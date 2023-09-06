В АСЕАН призвали возобновить диалог по Корейскому полуострову
Лидеры стран АСЕАН призвали к мирному диалогу вокруг Корейского полуострова
© AP Photo / Ahn Young-joonНа границе Северной и Южной Кореи
© AP Photo / Ahn Young-joon
На границе Северной и Южной Кореи. Архивное фото
МОСКВА, 6 сен - РИА Новости. Лидеры стран АСЕАН в документе по итогам 43-го саммита блока в Джакарте призвали все стороны, заинтересованные в ситуации на Корейском полуострове, вернуться к мирному диалогу.
По оценке политиков стран Юго-Восточной Азии, недавний "всплеск" запусков межконтинентальных баллистических ракет Корейской Народно-Демократической Республикой (КНДР), а также возросшая напряженность на Корейском полуострове являются тревожными событиями, которые угрожают миру и стабильности в регионе.
"Мы подчеркнули важность продолжения мирного диалога между всеми заинтересованными сторонами для достижения прочного мира и стабильности на безъядерном Корейском полуострове. Мы призвали все заинтересованные стороны возобновить мирный диалог", - говорится в заявлении лидеров АСЕАН.
Политики также подтвердили приверженность полному выполнению всех соответствующих резолюций Совета Безопасности ООН.
Ранее президент Республики Корея Юн Сок Ёль в ходе состоявшегося сегодня саммита Южная Корея-АСЕАН в индонезийской Джакарте призвал незамедлительно прекратить военное сотрудничество с Северной Корей.
Северокорейское Центральное телеграфное агентство (ЦТАК) сообщило, что проведенные 2 сентября запуски были учениями по нанесению тактического ядерного удара в ответ на проведение совместных военных маневров Южной Кореи и США. КНДР запустила две стратегические крылатые ракеты большой дальности, которые пролетели по 8-образной траектории 1,5 тысячи километров за 7672 и 7681 секунду, после чего взорвались на заданной высоте в 150 метров над "целевым островом", имитируя подрыв ядерной боеголовки.
Объединенный комитет начальников штабов тогда сообщал о фиксации пуска нескольких крылатых ракет, но не привел их детальных характеристик.