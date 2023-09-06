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Ключ расшифрования онлайн-голосования в Москве разделят на пять частей
Ключ расшифрования онлайн-голосования в Москве разделят на пять частей - РИА Новости, 06.09.2023
Ключ расшифрования онлайн-голосования в Москве разделят на пять частей
Московская городская избирательная комиссия утвердила предложение разделить ключ расшифрования онлайн-голосования в Москве на пять частей, сообщил в ходе... РИА Новости, 06.09.2023
2023-09-06T15:05
2023-09-06T15:05
2023-09-06T15:05
политика
москва
россия
новомосковский административный округ
владимир попов
юрий ермолов
игорь борисов
московская городская избирательная комиссия
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МОСКВА, 6 сен - РИА Новости. Московская городская избирательная комиссия утвердила предложение разделить ключ расшифрования онлайн-голосования в Москве на пять частей, сообщил в ходе заседания секретарь Мосгоризбиркома Владимир Попов. "В правах, которые нам определены законодательством и порядком нашего дистанционного голосования на выборах, назначенных 10 сентября, предлагается определить, что ключ расшифровывания результатов участников дистанционного голосования разделить на пять частей", - заявил Попов. Он также добавил, что процедура формирования ключей будет проведена в четверг в 12.00 в Московской городской избирательной комиссии. Ранее во вторник, на заседании Общественного штаба по наблюдению за выборами в Москве в 2023 году Вадим Ковалев сообщил, что штаб предложил разделить ключ на пять частей и назначить пять хранителей: от общественной палаты города Москвы - Ковалёва, представителя от Московской городской избирательной комиссии - члена избиркома Юрия Ермолова, от Центральной избирательной комиссии России - Игоря Борисова, от Мосгордумы - Алексея Шапошникова, от совета муниципальных образований столицы - Владимира Дудочкина. По завершении голосования пройдет обратная процедура – сборка ключа расшифрования. Она начнется спустя 15 минут после окончания голосования – это время ожидания последних бюллетеней. Затем начнется собственно процедура подведения итогов выборов. Выборы мэра Москвы и депутатов в 13 муниципальных образованиях Троицкого и Новомосковского административных округов (ТиНАО) пройдут с 8 по 10 сентября.
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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Ключ расшифрования онлайн-голосования в Москве разделят на пять частей
Ключ расшифрования итогов онлайн-голосования в Москве разделят на пять частей