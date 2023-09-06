https://ria.ru/20230906/krugosvetka-1894478012.html
Штаб поблагодарил спасателей, эвакуировавших экипаж кругосветки РГО
Штаб поблагодарил спасателей, эвакуировавших экипаж кругосветки РГО - РИА Новости, 06.09.2023
Штаб поблагодарил спасателей, эвакуировавших экипаж кругосветки РГО
Катамаран российской кругосветки, который атаковали акулы, полностью ушел под воду, если бы спасательный корабль задержался хотя бы на пару часов, экипаж мог... РИА Новости, 06.09.2023
2023-09-06T11:37
2023-09-06T11:37
2023-09-06T11:37
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новости - туризм
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МОСКВА, 6 сен - РИА Новости. Катамаран российской кругосветки, который атаковали акулы, полностью ушел под воду, если бы спасательный корабль задержался хотя бы на пару часов, экипаж мог погибнуть, рассказала РИА Новости руководитель берегового штаба Юлия Калюжная. Первая атака акул случилась 4 сентября, тогда повреждения получил задний левый баллон катамарана. В результате этого он полностью погрузился под воду. В аварийном состоянии путешественники продержались около суток, им удалось пройти примерно сто миль. Пятого сентября в 23.00 на судно вновь напали акулы, и уже прокусили правый баллон. Катамаран потерял равновесие и начал тонуть. "Спасибо спасательной службе Австралии. Они достаточно оперативно отработали, большой корабль подошел через 45 минут и эвакуировал ребят. К этому времени катамаран практически полностью был в воде. Если бы была задержка спасательного корабля, хотя бы часа на два, то, конечно, ребята были бы полностью в воде", - сказала Калюжная. Она отметила, что участники экспедиции будут на территории Австралии в четверг, к полудню, там они решат, как продолжить путешествие. Катамаран, с которого экипаж подал сигнал SOS, по словам Калюжной, на данный момент уже полностью ушел под воду. Экспедиция стартовала в начале июля 2021 года из Кронштадта. На борту надувного парусного тримарана длиной 12 и шириной восемь метров постоянно находились два человека - уроженец Томска Евгений Ковалевский и Станислав Березкин из Новосибирска. Практически на всех остановках приходилось чинить судно. В середине марта текущего года в Тихом океане у тримарана сломалось рулевое управление, и он потерял контроль. Команду подобрало коммерческое судно, на котором она добралась до Чили, но тримаран спасти не удалось, его поглотил океан. Однако решение для продолжения экспедиции было найдено. Российский путешественник Дмитрий Трубицын хранил свой парусный надувной катамаран такого же типа, как и тримаран, на острове Пасхи. Была проведена модернизация судна. Путешествие до данного момента продолжалось на нем.
https://ria.ru/20221130/krugosvetka-1834732145.html
https://ria.ru/20221107/kruzenshtern-1826470531.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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российское географическое общество, австралия, россия, новости - туризм
Российское географическое общество, Австралия, Россия, Новости - Туризм
Штаб поблагодарил спасателей, эвакуировавших экипаж кругосветки РГО
Штаб: экипаж кругосветки РГО мог погибнуть, если бы спасатели задержались
МОСКВА, 6 сен - РИА Новости. Катамаран российской кругосветки, который атаковали акулы, полностью ушел под воду, если бы спасательный корабль задержался хотя бы на пару часов, экипаж мог погибнуть, рассказала РИА Новости руководитель берегового штаба Юлия Калюжная.
Первая атака акул случилась 4 сентября, тогда повреждения получил задний левый баллон катамарана. В результате этого он полностью погрузился под воду. В аварийном состоянии путешественники продержались около суток, им удалось пройти примерно сто миль. Пятого сентября в 23.00 на судно вновь напали акулы, и уже прокусили правый баллон. Катамаран потерял равновесие и начал тонуть.
"Спасибо спасательной службе Австралии
. Они достаточно оперативно отработали, большой корабль подошел через 45 минут и эвакуировал ребят. К этому времени катамаран практически полностью был в воде. Если бы была задержка спасательного корабля, хотя бы часа на два, то, конечно, ребята были бы полностью в воде", - сказала Калюжная.
Она отметила, что участники экспедиции будут на территории Австралии в четверг, к полудню, там они решат, как продолжить путешествие.
Путешественники-сибиряки рассказали об уникальной кругосветке на тримаране
Катамаран, с которого экипаж подал сигнал SOS, по словам Калюжной, на данный момент уже полностью ушел под воду.
Экспедиция стартовала в начале июля 2021 года из Кронштадта
. На борту надувного парусного тримарана длиной 12 и шириной восемь метров постоянно находились два человека - уроженец Томска
Евгений Ковалевский и Станислав Березкин из Новосибирска
. Практически на всех остановках приходилось чинить судно. В середине марта текущего года в Тихом океане
у тримарана сломалось рулевое управление, и он потерял контроль. Команду подобрало коммерческое судно, на котором она добралась до Чили
, но тримаран спасти не удалось, его поглотил океан.
Однако решение для продолжения экспедиции было найдено. Российский путешественник Дмитрий Трубицын хранил свой парусный надувной катамаран такого же типа, как и тримаран, на острове Пасхи. Была проведена модернизация судна. Путешествие до данного момента продолжалось на нем.
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