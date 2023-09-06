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Ключ расшифрования онлайн-голосования в Москве разделят на пять частей

Ключ расшифрования онлайн-голосования в Москве разделят на пять частей - РИА Новости, 06.09.2023

Ключ расшифрования онлайн-голосования в Москве разделят на пять частей

Московская городская избирательная комиссия утвердила предложение разделить ключ расшифрования онлайн-голосования в Москве на пять частей, сообщил в ходе... РИА Новости, 06.09.2023

2023-09-06T15:05

2023-09-06T15:05

2023-09-06T15:05

политика

москва

россия

новомосковский административный округ

владимир попов

юрий ермолов

игорь борисов

московская городская избирательная комиссия

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МОСКВА, 6 сен - РИА Новости. Московская городская избирательная комиссия утвердила предложение разделить ключ расшифрования онлайн-голосования в Москве на пять частей, сообщил в ходе заседания секретарь Мосгоризбиркома Владимир Попов. "В правах, которые нам определены законодательством и порядком нашего дистанционного голосования на выборах, назначенных 10 сентября, предлагается определить, что ключ расшифровывания результатов участников дистанционного голосования разделить на пять частей", - заявил Попов. Он также добавил, что процедура формирования ключей будет проведена в четверг в 12.00 в Московской городской избирательной комиссии. Ранее во вторник, на заседании Общественного штаба по наблюдению за выборами в Москве в 2023 году Вадим Ковалев сообщил, что штаб предложил разделить ключ на пять частей и назначить пять хранителей: от общественной палаты города Москвы - Ковалёва, представителя от Московской городской избирательной комиссии - члена избиркома Юрия Ермолова, от Центральной избирательной комиссии России - Игоря Борисова, от Мосгордумы - Алексея Шапошникова, от совета муниципальных образований столицы - Владимира Дудочкина. По завершении голосования пройдет обратная процедура – сборка ключа расшифрования. Она начнется спустя 15 минут после окончания голосования – это время ожидания последних бюллетеней. Затем начнется собственно процедура подведения итогов выборов. Выборы мэра Москвы и депутатов в 13 муниципальных образованиях Троицкого и Новомосковского административных округов (ТиНАО) пройдут с 8 по 10 сентября.

https://ria.ru/20230905/vybory-1894391264.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

политика, москва, россия, новомосковский административный округ, владимир попов, юрий ермолов, игорь борисов, московская городская избирательная комиссия, мосгоризбирком, московская городская дума