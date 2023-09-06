Рейтинг@Mail.ru
Ключ расшифрования онлайн-голосования в Москве разделят на пять частей - РИА Новости, 06.09.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:05 06.09.2023
https://ria.ru/20230906/klyuch-1894539637.html
Ключ расшифрования онлайн-голосования в Москве разделят на пять частей
Ключ расшифрования онлайн-голосования в Москве разделят на пять частей - РИА Новости, 06.09.2023
Ключ расшифрования онлайн-голосования в Москве разделят на пять частей
Московская городская избирательная комиссия утвердила предложение разделить ключ расшифрования онлайн-голосования в Москве на пять частей, сообщил в ходе... РИА Новости, 06.09.2023
2023-09-06T15:05
2023-09-06T15:05
политика
москва
россия
новомосковский административный округ
владимир попов
юрий ермолов
игорь борисов
московская городская избирательная комиссия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/05/1894329511_0:130:3073:1859_1920x0_80_0_0_f69fca3136b01de77736e6e6fdd1ccbd.jpg
МОСКВА, 6 сен - РИА Новости. Московская городская избирательная комиссия утвердила предложение разделить ключ расшифрования онлайн-голосования в Москве на пять частей, сообщил в ходе заседания секретарь Мосгоризбиркома Владимир Попов. "В правах, которые нам определены законодательством и порядком нашего дистанционного голосования на выборах, назначенных 10 сентября, предлагается определить, что ключ расшифровывания результатов участников дистанционного голосования разделить на пять частей", - заявил Попов. Он также добавил, что процедура формирования ключей будет проведена в четверг в 12.00 в Московской городской избирательной комиссии. Ранее во вторник, на заседании Общественного штаба по наблюдению за выборами в Москве в 2023 году Вадим Ковалев сообщил, что штаб предложил разделить ключ на пять частей и назначить пять хранителей: от общественной палаты города Москвы - Ковалёва, представителя от Московской городской избирательной комиссии - члена избиркома Юрия Ермолова, от Центральной избирательной комиссии России - Игоря Борисова, от Мосгордумы - Алексея Шапошникова, от совета муниципальных образований столицы - Владимира Дудочкина. По завершении голосования пройдет обратная процедура – сборка ключа расшифрования. Она начнется спустя 15 минут после окончания голосования – это время ожидания последних бюллетеней. Затем начнется собственно процедура подведения итогов выборов. Выборы мэра Москвы и депутатов в 13 муниципальных образованиях Троицкого и Новомосковского административных округов (ТиНАО) пройдут с 8 по 10 сентября.
https://ria.ru/20230905/vybory-1894391264.html
москва
россия
новомосковский административный округ
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/05/1894329511_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_acd5b057be62333180d73177427a010f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
политика, москва, россия, новомосковский административный округ, владимир попов, юрий ермолов, игорь борисов, московская городская избирательная комиссия, мосгоризбирком, московская городская дума
Политика, Москва, Россия, Новомосковский административный округ, Владимир Попов, Юрий Ермолов, Игорь Борисов, Московская городская избирательная комиссия, Мосгоризбирком, Московская городская дума
Ключ расшифрования онлайн-голосования в Москве разделят на пять частей

Ключ расшифрования итогов онлайн-голосования в Москве разделят на пять частей

© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанкПлакат с информацией о выборах мэра Москвы
Плакат с информацией о выборах мэра Москвы - РИА Новости, 1920, 06.09.2023
© РИА Новости / Кирилл Зыков
Перейти в медиабанк
Плакат с информацией о выборах мэра Москвы
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 сен - РИА Новости. Московская городская избирательная комиссия утвердила предложение разделить ключ расшифрования онлайн-голосования в Москве на пять частей, сообщил в ходе заседания секретарь Мосгоризбиркома Владимир Попов.
«
"В правах, которые нам определены законодательством и порядком нашего дистанционного голосования на выборах, назначенных 10 сентября, предлагается определить, что ключ расшифровывания результатов участников дистанционного голосования разделить на пять частей", - заявил Попов.
Он также добавил, что процедура формирования ключей будет проведена в четверг в 12.00 в Московской городской избирательной комиссии.
Ранее во вторник, на заседании Общественного штаба по наблюдению за выборами в Москве в 2023 году Вадим Ковалев сообщил, что штаб предложил разделить ключ на пять частей и назначить пять хранителей: от общественной палаты города Москвы - Ковалёва, представителя от Московской городской избирательной комиссии - члена избиркома Юрия Ермолова, от Центральной избирательной комиссии России - Игоря Борисова, от Мосгордумы - Алексея Шапошникова, от совета муниципальных образований столицы - Владимира Дудочкина.
Московская городская избирательная комиссия - РИА Новости, 1920, 05.09.2023
В Мосгоризбиркоме заявили о готовности систем к проведению выборов
Вчера, 19:07
По завершении голосования пройдет обратная процедура – сборка ключа расшифрования. Она начнется спустя 15 минут после окончания голосования – это время ожидания последних бюллетеней. Затем начнется собственно процедура подведения итогов выборов.
Выборы мэра Москвы и депутатов в 13 муниципальных образованиях Троицкого и Новомосковского административных округов (ТиНАО) пройдут с 8 по 10 сентября.
Какие выборы пройдут в единый день голосования
5 июля, 18:24
Инфографика
Какие выборы пройдут в единый день голосованияПосмотреть
 
ПолитикаМоскваРоссияНовомосковский административный округВладимир ПоповЮрий ЕрмоловИгорь БорисовМосковская городская избирательная комиссияМосгоризбиркомМосковская городская дума
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала