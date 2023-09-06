https://ria.ru/20230906/ipoteka-1894497001.html
Минсельхоз рассчитывает возобновить сельскую ипотеку в 2024 году
Минсельхоз рассчитывает возобновить сельскую ипотеку в 2024 году - РИА Новости, 06.09.2023
Минсельхоз рассчитывает возобновить сельскую ипотеку в 2024 году
Минсельхоз РФ рассчитывает возобновить сельскую ипотеку в 2024 году и работает над тем, чтобы до конца 2023 года возобновить льготное кредитование отрасли,... РИА Новости, 06.09.2023
2023-09-06T12:47
2023-09-06T12:47
2023-09-06T12:48
экономика
россия
дмитрий патрушев
министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)
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Москва, 6 сен - РИА Новости. Минсельхоз РФ рассчитывает возобновить сельскую ипотеку в 2024 году и работает над тем, чтобы до конца 2023 года возобновить льготное кредитование отрасли, сообщил министр сельского хозяйства РФ Дмитрий Патрушев. "По льготной ипотеке, я думаю, что где-то с нового года мы начнём... Часть денег действительно закончилась, у нас выросли обязательства по ранее выданным кредитам с учетом увеличения ключевой ставки. Тем не менее я думаю, что мы в процессе согласования бюджета получим деньги и в новом году начнем выдавать сельскую ипотеку ", - сообщил Патрушев в ходе совместного заседания комитетов Госдумы по контролю и по аграрным вопросам. Минсельхоз 25 августа сообщил, что уполномоченные банки временно приостановили выдачу новых ипотечных кредитов по программе "Сельская ипотека" после повышения ключевой ставки ЦБ РФ до 12% годовых. Кроме того, по словам Патрушева, есть планы возобновить и льготное кредитование аграриев, прием заявок на которое был также не так давно приостановлен. "По льготному кредитованию уже предприятий АПК - и по инвестиционному, и по короткому - к концу года будем... Сейчас мы изыскиваем ресурсы, и я думаю, через какое-то время, не буду обозначать через какое, начнется кредитование на селе", - сказал Патрушев.
https://ria.ru/20221206/zhile-1836565584.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, дмитрий патрушев, министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)
Экономика, Россия, Дмитрий Патрушев, Министерство сельского хозяйства РФ (Минсельхоз России)
Минсельхоз рассчитывает возобновить сельскую ипотеку в 2024 году
Дмитрий Патрушев сообщил о планах возобновить сельскую ипотеку в 2024 году