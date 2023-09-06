https://ria.ru/20230906/katamaran-1894532183.html

Океанолог рассказал, почему акулы могли напасть на катамаран кругосветчиков

Океанолог рассказал, почему акулы могли напасть на катамаран кругосветчиков - РИА Новости, 06.09.2023

Океанолог рассказал, почему акулы могли напасть на катамаран кругосветчиков

Катамаран российской кругосветной экспедиции бразильские светящиеся акулы атаковали, потому что могли перепутать судно с китом или вести охоту за мелкой рыбой,... РИА Новости, 06.09.2023

2023-09-06T14:49

2023-09-06T14:49

2023-09-06T15:26

туризм

новости - туризм

туризм

туристы

русское географическое общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/06/1894473732_0:0:1270:714_1920x0_80_0_0_557061f568d02b25cd5ccc5db08021f3.jpg

МОСКВА, 6 сен – РИА Новости. Катамаран российской кругосветной экспедиции бразильские светящиеся акулы атаковали, потому что могли перепутать судно с китом или вести охоту за мелкой рыбой, рассказал РИА Новости старший преподаватель кафедры океанологии географического факультета МГУ имени М. В. Ломоносова Сергей Мухаметов. "Если мы будем смотреть из воды снизу на катамаран, он выглядит, будто на поверхности воды плывет либо тюлень, либо кит", – сказал Мухаметов. Еще одной версией эксперт назвал охоту акул на мелкую рыбу, которая могла скопиться между баллонами катамарана, особенно если они обросли водорослями. "Самая распространенная причина, по которой акулы атакуют суда, – это когда люди выбрасывают пищевые отходы в океан. Хищники чувствуют этот запах и плывут за ним", – добавил океанолог. При этом он подчеркнул, что на борту катамарана были опытные путешественники, которые знали, как правильно утилизировать отходы, поэтому такая версия исключена. Руководитель берегового штаба Юлия Калюжная сообщила РИА Новости, что катамаран российской кругосветной экспедиции атаковали акулы куки-каттеры. Мухаметов пояснил, что "куки-каттерами" называют бразильских светящихся акул. Они действительно светятся, поэтому экипаж экспедиции смог их узнать. Атакуя, животные оставляют на телах крупных обитателей океана небольшие раны диаметром от 10 до 15 сантиметров. С человеком такие акулы взаимодействуют редко, потому что обитают на глубине от 800 до 2,5 тысяч метров, однако ночью часто всплывают на поверхность в поисках пищи.Экипажу кругосветной экспедиции, организованной томским отделением Русского географического общества, удалось спастись, но судно пришлось оставить в океане.

https://ria.ru/20230906/akuly-1894434177.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Лана Баева

Лана Баева

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Лана Баева

новости - туризм, туризм, туристы, русское географическое общество