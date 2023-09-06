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ВСУ обстреляли Донецк, Ольгинку и Ясиноватский район - РИА Новости, 06.09.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
12:01 06.09.2023
https://ria.ru/20230906/obstrel-1894484634.html
ВСУ обстреляли Донецк, Ольгинку и Ясиноватский район
ВСУ обстреляли Донецк, Ольгинку и Ясиноватский район - РИА Новости, 06.09.2023
ВСУ обстреляли Донецк, Ольгинку и Ясиноватский район
Украинские войска за час обстреляли Донецк, Ясиноватский район и поселок Ольгинка, выпустив 31 снаряд калибра 155 миллиметров, сообщили во вторник в... РИА Новости, 06.09.2023
2023-09-06T12:01
2023-09-06T12:01
специальная военная операция на украине
донецк
донецкая народная республика
украина
нато
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ДОНЕЦК, 6 авг – РИА Новости. Украинские войска за час обстреляли Донецк, Ясиноватский район и поселок Ольгинка, выпустив 31 снаряд калибра 155 миллиметров, сообщили во вторник в телеграм-канале представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины. "Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 10:05 (совпадает с мск) – населенный пункт Карловка - город Донецк (Куйбышевский и Киевский районы): выпущено 3 снаряда калибром 155 мм", - говорится в сообщении, опубликованном в телеграм-канале представительства. Отмечается, что с 10.20 до 11.10 украинские войска обстреляли Куйбышевский, Киевский, Петровский и Кировский районы Донецка, выпустив в общей сложности 16 "натовских" снарядов. Кроме того, в 10.15 и 11.10 они обстреляли Ясиноватский район восемью снарядами такого же калибра, а в 10.20 выпустили четыре снаряда по поселку Ольгинка. Кировский район расположен в юго-западной части Донецка, Куйбышевский - на западе, Киевский - в северной части города. Начиная с 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева после произошедшего там государственного переворота, этот район регулярно подвергался обстрелам со стороны украинских силовиков. Северной окраиной района считается аэропорт, полностью разрушенный в результате многомесячных боев между осажденными там украинскими военными и штурмовавшими их позиции донецкими ополченцами. Петровский район находится на западной окраине Донецка, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район, начиная от линии соприкосновения за городом Марьинка, регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков. Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
https://ria.ru/20230416/ukraina-1865571849.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
донецк
донецкая народная республика
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донецк, донецкая народная республика, украина, нато
Специальная военная операция на Украине, Донецк, Донецкая Народная Республика, Украина, НАТО
ВСУ обстреляли Донецк, Ольгинку и Ясиноватский район

СЦКК: ВСУ выпустили 31 снаряд по Донецку, Ольгинке и Ясиноватскому району

© РИА Новости / Сергей Аверин | Перейти в медиабанкОсколки снарядов
Осколки снарядов - РИА Новости, 1920, 06.09.2023
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Осколки снарядов. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 6 авг – РИА Новости. Украинские войска за час обстреляли Донецк, Ясиноватский район и поселок Ольгинка, выпустив 31 снаряд калибра 155 миллиметров, сообщили во вторник в телеграм-канале представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.
"Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 10:05 (совпадает с мск) – населенный пункт Карловка - город Донецк (Куйбышевский и Киевский районы): выпущено 3 снаряда калибром 155 мм", - говорится в сообщении, опубликованном в телеграм-канале представительства.
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Отмечается, что с 10.20 до 11.10 украинские войска обстреляли Куйбышевский, Киевский, Петровский и Кировский районы Донецка, выпустив в общей сложности 16 "натовских" снарядов. Кроме того, в 10.15 и 11.10 они обстреляли Ясиноватский район восемью снарядами такого же калибра, а в 10.20 выпустили четыре снаряда по поселку Ольгинка.
Кировский район расположен в юго-западной части Донецка, Куйбышевский - на западе, Киевский - в северной части города. Начиная с 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева после произошедшего там государственного переворота, этот район регулярно подвергался обстрелам со стороны украинских силовиков. Северной окраиной района считается аэропорт, полностью разрушенный в результате многомесячных боев между осажденными там украинскими военными и штурмовавшими их позиции донецкими ополченцами.
Петровский район находится на западной окраине Донецка, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район, начиная от линии соприкосновения за городом Марьинка, регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.
Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
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Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
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Специальная военная операция на УкраинеДонецкДонецкая Народная РеспубликаУкраинаНАТО
 
 
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