен обсудили военную помощь и расширение экспорта зерна

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба и госсекретарь США Энтони Блинкен обсудили военную помощь, сотрудничество в области оборонной промышленности и расширение... РИА Новости, 06.09.2023

2023-09-06T23:19

2023-09-06T23:19

2023-09-06T23:19

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МОСКВА, 6 сен - РИА Новости. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба и госсекретарь США Энтони Блинкен обсудили военную помощь, сотрудничество в области оборонной промышленности и расширение экспорта зерна, сообщил украинский министр иностранных дел. "В ходе наших сегодняшних переговоров в Киеве Блинкен и я обсудили дальнейшую военную помощь, сотрудничество в области оборонной промышленности, продвижение формулы мира (Владимира Зеленского - ред.), расширение экспорта зерна и другие вопросы", - написал Кулеба в социальной сети X (бывшая Twitter). Блинкен ранее в ходе визита в Киев заявил, что США предоставят Украине дополнительную помощь в 1 миллиард долларов, в том числе 665 миллионов - на военные нужды. Ранее агентство УНИАН сообщило, что Блинкен прибыл в Киев с официальным визитом. Он пробудет на Украине два дня. Американские чиновники хотят обсудить ход украинского контрнаступления и оценить меры для повышения энергобезопасности страны. .

https://ria.ru/20230906/konfiskovannoe-1894642842.html

https://ria.ru/20230905/zerno-1894253315.html

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