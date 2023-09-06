https://ria.ru/20230906/otchet-1894309912.html
ВымпелКом выпустил отчет об устойчивом развитии (ESG-отчет) за 2022 год
ВымпелКом выпустил отчет об устойчивом развитии (ESG-отчет) за 2022 год - РИА Новости, 06.09.2023
ВымпелКом выпустил отчет об устойчивом развитии (ESG-отчет) за 2022 год
ПАО "ВымпелКом" (бренд билайн) сохраняет фокус на внедрении "зеленых" технологий в основные технологические процессы и приступил к разработке системы учета... РИА Новости, 06.09.2023
2023-09-06T10:00
2023-09-06T10:00
2023-09-06T10:00
билайн
вымпелком
экономика
esg (экологическое, социальное и корпоративное управление)
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МОСКВА, 6 сен — РИА Новости. ПАО "ВымпелКом" (бренд билайн) сохраняет фокус на внедрении "зеленых" технологий в основные технологические процессы и приступил к разработке системы учета углеродного следа своих ИТ-систем и продуктов, говорится в отчете компании по устойчивому развитию за 2022 год."В части экологического воздействия "ВымпелКом" сохранил фокус на внедрении "зеленых" технологий в основные технологические процессы. Помимо увеличения доли энергоэффективных решений в технологическом "сердце" компании - Центре обработки данных, компания приступила к разработке системы учета углеродного следа своих ИТ-систем и продуктов, а также повысила долю восстановленного оборудования, участвующего в рециклинге. Объем предотвращенных выбросов составил 6,1 тысячи тонн СО2-эквивалента", - говорится в сообщении.Это десятый ежегодный нефинансовый отчет билайна, в котором раскрыты результаты деятельности в экологической, социальной и других областях, связанных с устойчивым развитием. Документ подготовлен в соответствии с последней версией международного стандарта отчетности в области устойчивого развития GRI Standards, а также с учетом требований Sustainability Accounting Standard (SASB) по раскрытию ключевых метрик для телекоммуникационной отрасли, рекомендаций Банка России по раскрытию обществами нефинансовой информации, а также рекомендаций РСПП. Отчет прошел процедуру независимого аудиторского заверения.Среди основных направлений деятельности в области устойчивого развития "ВымпелКома" в 2022 году в отчете названы обеспечение непрерывности бизнеса в условиях беспрецедентных вызовов, развитие бизнес-партнерств для обеспечения устойчивой цепочки поставок и развития программ импортозамещения, развитие компетенций сотрудников, инвестиции в развитие российской инженерной школы.Компания концентрировалась также на развитии и масштабировании цифровых решений и сервисов, в том числе на основе ИИ, для задач разных сфер экономики, госуправления, медицины и социального сектора, а также на реализации инфраструктурных проектов в целях повышения качества жизни и доступности ключевых сервисов в городах и населенных пунктах по всей стране, включая удаленные регионы.Кроме того, "ВымплелКом" продолжил реализацию своих флагманских социальных проектов, связанных с созданием и развитием цифровых технологий для решения значимых социальных проблем: построения комплексной системы поиска пропавших людей совместно с ПСО "ЛизаАлерт" (за 2022 год спасено более 31 тысячи человек) и системы инклюзивных сервисов для жизни и самореализации людей с инвалидностью совместно с социально-предпринимательским проектом "Эверлэнд (порядка 2000 человек прошли обучение, 600 - трудоустроены).В 2022 году "ВымпелКом" подписал соглашение с Российским экологическим оператором, удостоился звания партнера национального проекта "Цифровая экономика", а также получил платиновую награду в рейтинге лучших работодателей России журнала Forbes (513,5 миллиона рублей было инвестировано в программу социальной поддержки сотрудников).Компания прошла самооценку соответствия международному стандарту ISO 26000 "Руководство по социальной ответственности" и планирует провести процедуру общественного заверения отчета в сентябре 2023 года, указывается в документе.
РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
билайн, вымпелком, экономика, esg (экологическое, социальное и корпоративное управление)
Билайн, ВымпелКом, Экономика, ESG (экологическое, социальное и корпоративное управление)
МОСКВА, 6 сен — РИА Новости. ПАО "ВымпелКом" (бренд билайн) сохраняет фокус на внедрении "зеленых" технологий в основные технологические процессы и приступил к разработке системы учета углеродного следа своих ИТ-систем и продуктов, говорится в отчете компании по устойчивому развитию за 2022 год.
"В части экологического воздействия "ВымпелКом" сохранил фокус на внедрении "зеленых" технологий в основные технологические процессы. Помимо увеличения доли энергоэффективных решений в технологическом "сердце" компании - Центре обработки данных, компания приступила к разработке системы учета углеродного следа своих ИТ-систем и продуктов, а также повысила долю восстановленного оборудования, участвующего в рециклинге. Объем предотвращенных выбросов составил 6,1 тысячи тонн СО2-эквивалента", - говорится в сообщении.
Это десятый ежегодный нефинансовый отчет билайна, в котором раскрыты результаты деятельности в экологической, социальной и других областях, связанных с устойчивым развитием. Документ подготовлен в соответствии с последней версией международного стандарта отчетности в области устойчивого развития GRI Standards, а также с учетом требований Sustainability Accounting Standard (SASB) по раскрытию ключевых метрик для телекоммуникационной отрасли, рекомендаций Банка России по раскрытию обществами нефинансовой информации, а также рекомендаций РСПП
. Отчет прошел процедуру независимого аудиторского заверения.
Среди основных направлений деятельности в области устойчивого развития "ВымпелКома" в 2022 году в отчете названы обеспечение непрерывности бизнеса в условиях беспрецедентных вызовов, развитие бизнес-партнерств для обеспечения устойчивой цепочки поставок и развития программ импортозамещения, развитие компетенций сотрудников, инвестиции в развитие российской инженерной школы.
Компания концентрировалась также на развитии и масштабировании цифровых решений и сервисов, в том числе на основе ИИ, для задач разных сфер экономики, госуправления, медицины и социального сектора, а также на реализации инфраструктурных проектов в целях повышения качества жизни и доступности ключевых сервисов в городах и населенных пунктах по всей стране, включая удаленные регионы.
Кроме того, "ВымплелКом" продолжил реализацию своих флагманских социальных проектов, связанных с созданием и развитием цифровых технологий для решения значимых социальных проблем: построения комплексной системы поиска пропавших людей совместно с ПСО "ЛизаАлерт" (за 2022 год спасено более 31 тысячи человек) и системы инклюзивных сервисов для жизни и самореализации людей с инвалидностью совместно с социально-предпринимательским проектом "Эверлэнд (порядка 2000 человек прошли обучение, 600 - трудоустроены).
В 2022 году "ВымпелКом" подписал соглашение с Российским экологическим оператором
, удостоился звания партнера национального проекта "Цифровая экономика", а также получил платиновую награду в рейтинге лучших работодателей России
журнала Forbes
(513,5 миллиона рублей было инвестировано в программу социальной поддержки сотрудников).
Компания прошла самооценку соответствия международному стандарту ISO 26000 "Руководство по социальной ответственности" и планирует провести процедуру общественного заверения отчета в сентябре 2023 года, указывается в документе.