https://ria.ru/20230906/muzyka-1894487556.html

Более 450 музыкантов примут участие в фестивале "Звезды на Байкале"

Более 450 музыкантов примут участие в фестивале "Звезды на Байкале" - РИА Новости, 06.09.2023

Более 450 музыкантов примут участие в фестивале "Звезды на Байкале"

В Иркутске открылся XVIII Международный музыкальный фестиваль "Звезды на Байкале", в нем примут участие более 450 музыкантов, сообщил губернатор региона Игорь... РИА Новости, 06.09.2023

2023-09-06T12:10

2023-09-06T12:10

2023-09-06T12:10

культура

россия

иркутск

байкал

игорь кобзев

денис мацуев

вадим репин

музыка

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ИРКУТСК, 6 сен - РИА Новости. В Иркутске открылся XVIII Международный музыкальный фестиваль "Звезды на Байкале", в нем примут участие более 450 музыкантов, сообщил губернатор региона Игорь Кобзев. "Открылся XVIII Международный музыкальный фестиваль "Звезды на Байкале". В нем примут участие звезды классической музыки, молодые талантливые исполнители, лауреаты и призеры международных конкурсов. Всего более 450 музыкантов", – написал Кобзев в телеграм-канале.Он отметил, что на открытии фестиваля выступил Государственный академический симфонический оркестр Татарстана под управлением народного артиста России Александра Сладковского вместе с художественным руководителем фестиваля, пианистом, народным артистом России Денисом Мацуевым и скрипачом, народным артистом России Вадимом Репиным. В концертах фестиваля также примут участие пять оркестров. Российский национальный молодежный симфонический оркестр под управлением Дмитрия Юровского, Государственный симфонический оркестр "Новая Россия" под управлением Юрия Башмета, Страдивари-ансамбль Мариинского театра под управлением Лоренца Настурика-Гершовичи и губернаторский симфонический оркестр Иркутской областной филармонии под управлением Илмара Лапиньша.

https://ria.ru/20230905/festival-1894246265.html

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иркутск

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Роман Харрасов

россия, иркутск, байкал, игорь кобзев, денис мацуев, вадим репин, музыка