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В Баку назвали единственный возможный вариант будущего для армян Карабаха - РИА Новости, 06.09.2023
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14:50 06.09.2023 (обновлено: 14:55 06.09.2023)
https://ria.ru/20230906/karabakh-1894534714.html
В Баку назвали единственный возможный вариант будущего для армян Карабаха
В Баку назвали единственный возможный вариант будущего для армян Карабаха - РИА Новости, 06.09.2023
В Баку назвали единственный возможный вариант будущего для армян Карабаха
Глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов заявил, что на территории страны больше не будет серых зон и единственным путем для армян Карабаха является обсуждение... РИА Новости, 06.09.2023
2023-09-06T14:50
2023-09-06T14:55
в мире
армения
азербайджан
джейхун байрамов
урегулирование армяно-азербайджанского конфликта в нагорном карабахе
нагорный карабах
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БАКУ, 6 сен – РИА Новости. Глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов заявил, что на территории страны больше не будет серых зон и единственным путем для армян Карабаха является обсуждение их будущего в составе Азербайджана. "Единственный путь (для карабахских армян - ред.) - это диалог и обсуждение своего будущего в составе Азербайджана. Другого просто нет, так как все остальное нелегитимно. Это наша красная линия. На территории Азербайджана не будет больше никаких серых зон", - сказал Байрамов в интервью агентствам "АзерТадж" и "Мадьяр Демократа". По его словам, в регионе присутствуют "незаконные военные формирования численностью около 10 тысяч" человек, что является "серьезным источником напряжения". Вместе с тем, утверждает глава азербайджанской дипломатии, Лачинский коридор используется представителями Международного комитета Красного Креста (МККК), которые провозят в регион медикаменты и "прочие необходимые наименования". "Каждый день десятки армянских жителей спокойно проезжают через (азербайджанский) КПП (в Лачинском коридоре) в обоих направлениях. Перевозят больных; помимо этого, МККК привозит в регион медикаменты и прочие необходимые наименования. Позиция Баку заключается в использовании всех альтернативных маршрутов (сообщения с Карабахом, в том числе дороги из Агдама - ред.). Если бы вопрос (сообщения Карабаха с остальным миром - ред.) действительно был из гуманитарной области, он был бы решен в очень короткое время путем параллельного открытия нескольких дорог", - отметил глава МИД Азербайджана. В конце сентября 2020 года в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, ставшие продолжением многолетнего конфликта. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились прекратить огонь, оставшись на занятых позициях, и обменяться пленными и телами погибших. Кроме того, Баку перешли Кельбаджарский и Лачинский районы, а также часть Агдамского района, которые ранее находились под контролем непризнанной НКР и не были заняты азербайджанской армией в ходе боевых действий. В регионе, включая Лачинский коридор, разместились российские миротворцы. В минувшем году Ереван и Баку при посредничестве России, США и Евросоюза приступили к обсуждению будущего мирного договора. В конце мая 2023 года премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что его страна признает суверенитет Азербайджана вместе с территорией Карабаха, на общей площади 86,6 тысячи квадратных километров. Азербайджанский лидер Ильхам Алиев заявил, что Азербайджан и Армения могут подписать мирный договор уже в ближайшем будущем, если Ереван не изменит свою позицию. Двадцать третьего апреля 2023 года азербайджанские пограничники установили контрольно-пропускной пункт на границе с Арменией - он появился в начале дороги в Лачинском коридоре, которая ведет в Степанакерт. КПП расположился на новом шоссе, построенном после перемирия 2020 года в объезд Лачина - у моста через реку Хакари в 16 километрах к востоку от села Тех Сюникской области Армении. Ранее, с декабря 2022 года, ту же дорогу перекрывали азербайджанские экоактивисты - по их словам, акция стала выражением протеста против незаконной эксплуатации месторождений полезных ископаемых в Карабахе. Появление КПП в Баку объяснили неправомерным использованием армянской стороной дороги в Степанакерт и угрозами безопасности. МИД Армении назвал установление КПП грубым нарушением трехстороннего заявления лидеров Армении, РФ и Азербайджана 2020 года. Власти Армении обращают внимание на то, что блокирование Лачинского коридора привело к гуманитарной катастрофе в Нагорном Карабахе.
https://ria.ru/20230905/armeniya-1894260300.html
https://ria.ru/20230802/aliev-1887703292.html
https://ria.ru/20230725/karabakh-1886142272.html
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в мире, армения, азербайджан, джейхун байрамов, урегулирование армяно-азербайджанского конфликта в нагорном карабахе, нагорный карабах
В мире, Армения, Азербайджан, Джейхун Байрамов, Урегулирование армяно-азербайджанского конфликта в Нагорном Карабахе, Нагорный Карабах
В Баку назвали единственный возможный вариант будущего для армян Карабаха

