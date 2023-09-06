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Нижегородские врачи лечат онкопациентов больницы после ареста заведующего
Нижегородские врачи лечат онкопациентов больницы после ареста заведующего - РИА Новости, 06.09.2023
Нижегородские врачи лечат онкопациентов больницы после ареста заведующего
Пациентов онкологического отделения Семеновской районной больницы в Нижегородской области после ареста заведующего отделением лечат специалисты Нижегородского... РИА Новости, 06.09.2023
2023-09-06T18:42
2023-09-06T18:42
2023-09-06T18:46
происшествия
нижегородская область
здоровье - общество
семеновский район
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 6 сен - РИА Новости. Пациентов онкологического отделения Семеновской районной больницы в Нижегородской области после ареста заведующего отделением лечат специалисты Нижегородского областного онкологического центра, сообщили РИА Новости в министерстве здравоохранения региона. По версии следствия, завотделением противоопухолевой лекарственной терапии центральной районной больницы Семеновского района с ноября 2022 по июль 2023 года давал указания среднему медперсоналу вводить инъекции физраствора пациентам, страдающим онкологией, либо применять противоопухолевые и иммуностимулирующие препараты в уменьшенной дозировке с добавлением физраствора. С какой целью завотделением онкологии давал такие указания, следствие не уточняет. Возбуждено уголовное дело по статье о превышении должностных полномочий, мужчина арестован. "В настоящее время медицинская помощь пациентам онкологического отделения Семеновской ЦРБ оказывается в полном объеме в соответствии со стандартами и клиническими рекомендациями… К ЦРБ прикомандированы на работу вахтовым методом специалисты Нижегородского областного клинического онкологического диспансера", - пояснили агентству в региональном минздраве. На вопрос, проводит ли министерство здравоохранения свою проверку в больнице, в ведомстве ответили, что "при осуществлении следственных мероприятий проведение ведомственных проверок не представляется возможным".
https://ria.ru/20230830/inektsiya-1893038831.html
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происшествия, нижегородская область, здоровье - общество, семеновский район
Происшествия, Нижегородская область, Здоровье - Общество, Семеновский район
Нижегородские врачи лечат онкопациентов больницы после ареста заведующего
Нижегородские врачи лечат онкопациентов райбольницы после ареста завотделения