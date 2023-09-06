https://ria.ru/20230906/pogoda-1894429536.html

В четырех регионах России прогнозируют аномально высокие температуры

В четырех регионах России прогнозируют аномально высокие температуры - РИА Новости, 06.09.2023

В четырех регионах России прогнозируют аномально высокие температуры

Аномально высокие температуры на 7-9 градусов выше климатической нормы прогнозируются в Ненецком автономном округе, Коми, Забайкальском крае и Амурской области, РИА Новости, 06.09.2023

2023-09-06T03:49

2023-09-06T03:49

2023-09-06T03:49

общество

россия

ненецкий автономный округ

забайкальский край

роман вильфанд

гидрометцентр

амурская область

республика коми

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МОСКВА, 6 сен - РИА Новости. Аномально высокие температуры на 7-9 градусов выше климатической нормы прогнозируются в Ненецком автономном округе, Коми, Забайкальском крае и Амурской области, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. "Самые большие аномалии, наиболее значительные отклонения от нормы прогнозируются на северо-востоке европейской России – в Ненецком автономной округе и в Республике Коми. Туда идет адвекция теплых воздушных масс. Аномалия 6 и 7 сентября будет составлять 7-8 градусов. Температуры максимальные в диапазоне от 18 до 21 градуса. Это очень высокие температуры для северо-востока России", - сказал Вильфанд. Также, по словам синоптика, на азиатской части страны аномально теплая погода ожидается в Забайкальском крае и Амурской области. В Чите 6 и 7 сентября прогнозируется 27-32 градуса, это на 8-9 градусов выше климатической нормы. В Благовещенске воздух прогреется до 25-29 градусов, что выше нормы на 7 градусов.

https://ria.ru/20230906/pogoda-1894428993.html

россия

ненецкий автономный округ

забайкальский край

амурская область

республика коми

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общество, россия, ненецкий автономный округ, забайкальский край, роман вильфанд, гидрометцентр, амурская область, республика коми