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Кулеба и Блинкен обсудили военную помощь и расширение экспорта зерна - РИА Новости, 06.09.2023
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23:19 06.09.2023
https://ria.ru/20230906/pomosch-1894645749.html
Кулеба и Блинкен обсудили военную помощь и расширение экспорта зерна
Кулеба и Блинкен обсудили военную помощь и расширение экспорта зерна - РИА Новости, 06.09.2023
Кулеба и Блинкен обсудили военную помощь и расширение экспорта зерна
Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба и госсекретарь США Энтони Блинкен обсудили военную помощь, сотрудничество в области оборонной промышленности и расширение... РИА Новости, 06.09.2023
2023-09-06T23:19
2023-09-06T23:19
в мире
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МОСКВА, 6 сен - РИА Новости. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба и госсекретарь США Энтони Блинкен обсудили военную помощь, сотрудничество в области оборонной промышленности и расширение экспорта зерна, сообщил украинский министр иностранных дел. "В ходе наших сегодняшних переговоров в Киеве Блинкен и я обсудили дальнейшую военную помощь, сотрудничество в области оборонной промышленности, продвижение формулы мира (Владимира Зеленского - ред.), расширение экспорта зерна и другие вопросы", - написал Кулеба в социальной сети X (бывшая Twitter). Блинкен ранее в ходе визита в Киев заявил, что США предоставят Украине дополнительную помощь в 1 миллиард долларов, в том числе 665 миллионов - на военные нужды. Ранее агентство УНИАН сообщило, что Блинкен прибыл в Киев с официальным визитом. Он пробудет на Украине два дня. Американские чиновники хотят обсудить ход украинского контрнаступления и оценить меры для повышения энергобезопасности страны. .
https://ria.ru/20230906/konfiskovannoe-1894642842.html
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в мире, цены на нефть, сша, киев, украина, энтони блинкен, twitter, дмитрий кулеба, владимир зеленский
В мире, Цены на нефть, США, Киев, Украина, Энтони Блинкен, Twitter, Дмитрий Кулеба, Владимир Зеленский
Кулеба и Блинкен обсудили военную помощь и расширение экспорта зерна

Кулеба и Блинкен обсудили военную помощь, оборону и экспорт зерна

© AP Photo / Efrem LukatskyГоссекретарь США Энтони Блинкен и Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба
Госсекретарь США Энтони Блинкен и Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба - РИА Новости, 1920, 06.09.2023
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Госсекретарь США Энтони Блинкен и Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба . Архивное фото
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МОСКВА, 6 сен - РИА Новости. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба и госсекретарь США Энтони Блинкен обсудили военную помощь, сотрудничество в области оборонной промышленности и расширение экспорта зерна, сообщил украинский министр иностранных дел.
«
"В ходе наших сегодняшних переговоров в Киеве Блинкен и я обсудили дальнейшую военную помощь, сотрудничество в области оборонной промышленности, продвижение формулы мира (Владимира Зеленского - ред.), расширение экспорта зерна и другие вопросы", - написал Кулеба в социальной сети X (бывшая Twitter).
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Блинкен ранее в ходе визита в Киев заявил, что США предоставят Украине дополнительную помощь в 1 миллиард долларов, в том числе 665 миллионов - на военные нужды.
Ранее агентство УНИАН сообщило, что Блинкен прибыл в Киев с официальным визитом. Он пробудет на Украине два дня. Американские чиновники хотят обсудить ход украинского контрнаступления и оценить меры для повышения энергобезопасности страны. .
Анкара, Турция - РИА Новости, 1920, 05.09.2023
Источник: Турция ознакомилась с заявлением Кулебы по зерновой сделке
5 сентября, 11:47
 
В миреЦены на нефтьСШАКиевУкраинаЭнтони БлинкенTwitterДмитрий КулебаВладимир Зеленский
 
 
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