МИД Азербайджана назвал интеграцию единственным путем для карабахских армян

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкВид на дома и автомобильную дорогу в городе Лачин
Вид на дома и автомобильную дорогу в городе Лачин - РИА Новости, 1920, 06.09.2023
© РИА Новости / Максим Блинов
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Вид на дома и автомобильную дорогу в городе Лачин . Архивное фото
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БАКУ, 6 сен – РИА Новости. Глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов заявил, что на территории страны больше не будет серых зон и единственным путем для армян Карабаха является обсуждение их будущего в составе Азербайджана.
"Единственный путь (для карабахских армян - ред.) - это диалог и обсуждение своего будущего в составе Азербайджана. Другого просто нет, так как все остальное нелегитимно. Это наша красная линия. На территории Азербайджана не будет больше никаких серых зон", - сказал Байрамов в интервью агентствам "АзерТадж" и "Мадьяр Демократа". По его словам, в регионе присутствуют "незаконные военные формирования численностью около 10 тысяч" человек, что является "серьезным источником напряжения".
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Вместе с тем, утверждает глава азербайджанской дипломатии, Лачинский коридор используется представителями Международного комитета Красного Креста (МККК), которые провозят в регион медикаменты и "прочие необходимые наименования". "Каждый день десятки армянских жителей спокойно проезжают через (азербайджанский) КПП (в Лачинском коридоре) в обоих направлениях. Перевозят больных; помимо этого, МККК привозит в регион медикаменты и прочие необходимые наименования. Позиция Баку заключается в использовании всех альтернативных маршрутов (сообщения с Карабахом, в том числе дороги из Агдама - ред.). Если бы вопрос (сообщения Карабаха с остальным миром - ред.) действительно был из гуманитарной области, он был бы решен в очень короткое время путем параллельного открытия нескольких дорог", - отметил глава МИД Азербайджана.
В конце сентября 2020 года в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, ставшие продолжением многолетнего конфликта. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились прекратить огонь, оставшись на занятых позициях, и обменяться пленными и телами погибших. Кроме того, Баку перешли Кельбаджарский и Лачинский районы, а также часть Агдамского района, которые ранее находились под контролем непризнанной НКР и не были заняты азербайджанской армией в ходе боевых действий. В регионе, включая Лачинский коридор, разместились российские миротворцы.
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В минувшем году Ереван и Баку при посредничестве России, США и Евросоюза приступили к обсуждению будущего мирного договора. В конце мая 2023 года премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что его страна признает суверенитет Азербайджана вместе с территорией Карабаха, на общей площади 86,6 тысячи квадратных километров. Азербайджанский лидер Ильхам Алиев заявил, что Азербайджан и Армения могут подписать мирный договор уже в ближайшем будущем, если Ереван не изменит свою позицию.
Двадцать третьего апреля 2023 года азербайджанские пограничники установили контрольно-пропускной пункт на границе с Арменией - он появился в начале дороги в Лачинском коридоре, которая ведет в Степанакерт. КПП расположился на новом шоссе, построенном после перемирия 2020 года в объезд Лачина - у моста через реку Хакари в 16 километрах к востоку от села Тех Сюникской области Армении. Ранее, с декабря 2022 года, ту же дорогу перекрывали азербайджанские экоактивисты - по их словам, акция стала выражением протеста против незаконной эксплуатации месторождений полезных ископаемых в Карабахе. Появление КПП в Баку объяснили неправомерным использованием армянской стороной дороги в Степанакерт и угрозами безопасности. МИД Армении назвал установление КПП грубым нарушением трехстороннего заявления лидеров Армении, РФ и Азербайджана 2020 года. Власти Армении обращают внимание на то, что блокирование Лачинского коридора привело к гуманитарной катастрофе в Нагорном Карабахе.
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В миреАрменияАзербайджанДжейхун БайрамовУрегулирование армяно-азербайджанского конфликта в Нагорном КарабахеНагорный Карабах
 
 
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