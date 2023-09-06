https://ria.ru/20230906/podderzhka-1894472532.html

РЭЦ: объем экспорта компаний Карелии в 2022 году составил почти $540 млн

РЭЦ: объем экспорта компаний Карелии в 2022 году составил почти $540 млн - РИА Новости, 06.09.2023

РЭЦ: объем экспорта компаний Карелии в 2022 году составил почти $540 млн

Поддержку Российского экспортного центра (РЭЦ, Группа ВЭБ.РФ) в 2022 году получили 134 компании Карелии, объем поддержанного экспорта составил более 537... РИА Новости, 06.09.2023

2023-09-06T11:20

2023-09-06T11:20

2023-09-06T11:20

российский экспортный центр (рэц)

республика карелия

россия

санкт-петербург

андрей миронов

экономика

дмитрий родионов

вэб.рф (вэб)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/09/1850928701_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_be283c03d8435e0fbc868c2879a82944.jpg

МОСКВА, 6 сен — РИА Новости. Поддержку Российского экспортного центра (РЭЦ, Группа ВЭБ.РФ) в 2022 году получили 134 компании Карелии, объем поддержанного экспорта составил более 537 миллионов долларов, рассказал руководитель представительства РЭЦ в Санкт-Петербурге Андрей Миронов."Определяющее влияние на увеличение объемов экспорта компаний Республики Карелия оказывает слаженная работа руководства Республики Карелия, институтов развития и поддержки участников ВЭД и бизнеса, в ходе которой предприятиям региона своевременно оказывается вся необходимая помощь и поддержка. Мы помогаем бизнесу экспортировать на каждом шаге - от обучения и поиска партнеров до закрытия контрактов и компенсации затрат на уже осуществленную поставку", - сказал Миронов.Всего карельские экспортеры получили более 540 услуг от РЭЦ. Кроме того, 61 предприятие прошло обучение в Школе экспорта РЭЦ, что позволило им значительно улучшить уровень своей компетентности в сфере внешнеэкономической деятельности."2022-й год был непростым для компаний региона. Исторически Республика Карелия имела тесные связи со странами Еврозоны, особенно в части экспорта пиломатериалов. В условиях беспрецедентного санкционного давления карельские экспортеры были вынуждены искать новые рынки сбыта для своей продукции, и в настоящее время можно смело констатировать факт, что им это удалось. Нашу продукцию ждут в таких странах, как Египет, Израиль, Китай, Иран, Саудовская Аравия и Турция. Регион активно помогает карельским компаниям налаживать связи с потенциальными покупателями этих стран через бизнес-миссии и сервисы РЭЦ и Центра поддержки экспорта Республики Карелия", - сказал в свою очередь вице-премьер правительства республики по вопросам экономики Дмитрий Родионов.РЭЦ продолжает работу над улучшением условий для компаний Карелии, предоставляя необходимые знания и инструменты для успешного продвижения продукции экспортеров на зарубежные рынки.

https://ria.ru/20230905/registratsiya-1894258703.html

республика карелия

россия

санкт-петербург

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Алёна Пава

Алёна Пава

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

российский экспортный центр (рэц), республика карелия, россия, санкт-петербург, андрей миронов, экономика, дмитрий родионов, вэб.рф (вэб)