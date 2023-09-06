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В СФ раскритиковали идею запретить англоязычные объявления на авиарейсах - РИА Новости, 06.09.2023
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Туризм
 
13:59 06.09.2023 (обновлено: 14:30 06.09.2023)
https://ria.ru/20230906/obyavleniya-1894518665.html
В СФ раскритиковали идею запретить англоязычные объявления на авиарейсах
В СФ раскритиковали идею запретить англоязычные объявления на авиарейсах - РИА Новости, 06.09.2023
В СФ раскритиковали идею запретить англоязычные объявления на авиарейсах
Объявления на английском языке на всех авиарейсах необходимы для многих целей, в том числе, в целях безопасности, идею запретить английский на внутренних... РИА Новости, 06.09.2023
2023-09-06T13:59
2023-09-06T14:30
туризм
россия
сша
александр башкин
великобритания
совет федерации рф
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МОСКВА, 6 сен - РИА Новости. Объявления на английском языке на всех авиарейсах необходимы для многих целей, в том числе, в целях безопасности, идею запретить английский на внутренних авиарейсах поддержать не представляется возможным, заявил РИА Новости член комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Александр Башкин.Ранее вице-спикер ГД от ЛДПР Борис Чернышов предложил запретить объявления на английском языке на внутренних авиарейсах, объяснив это тем, что они дублируют информацию на русском, создают звуковой и визуальный шум. По его словам, он направил соответствующее обращение в Минтранс РФ."Если мы говорим о транспорте, тем более, об авиационном — сообщение на английском очень важно: это не только информация о направлении, но информация, в том числе, о поддержании безопасности во время полёта и так далее. Информация же дублируется на английский язык, в том числе, и как мера безопасности, поэтому я не разделяю это предложение", - сказал Башкин.Сенатор отметил, что английский язык - это "международный язык общения", понимать его только как государственный язык в США и Великобритании — неправильно."Считаю, что английский язык в том виде, как мы его понимаем: как средство международного общения — его следует оставить и на транспорте, и, наверное, в школах для изучения иностранных языков. Это язык ученых, язык науки, язык образования, спорта, язык технический, язык общения различных неполитиков", - подчеркнул парламентарий.Ранее председатель ПА ОДКБ и спикер Госдумы Вячеслав Володин на заседании совета назвал английский язык мертвым
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россия, сша, александр башкин, великобритания, совет федерации рф, госдума рф, лдпр, борис чернышов (депутат), новости - туризм, вячеслав володин
Туризм, Россия, США, Александр Башкин, Великобритания, Совет Федерации РФ, Госдума РФ, ЛДПР, Борис Чернышов (депутат), Новости - Туризм, Вячеслав Володин
В СФ раскритиковали идею запретить англоязычные объявления на авиарейсах

Башкин: объявления на английском языке необходимы на всех авиарейсах

© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанкПассажир в северном терминальном комплексе международного аэропорта Шереметьево имени А. С. Пушкина
Пассажир в северном терминальном комплексе международного аэропорта Шереметьево имени А. С. Пушкина - РИА Новости, 1920, 06.09.2023
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Пассажир в северном терминальном комплексе международного аэропорта Шереметьево имени А. С. Пушкина. Архивное фото
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МОСКВА, 6 сен - РИА Новости. Объявления на английском языке на всех авиарейсах необходимы для многих целей, в том числе, в целях безопасности, идею запретить английский на внутренних авиарейсах поддержать не представляется возможным, заявил РИА Новости член комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Александр Башкин.
Ранее вице-спикер ГД от ЛДПР Борис Чернышов предложил запретить объявления на английском языке на внутренних авиарейсах, объяснив это тем, что они дублируют информацию на русском, создают звуковой и визуальный шум. По его словам, он направил соответствующее обращение в Минтранс РФ.
"Если мы говорим о транспорте, тем более, об авиационном — сообщение на английском очень важно: это не только информация о направлении, но информация, в том числе, о поддержании безопасности во время полёта и так далее. Информация же дублируется на английский язык, в том числе, и как мера безопасности, поэтому я не разделяю это предложение", - сказал Башкин.
Сенатор отметил, что английский язык - это "международный язык общения", понимать его только как государственный язык в США и Великобритании — неправильно.
"Считаю, что английский язык в том виде, как мы его понимаем: как средство международного общения — его следует оставить и на транспорте, и, наверное, в школах для изучения иностранных языков. Это язык ученых, язык науки, язык образования, спорта, язык технический, язык общения различных неполитиков", - подчеркнул парламентарий.
Ранее председатель ПА ОДКБ и спикер Госдумы Вячеслав Володин на заседании совета назвал английский язык мертвым
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