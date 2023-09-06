https://ria.ru/20230906/koreya-1894561000.html

В АСЕАН призвали возобновить диалог по Корейскому полуострову

В АСЕАН призвали возобновить диалог по Корейскому полуострову - РИА Новости, 06.09.2023

В АСЕАН призвали возобновить диалог по Корейскому полуострову

Лидеры стран АСЕАН в документе по итогам 43-го саммита блока в Джакарте призвали все стороны, заинтересованные в ситуации на Корейском полуострове, вернуться к... РИА Новости, 06.09.2023

2023-09-06T16:02

2023-09-06T16:02

2023-09-06T16:02

корейский полуостров

джакарта

юго-восточная азия

юн сок ель

оон

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МОСКВА, 6 сен - РИА Новости. Лидеры стран АСЕАН в документе по итогам 43-го саммита блока в Джакарте призвали все стороны, заинтересованные в ситуации на Корейском полуострове, вернуться к мирному диалогу. По оценке политиков стран Юго-Восточной Азии, недавний "всплеск" запусков межконтинентальных баллистических ракет Корейской Народно-Демократической Республикой (КНДР), а также возросшая напряженность на Корейском полуострове являются тревожными событиями, которые угрожают миру и стабильности в регионе. "Мы подчеркнули важность продолжения мирного диалога между всеми заинтересованными сторонами для достижения прочного мира и стабильности на безъядерном Корейском полуострове. Мы призвали все заинтересованные стороны возобновить мирный диалог", - говорится в заявлении лидеров АСЕАН. Политики также подтвердили приверженность полному выполнению всех соответствующих резолюций Совета Безопасности ООН. Ранее президент Республики Корея Юн Сок Ёль в ходе состоявшегося сегодня саммита Южная Корея-АСЕАН в индонезийской Джакарте призвал незамедлительно прекратить военное сотрудничество с Северной Корей. Северокорейское Центральное телеграфное агентство (ЦТАК) сообщило, что проведенные 2 сентября запуски были учениями по нанесению тактического ядерного удара в ответ на проведение совместных военных маневров Южной Кореи и США. КНДР запустила две стратегические крылатые ракеты большой дальности, которые пролетели по 8-образной траектории 1,5 тысячи километров за 7672 и 7681 секунду, после чего взорвались на заданной высоте в 150 метров над "целевым островом", имитируя подрыв ядерной боеголовки. Объединенный комитет начальников штабов тогда сообщал о фиксации пуска нескольких крылатых ракет, но не привел их детальных характеристик.

https://ria.ru/20230906/asean-1894552214.html

https://ria.ru/20230906/upominanie-1894548392.html

корейский полуостров

джакарта

юго-восточная азия

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корейский полуостров, джакарта, юго-восточная азия, юн сок ель, оон