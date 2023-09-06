https://ria.ru/20230906/legionellez-1894521995.html

"Болезнь легионеров" добралась до Варшавы

"Болезнь легионеров" добралась до Варшавы - РИА Новости, 06.09.2023

"Болезнь легионеров" добралась до Варшавы

Легионеллез, также известный как "болезнь легионеров", вспышка которой изначально была выявлена на северо-востоке Польши, добралась до Варшавы, сообщает местный РИА Новости, 06.09.2023

2023-09-06T14:10

2023-09-06T14:10

2023-09-06T14:10

в мире

польша

варшава

украина

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ВАРШАВА, 6 сен – РИА Новости. Легионеллез, также известный как "болезнь легионеров", вспышка которой изначально была выявлена на северо-востоке Польши, добралась до Варшавы, сообщает местный санэпид. Вспышка легионеллеза несколько недель назад была зафиксирована в польском Жешуве Подкарпатского воеводства возле границы с Украиной. Позже болезнь распространилась на другие регионы Польши. "В детском саду № 20 на улице Семполовской в варшавском районе Центрум была обнаружена бактерия легионеллы", - говорится в сообщении. "Проведенные исследования воды на наличие бактерий легионеллы показали положительный результат. Детский сад тесно сотрудничает с Санэпидом и выполняет его рекомендации", - отмечает санэпид. Эпидемиологи отмечают, что детский сад решено не закрывать, так как легионеллезом нельзя заразиться от больного человека или даже употребления загрязненной воды. "Заражение происходит только при вдыхании испарений загрязненной воды", - говорится в сообщении. Исследование в детском саду будет повторено через семь дней. В среду также будет проведен нагрев воды в водопроводе до температуры 70 градусов по Цельсию, при которой бактерия погибает. По последним данным, в Польше от болезни легионеров уже скончались более 20 человек.

https://ria.ru/20230830/legionellez-1893189732.html

https://ria.ru/20230904/bolezn-1894125286.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, польша, варшава, украина