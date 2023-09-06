Рейтинг@Mail.ru
РЭЦ: объем экспорта компаний Карелии в 2022 году составил почти $540 млн - РИА Новости, 06.09.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:20 06.09.2023
https://ria.ru/20230906/podderzhka-1894472532.html
РЭЦ: объем экспорта компаний Карелии в 2022 году составил почти $540 млн
РЭЦ: объем экспорта компаний Карелии в 2022 году составил почти $540 млн - РИА Новости, 06.09.2023
РЭЦ: объем экспорта компаний Карелии в 2022 году составил почти $540 млн
Поддержку Российского экспортного центра (РЭЦ, Группа ВЭБ.РФ) в 2022 году получили 134 компании Карелии, объем поддержанного экспорта составил более 537... РИА Новости, 06.09.2023
2023-09-06T11:20
2023-09-06T11:20
российский экспортный центр (рэц)
республика карелия
россия
санкт-петербург
андрей миронов
экономика
дмитрий родионов
вэб.рф (вэб)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/09/1850928701_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_be283c03d8435e0fbc868c2879a82944.jpg
МОСКВА, 6 сен — РИА Новости. Поддержку Российского экспортного центра (РЭЦ, Группа ВЭБ.РФ) в 2022 году получили 134 компании Карелии, объем поддержанного экспорта составил более 537 миллионов долларов, рассказал руководитель представительства РЭЦ в Санкт-Петербурге Андрей Миронов."Определяющее влияние на увеличение объемов экспорта компаний Республики Карелия оказывает слаженная работа руководства Республики Карелия, институтов развития и поддержки участников ВЭД и бизнеса, в ходе которой предприятиям региона своевременно оказывается вся необходимая помощь и поддержка. Мы помогаем бизнесу экспортировать на каждом шаге - от обучения и поиска партнеров до закрытия контрактов и компенсации затрат на уже осуществленную поставку", - сказал Миронов.Всего карельские экспортеры получили более 540 услуг от РЭЦ. Кроме того, 61 предприятие прошло обучение в Школе экспорта РЭЦ, что позволило им значительно улучшить уровень своей компетентности в сфере внешнеэкономической деятельности."2022-й год был непростым для компаний региона. Исторически Республика Карелия имела тесные связи со странами Еврозоны, особенно в части экспорта пиломатериалов. В условиях беспрецедентного санкционного давления карельские экспортеры были вынуждены искать новые рынки сбыта для своей продукции, и в настоящее время можно смело констатировать факт, что им это удалось. Нашу продукцию ждут в таких странах, как Египет, Израиль, Китай, Иран, Саудовская Аравия и Турция. Регион активно помогает карельским компаниям налаживать связи с потенциальными покупателями этих стран через бизнес-миссии и сервисы РЭЦ и Центра поддержки экспорта Республики Карелия", - сказал в свою очередь вице-премьер правительства республики по вопросам экономики Дмитрий Родионов.РЭЦ продолжает работу над улучшением условий для компаний Карелии, предоставляя необходимые знания и инструменты для успешного продвижения продукции экспортеров на зарубежные рынки.
https://ria.ru/20230905/registratsiya-1894258703.html
республика карелия
россия
санкт-петербург
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Алёна Пава
Алёна Пава
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/09/1850928701_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_8aedbac6540a09add37809baa1c638fa.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
российский экспортный центр (рэц), республика карелия, россия, санкт-петербург, андрей миронов, экономика, дмитрий родионов, вэб.рф (вэб)
Российский экспортный центр (РЭЦ), Республика Карелия, Россия, Санкт-Петербург, Андрей Миронов, Экономика, Дмитрий Родионов, ВЭБ.РФ (ВЭБ)

РЭЦ: объем экспорта компаний Карелии в 2022 году составил почти $540 млн

© РИА Новости / Владимир АстапковичЛоготип АО "Российский экспортный центр" (РЭЦ)
Логотип АО Российский экспортный центр (РЭЦ) - РИА Новости, 1920, 06.09.2023
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 сен — РИА Новости. Поддержку Российского экспортного центра (РЭЦ, Группа ВЭБ.РФ) в 2022 году получили 134 компании Карелии, объем поддержанного экспорта составил более 537 миллионов долларов, рассказал руководитель представительства РЭЦ в Санкт-Петербурге Андрей Миронов.
"Определяющее влияние на увеличение объемов экспорта компаний Республики Карелия оказывает слаженная работа руководства Республики Карелия, институтов развития и поддержки участников ВЭД и бизнеса, в ходе которой предприятиям региона своевременно оказывается вся необходимая помощь и поддержка. Мы помогаем бизнесу экспортировать на каждом шаге - от обучения и поиска партнеров до закрытия контрактов и компенсации затрат на уже осуществленную поставку", - сказал Миронов.
Всего карельские экспортеры получили более 540 услуг от РЭЦ. Кроме того, 61 предприятие прошло обучение в Школе экспорта РЭЦ, что позволило им значительно улучшить уровень своей компетентности в сфере внешнеэкономической деятельности.
"2022-й год был непростым для компаний региона. Исторически Республика Карелия имела тесные связи со странами Еврозоны, особенно в части экспорта пиломатериалов. В условиях беспрецедентного санкционного давления карельские экспортеры были вынуждены искать новые рынки сбыта для своей продукции, и в настоящее время можно смело констатировать факт, что им это удалось. Нашу продукцию ждут в таких странах, как Египет, Израиль, Китай, Иран, Саудовская Аравия и Турция. Регион активно помогает карельским компаниям налаживать связи с потенциальными покупателями этих стран через бизнес-миссии и сервисы РЭЦ и Центра поддержки экспорта Республики Карелия", - сказал в свою очередь вице-премьер правительства республики по вопросам экономики Дмитрий Родионов.
РЭЦ продолжает работу над улучшением условий для компаний Карелии, предоставляя необходимые знания и инструменты для успешного продвижения продукции экспортеров на зарубежные рынки.
Международный экспортный форум Сделано в России - РИА Новости, 1920, 05.09.2023
Открылась регистрация на главный экспортный форум страны "Сделано в России"
Вчера, 12:06
 
Российский экспортный центр (РЭЦ)Республика КарелияРоссияСанкт-ПетербургАндрей МироновЭкономикаДмитрий РодионовВЭБ.РФ (ВЭБ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала