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Ученые создали долговечное и экологичное покрытие для кровли - РИА Новости, 06.09.2023
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Наука
 
09:00 06.09.2023 (обновлено: 09:24 06.09.2023)
https://ria.ru/20230906/nauka-1894276372.html
Ученые создали долговечное и экологичное покрытие для кровли
Ученые создали долговечное и экологичное покрытие для кровли - РИА Новости, 06.09.2023
Ученые создали долговечное и экологичное покрытие для кровли
Инновационное покрытие для крыш разработали исследователи ЮФУ в составе международного коллектива. По словам ученых, оно поможет защитить крышу от сырости,... РИА Новости, 06.09.2023
2023-09-06T09:00
2023-09-06T09:24
наука
наука
университетская наука
индия
египет
южный федеральный университет
навигатор абитуриента
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МОСКВА, 6 сен – РИА Новости. Инновационное покрытие для крыш разработали исследователи ЮФУ в составе международного коллектива. По словам ученых, оно поможет защитить крышу от сырости, дождя и пагубного воздействия солнечного света на материал кровли. Также покрытие обеспечит хорошую теплоизоляцию, что позволит сократить энергопотребление на поддержание комфортного микроклимата жилых помещений. Результаты опубликованы в New Journal of Chemistry.В городах в среднем температура держится на несколько градусов выше, чем в прилежащих сельских областях. Это объясняется поглощением излучения солнца в ближнем инфракрасном диапазоне: избыточное количество зданий создает "ловушку" для солнечного света. Наибольшее количество теплового излучения притягивают блестящие, чаще всего железные крыши, рассказали ученые Южного федерального университета (ЮФУ).Железная кровля также подвержена резким температурным перепадам, ржавеет при избыточной влажности воздуха и не позволяет эффективно изолировать помещение от улицы и поддерживать внутри комфортный микроклимат. В зависимости от сезона люди пользуются электроэнергией для отопления или охлаждения помещений. Исследователи по всему миру работают над созданием более экологичных и эффективных решений для кровли.Ученые Южного федерального университета (ЮФУ) с коллегами из Индии и Египта создали композит для покрытия железных крыш на основе соединений висмута, ванадия и циркония (BiVO4/ZrO2), который отражает более половины лучей солнца в ближней инфракрасной области. При этом нагревается лишь поверхность крыши, а температура внутренней части кровли поддерживается на 12 градусов ниже."Предлагаемый нами материал не только способствует понижению средней по городу температуры, но и повышает износостойкость самой кровли: нанесение композита замедляет реакцию окисления железа с образованием ржавчины", – рассказал старший научный сотрудник Международной молодежной лаборатории "Зеленые" интеллектуальные наноматериалы: природоподобный синтез для глобального устойчивого развития" ЮФУ Аслам Хоссейн.Помимо экологических эффектов нанесение композита на крышу может оказать и значительное экономическое влияние на обслуживание кровли – оно будет требовать ремонта с меньшей частотой и подлежать замене через больший срок использования, добавил ученый.В будущем исследователи планируют улучшить отражающие характеристики полученного материала и провести эксперименты с использованием объектов реального масштаба.ЮФУ является участником государственной программы поддержки вузов "Приоритет-2030"
https://ria.ru/20230523/nauka-1873385776.html
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наука, университетская наука, индия, египет, южный федеральный университет, навигатор абитуриента, россия, строительство
Наука, Наука, Университетская наука, Индия, Египет, Южный федеральный университет, Навигатор абитуриента, Россия, Строительство

Ученые создали долговечное и экологичное покрытие для кровли

© iStock.com / Anaiz777Вид на крыши Москвы
Вид на крыши Москвы - РИА Новости, 1920, 06.09.2023
© iStock.com / Anaiz777
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 сен – РИА Новости. Инновационное покрытие для крыш разработали исследователи ЮФУ в составе международного коллектива. По словам ученых, оно поможет защитить крышу от сырости, дождя и пагубного воздействия солнечного света на материал кровли. Также покрытие обеспечит хорошую теплоизоляцию, что позволит сократить энергопотребление на поддержание комфортного микроклимата жилых помещений. Результаты опубликованы в New Journal of Chemistry.
В городах в среднем температура держится на несколько градусов выше, чем в прилежащих сельских областях. Это объясняется поглощением излучения солнца в ближнем инфракрасном диапазоне: избыточное количество зданий создает "ловушку" для солнечного света. Наибольшее количество теплового излучения притягивают блестящие, чаще всего железные крыши, рассказали ученые Южного федерального университета (ЮФУ).
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Железная кровля также подвержена резким температурным перепадам, ржавеет при избыточной влажности воздуха и не позволяет эффективно изолировать помещение от улицы и поддерживать внутри комфортный микроклимат. В зависимости от сезона люди пользуются электроэнергией для отопления или охлаждения помещений. Исследователи по всему миру работают над созданием более экологичных и эффективных решений для кровли.
Ученые Южного федерального университета (ЮФУ) с коллегами из Индии и Египта создали композит для покрытия железных крыш на основе соединений висмута, ванадия и циркония (BiVO4/ZrO2), который отражает более половины лучей солнца в ближней инфракрасной области. При этом нагревается лишь поверхность крыши, а температура внутренней части кровли поддерживается на 12 градусов ниже.
«
"Предлагаемый нами материал не только способствует понижению средней по городу температуры, но и повышает износостойкость самой кровли: нанесение композита замедляет реакцию окисления железа с образованием ржавчины", – рассказал старший научный сотрудник Международной молодежной лаборатории "Зеленые" интеллектуальные наноматериалы: природоподобный синтез для глобального устойчивого развития" ЮФУ Аслам Хоссейн.
© Фото : пресс-служба ЮФУСтарший научный сотрудник Аслам Хоссейн
Старший научный сотрудник Аслам Хоссейн - РИА Новости, 1920, 05.09.2023
© Фото : пресс-служба ЮФУ
Старший научный сотрудник Аслам Хоссейн
Помимо экологических эффектов нанесение композита на крышу может оказать и значительное экономическое влияние на обслуживание кровли – оно будет требовать ремонта с меньшей частотой и подлежать замене через больший срок использования, добавил ученый.
В будущем исследователи планируют улучшить отражающие характеристики полученного материала и провести эксперименты с использованием объектов реального масштаба.
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НаукаНаукаУниверситетская наукаИндияЕгипетЮжный федеральный университетНавигатор абитуриентаРоссияСтроительство
 
 
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