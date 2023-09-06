https://ria.ru/20230906/muzyka-1894487556.html
Более 450 музыкантов примут участие в фестивале "Звезды на Байкале"
Более 450 музыкантов примут участие в фестивале "Звезды на Байкале" - РИА Новости, 06.09.2023
Более 450 музыкантов примут участие в фестивале "Звезды на Байкале"
В Иркутске открылся XVIII Международный музыкальный фестиваль "Звезды на Байкале", в нем примут участие более 450 музыкантов, сообщил губернатор региона Игорь... РИА Новости, 06.09.2023
2023-09-06T12:10
2023-09-06T12:10
2023-09-06T12:10
культура
россия
иркутск
байкал
игорь кобзев
денис мацуев
вадим репин
музыка
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ИРКУТСК, 6 сен - РИА Новости. В Иркутске открылся XVIII Международный музыкальный фестиваль "Звезды на Байкале", в нем примут участие более 450 музыкантов, сообщил губернатор региона Игорь Кобзев. "Открылся XVIII Международный музыкальный фестиваль "Звезды на Байкале". В нем примут участие звезды классической музыки, молодые талантливые исполнители, лауреаты и призеры международных конкурсов. Всего более 450 музыкантов", – написал Кобзев в телеграм-канале.Он отметил, что на открытии фестиваля выступил Государственный академический симфонический оркестр Татарстана под управлением народного артиста России Александра Сладковского вместе с художественным руководителем фестиваля, пианистом, народным артистом России Денисом Мацуевым и скрипачом, народным артистом России Вадимом Репиным. В концертах фестиваля также примут участие пять оркестров. Российский национальный молодежный симфонический оркестр под управлением Дмитрия Юровского, Государственный симфонический оркестр "Новая Россия" под управлением Юрия Башмета, Страдивари-ансамбль Мариинского театра под управлением Лоренца Настурика-Гершовичи и губернаторский симфонический оркестр Иркутской областной филармонии под управлением Илмара Лапиньша.
https://ria.ru/20230905/festival-1894246265.html
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РИА Новости
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РИА Новости
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россия, иркутск, байкал, игорь кобзев, денис мацуев, вадим репин, музыка
Культура, Россия, Иркутск, Байкал, Игорь Кобзев, Денис Мацуев, Вадим Репин, Музыка
Более 450 музыкантов примут участие в фестивале "Звезды на Байкале"
Более 450 музыкантов примут участие в фестивале "Звезды на Байкале" в Иркутске
ИРКУТСК, 6 сен - РИА Новости. В Иркутске открылся XVIII Международный музыкальный фестиваль "Звезды на Байкале", в нем примут участие более 450 музыкантов, сообщил губернатор региона Игорь Кобзев.
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"Открылся XVIII Международный музыкальный фестиваль "Звезды на Байкале". В нем примут участие звезды классической музыки, молодые талантливые исполнители, лауреаты и призеры международных конкурсов. Всего более 450 музыкантов", – написал Кобзев в телеграм-канале.
Он отметил, что на открытии фестиваля выступил Государственный академический симфонический оркестр Татарстана под управлением народного артиста России Александра Сладковского вместе с художественным руководителем фестиваля, пианистом, народным артистом России Денисом Мацуевым и скрипачом, народным артистом России Вадимом Репиным.
В концертах фестиваля также примут участие пять оркестров. Российский национальный молодежный симфонический оркестр под управлением Дмитрия Юровского, Государственный симфонический оркестр "Новая Россия" под управлением Юрия Башмета, Страдивари-ансамбль Мариинского театра под управлением Лоренца Настурика-Гершовичи и губернаторский симфонический оркестр Иркутской областной филармонии под управлением Илмара Лапиньша.
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