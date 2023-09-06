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В Марий Эл женщина напала на судью на АЗС
В Марий Эл женщина напала на судью на АЗС - РИА Новости, 06.09.2023
В Марий Эл женщина напала на судью на АЗС
Жительница Марий Эл подозревается в применении насилия к судье, на которую она напала на местной автозаправке, сообщает СУСК РФ по республике. РИА Новости, 06.09.2023
2023-09-06T18:39
2023-09-06T18:39
2023-09-06T18:39
происшествия
россия
республика марий эл
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 6 сен - РИА Новости. Жительница Марий Эл подозревается в применении насилия к судье, на которую она напала на местной автозаправке, сообщает СУСК РФ по республике. По предварительным данным, в ночь на 3 сентября в Юринском районе женщина, случайно встретив на автозаправочной станции судью, ранее признавшую ее виновной в совершении административного правонарушения, напала на нее и "применила насилие, не опасное для жизни или здоровья". "В отношении 40-летней женщины, подозреваемой в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 296 УК РФ (применение насилия, не опасного для жизни и здоровья, в отношении судьи), возбуждено уголовное дело. Проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств преступления", - говорится в сообщении.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, россия, республика марий эл
Происшествия, Россия, Республика Марий Эл
В Марий Эл женщина напала на судью на АЗС
Женщина в Марий Эл напала на судью, признавшую ее виновной в правонарушении