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Океанолог рассказал, почему акулы могли напасть на катамаран кругосветчиков - РИА Новости, 06.09.2023
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Туризм
 
14:49 06.09.2023 (обновлено: 15:26 06.09.2023)
https://ria.ru/20230906/katamaran-1894532183.html
Океанолог рассказал, почему акулы могли напасть на катамаран кругосветчиков
Океанолог рассказал, почему акулы могли напасть на катамаран кругосветчиков - РИА Новости, 06.09.2023
Океанолог рассказал, почему акулы могли напасть на катамаран кругосветчиков
Катамаран российской кругосветной экспедиции бразильские светящиеся акулы атаковали, потому что могли перепутать судно с китом или вести охоту за мелкой рыбой,... РИА Новости, 06.09.2023
2023-09-06T14:49
2023-09-06T15:26
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МОСКВА, 6 сен – РИА Новости. Катамаран российской кругосветной экспедиции бразильские светящиеся акулы атаковали, потому что могли перепутать судно с китом или вести охоту за мелкой рыбой, рассказал РИА Новости старший преподаватель кафедры океанологии географического факультета МГУ имени М. В. Ломоносова Сергей Мухаметов. "Если мы будем смотреть из воды снизу на катамаран, он выглядит, будто на поверхности воды плывет либо тюлень, либо кит", – сказал Мухаметов. Еще одной версией эксперт назвал охоту акул на мелкую рыбу, которая могла скопиться между баллонами катамарана, особенно если они обросли водорослями. "Самая распространенная причина, по которой акулы атакуют суда, – это когда люди выбрасывают пищевые отходы в океан. Хищники чувствуют этот запах и плывут за ним", – добавил океанолог. При этом он подчеркнул, что на борту катамарана были опытные путешественники, которые знали, как правильно утилизировать отходы, поэтому такая версия исключена. Руководитель берегового штаба Юлия Калюжная сообщила РИА Новости, что катамаран российской кругосветной экспедиции атаковали акулы куки-каттеры. Мухаметов пояснил, что "куки-каттерами" называют бразильских светящихся акул. Они действительно светятся, поэтому экипаж экспедиции смог их узнать. Атакуя, животные оставляют на телах крупных обитателей океана небольшие раны диаметром от 10 до 15 сантиметров. С человеком такие акулы взаимодействуют редко, потому что обитают на глубине от 800 до 2,5 тысяч метров, однако ночью часто всплывают на поверхность в поисках пищи.Экипажу кругосветной экспедиции, организованной томским отделением Русского географического общества, удалось спастись, но судно пришлось оставить в океане.
https://ria.ru/20230906/akuly-1894434177.html
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Туризм, Новости - Туризм, Туризм, туристы, Русское географическое общество
Океанолог рассказал, почему акулы могли напасть на катамаран кругосветчиков

Океанолог: акулы могли напасть на катамаран РГО случайно, перепутав его с китом

© Фото : Russian Ocean Way. Кругосветка на катамаране/TelegramСпасение экипажа кругосветной экспедиции Russian Ocean Way
Спасение экипажа кругосветной экспедиции Russian Ocean Way - РИА Новости, 1920, 06.09.2023
© Фото : Russian Ocean Way. Кругосветка на катамаране/Telegram
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 сен – РИА Новости. Катамаран российской кругосветной экспедиции бразильские светящиеся акулы атаковали, потому что могли перепутать судно с китом или вести охоту за мелкой рыбой, рассказал РИА Новости старший преподаватель кафедры океанологии географического факультета МГУ имени М. В. Ломоносова Сергей Мухаметов.
"Если мы будем смотреть из воды снизу на катамаран, он выглядит, будто на поверхности воды плывет либо тюлень, либо кит", – сказал Мухаметов. Еще одной версией эксперт назвал охоту акул на мелкую рыбу, которая могла скопиться между баллонами катамарана, особенно если они обросли водорослями.
"Самая распространенная причина, по которой акулы атакуют суда, – это когда люди выбрасывают пищевые отходы в океан. Хищники чувствуют этот запах и плывут за ним", – добавил океанолог. При этом он подчеркнул, что на борту катамарана были опытные путешественники, которые знали, как правильно утилизировать отходы, поэтому такая версия исключена.
Руководитель берегового штаба Юлия Калюжная сообщила РИА Новости, что катамаран российской кругосветной экспедиции атаковали акулы куки-каттеры.
Мухаметов пояснил, что "куки-каттерами" называют бразильских светящихся акул. Они действительно светятся, поэтому экипаж экспедиции смог их узнать. Атакуя, животные оставляют на телах крупных обитателей океана небольшие раны диаметром от 10 до 15 сантиметров. С человеком такие акулы взаимодействуют редко, потому что обитают на глубине от 800 до 2,5 тысяч метров, однако ночью часто всплывают на поверхность в поисках пищи.
Экипажу кругосветной экспедиции, организованной томским отделением Русского географического общества, удалось спастись, но судно пришлось оставить в океане.
Спасение экипажа кругосветной экспедиции Russian Ocean Way - РИА Новости, 1920, 06.09.2023
Акулы атаковали катамаран кругосветной экспедиции с россиянами на борту
06:15
 
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