РЭЦ: объем экспорта компаний Карелии в 2022 году составил почти $540 млн
МОСКВА, 6 сен — РИА Новости. Поддержку Российского экспортного центра (РЭЦ, Группа ВЭБ.РФ) в 2022 году получили 134 компании Карелии, объем поддержанного экспорта составил более 537 миллионов долларов, рассказал руководитель представительства РЭЦ в Санкт-Петербурге Андрей Миронов.
"Определяющее влияние на увеличение объемов экспорта компаний Республики Карелия оказывает слаженная работа руководства Республики Карелия, институтов развития и поддержки участников ВЭД и бизнеса, в ходе которой предприятиям региона своевременно оказывается вся необходимая помощь и поддержка. Мы помогаем бизнесу экспортировать на каждом шаге - от обучения и поиска партнеров до закрытия контрактов и компенсации затрат на уже осуществленную поставку", - сказал Миронов.
Всего карельские экспортеры получили более 540 услуг от РЭЦ. Кроме того, 61 предприятие прошло обучение в Школе экспорта РЭЦ, что позволило им значительно улучшить уровень своей компетентности в сфере внешнеэкономической деятельности.
"2022-й год был непростым для компаний региона. Исторически Республика Карелия имела тесные связи со странами Еврозоны, особенно в части экспорта пиломатериалов. В условиях беспрецедентного санкционного давления карельские экспортеры были вынуждены искать новые рынки сбыта для своей продукции, и в настоящее время можно смело констатировать факт, что им это удалось. Нашу продукцию ждут в таких странах, как Египет, Израиль, Китай, Иран, Саудовская Аравия и Турция. Регион активно помогает карельским компаниям налаживать связи с потенциальными покупателями этих стран через бизнес-миссии и сервисы РЭЦ и Центра поддержки экспорта Республики Карелия", - сказал в свою очередь вице-премьер правительства республики по вопросам экономики Дмитрий Родионов.
РЭЦ продолжает работу над улучшением условий для компаний Карелии, предоставляя необходимые знания и инструменты для успешного продвижения продукции экспортеров на зарубежные рынки.