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Кулеба и Блинкен обсудили военную помощь и расширение экспорта зерна
Кулеба и Блинкен обсудили военную помощь и расширение экспорта зерна - РИА Новости, 06.09.2023
Кулеба и Блинкен обсудили военную помощь и расширение экспорта зерна
Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба и госсекретарь США Энтони Блинкен обсудили военную помощь, сотрудничество в области оборонной промышленности и расширение... РИА Новости, 06.09.2023
2023-09-06T23:19
2023-09-06T23:19
2023-09-06T23:19
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МОСКВА, 6 сен - РИА Новости. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба и госсекретарь США Энтони Блинкен обсудили военную помощь, сотрудничество в области оборонной промышленности и расширение экспорта зерна, сообщил украинский министр иностранных дел. "В ходе наших сегодняшних переговоров в Киеве Блинкен и я обсудили дальнейшую военную помощь, сотрудничество в области оборонной промышленности, продвижение формулы мира (Владимира Зеленского - ред.), расширение экспорта зерна и другие вопросы", - написал Кулеба в социальной сети X (бывшая Twitter). Блинкен ранее в ходе визита в Киев заявил, что США предоставят Украине дополнительную помощь в 1 миллиард долларов, в том числе 665 миллионов - на военные нужды. Ранее агентство УНИАН сообщило, что Блинкен прибыл в Киев с официальным визитом. Он пробудет на Украине два дня. Американские чиновники хотят обсудить ход украинского контрнаступления и оценить меры для повышения энергобезопасности страны. .
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В мире, Цены на нефть, США, Киев, Украина, Энтони Блинкен, Twitter, Дмитрий Кулеба, Владимир Зеленский
Кулеба и Блинкен обсудили военную помощь и расширение экспорта зерна
Кулеба и Блинкен обсудили военную помощь, оборону и экспорт зерна