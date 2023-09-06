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На Камчатке закрыли популярные туристические маршруты из-за обвалов - РИА Новости, 06.09.2023
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Туризм
 
10:12 06.09.2023
https://ria.ru/20230906/kamchatka-1894458240.html
На Камчатке закрыли популярные туристические маршруты из-за обвалов
На Камчатке закрыли популярные туристические маршруты из-за обвалов - РИА Новости, 06.09.2023
На Камчатке закрыли популярные туристические маршруты из-за обвалов
На Камчатке временно закрываются маршруты на вулкан Мутновский и каньон Опасный, сообщает пресс-служба сети парков "Вулканы Камчатки". РИА Новости, 06.09.2023
2023-09-06T10:12
2023-09-06T10:12
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МОСКВА, 6 сен — РИА Новости. На Камчатке временно закрываются маршруты на вулкан Мутновский и каньон Опасный, сообщает пресс-служба сети парков "Вулканы Камчатки".По данным очевидцев, на тропе восхождения произошел обвал пород."На Мутновском вулкане сейчас наблюдаются землетрясения. Сейсмических событий достаточно много. Они провоцируют трещины и обвалы", – отметил старший научный сотрудник Института вулканологии и сейсмологии ДВО РАН Дмитрий Мельников.По его словам, у вулкана Мутновский мощная гидротермальная система. "Последние извержения были гидротермальные взрывы. Их предсказать сложно. Так что говорить о том, что сейсмические события – предвестники извержений, пока рано", – объяснил эксперт.В ближайшее время специалисты природного парка "Вулканы Камчатки" совместно с вулканологами и представителями МЧС проведут осмотр маршрутов и дадут оценку их безопасности. В случае, если данные маршруты окажутся опасными, туристам будут предложены альтернативные направления.
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новости - туризм, туризм, туристы, камчатка, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), вулканы
Туризм, Новости - Туризм, Туризм, туристы, Камчатка, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), вулканы
На Камчатке закрыли популярные туристические маршруты из-за обвалов

На Камчатке закрыли маршруты к вулкану Мутновский и каньону Опасный

© Александр ПирагисВулкан Мутновский
Вулкан Мутновский
© Александр Пирагис
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МОСКВА, 6 сен — РИА Новости. На Камчатке временно закрываются маршруты на вулкан Мутновский и каньон Опасный, сообщает пресс-служба сети парков "Вулканы Камчатки".
По данным очевидцев, на тропе восхождения произошел обвал пород.
"На Мутновском вулкане сейчас наблюдаются землетрясения. Сейсмических событий достаточно много. Они провоцируют трещины и обвалы", – отметил старший научный сотрудник Института вулканологии и сейсмологии ДВО РАН Дмитрий Мельников.
По его словам, у вулкана Мутновский мощная гидротермальная система. "Последние извержения были гидротермальные взрывы. Их предсказать сложно. Так что говорить о том, что сейсмические события – предвестники извержений, пока рано", – объяснил эксперт.
В ближайшее время специалисты природного парка "Вулканы Камчатки" совместно с вулканологами и представителями МЧС проведут осмотр маршрутов и дадут оценку их безопасности. В случае, если данные маршруты окажутся опасными, туристам будут предложены альтернативные направления.
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