https://ria.ru/20230906/karabakh-1894534714.html

В Баку назвали единственный возможный вариант будущего для армян Карабаха

В Баку назвали единственный возможный вариант будущего для армян Карабаха - РИА Новости, 06.09.2023

В Баку назвали единственный возможный вариант будущего для армян Карабаха

Глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов заявил, что на территории страны больше не будет серых зон и единственным путем для армян Карабаха является обсуждение... РИА Новости, 06.09.2023

2023-09-06T14:50

2023-09-06T14:50

2023-09-06T14:55

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армения

азербайджан

джейхун байрамов

урегулирование армяно-азербайджанского конфликта в нагорном карабахе

нагорный карабах

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БАКУ, 6 сен – РИА Новости. Глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов заявил, что на территории страны больше не будет серых зон и единственным путем для армян Карабаха является обсуждение их будущего в составе Азербайджана. "Единственный путь (для карабахских армян - ред.) - это диалог и обсуждение своего будущего в составе Азербайджана. Другого просто нет, так как все остальное нелегитимно. Это наша красная линия. На территории Азербайджана не будет больше никаких серых зон", - сказал Байрамов в интервью агентствам "АзерТадж" и "Мадьяр Демократа". По его словам, в регионе присутствуют "незаконные военные формирования численностью около 10 тысяч" человек, что является "серьезным источником напряжения". Вместе с тем, утверждает глава азербайджанской дипломатии, Лачинский коридор используется представителями Международного комитета Красного Креста (МККК), которые провозят в регион медикаменты и "прочие необходимые наименования". "Каждый день десятки армянских жителей спокойно проезжают через (азербайджанский) КПП (в Лачинском коридоре) в обоих направлениях. Перевозят больных; помимо этого, МККК привозит в регион медикаменты и прочие необходимые наименования. Позиция Баку заключается в использовании всех альтернативных маршрутов (сообщения с Карабахом, в том числе дороги из Агдама - ред.). Если бы вопрос (сообщения Карабаха с остальным миром - ред.) действительно был из гуманитарной области, он был бы решен в очень короткое время путем параллельного открытия нескольких дорог", - отметил глава МИД Азербайджана. В конце сентября 2020 года в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, ставшие продолжением многолетнего конфликта. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились прекратить огонь, оставшись на занятых позициях, и обменяться пленными и телами погибших. Кроме того, Баку перешли Кельбаджарский и Лачинский районы, а также часть Агдамского района, которые ранее находились под контролем непризнанной НКР и не были заняты азербайджанской армией в ходе боевых действий. В регионе, включая Лачинский коридор, разместились российские миротворцы. В минувшем году Ереван и Баку при посредничестве России, США и Евросоюза приступили к обсуждению будущего мирного договора. В конце мая 2023 года премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что его страна признает суверенитет Азербайджана вместе с территорией Карабаха, на общей площади 86,6 тысячи квадратных километров. Азербайджанский лидер Ильхам Алиев заявил, что Азербайджан и Армения могут подписать мирный договор уже в ближайшем будущем, если Ереван не изменит свою позицию. Двадцать третьего апреля 2023 года азербайджанские пограничники установили контрольно-пропускной пункт на границе с Арменией - он появился в начале дороги в Лачинском коридоре, которая ведет в Степанакерт. КПП расположился на новом шоссе, построенном после перемирия 2020 года в объезд Лачина - у моста через реку Хакари в 16 километрах к востоку от села Тех Сюникской области Армении. Ранее, с декабря 2022 года, ту же дорогу перекрывали азербайджанские экоактивисты - по их словам, акция стала выражением протеста против незаконной эксплуатации месторождений полезных ископаемых в Карабахе. Появление КПП в Баку объяснили неправомерным использованием армянской стороной дороги в Степанакерт и угрозами безопасности. МИД Армении назвал установление КПП грубым нарушением трехстороннего заявления лидеров Армении, РФ и Азербайджана 2020 года. Власти Армении обращают внимание на то, что блокирование Лачинского коридора привело к гуманитарной катастрофе в Нагорном Карабахе.

https://ria.ru/20230905/armeniya-1894260300.html

https://ria.ru/20230802/aliev-1887703292.html

https://ria.ru/20230725/karabakh-1886142272.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, армения, азербайджан, джейхун байрамов, урегулирование армяно-азербайджанского конфликта в нагорном карабахе, нагорный карабах