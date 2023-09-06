https://ria.ru/20230906/forum-1894602986.html

Более 5,7 тысячи участников уже зарегистрировались на Kazan Digital Week

Более 5,7 тысячи участников уже зарегистрировались на Kazan Digital Week - РИА Новости, 06.09.2023

Более 5,7 тысячи участников уже зарегистрировались на Kazan Digital Week

Более 5,7 тысячи участников уже зарегистрировались на международный форум Kazan Digital Week, это почти вдвое больше, чем на те же даты в прошлом году, сообщил... РИА Новости, 06.09.2023

2023-09-06T18:26

2023-09-06T18:26

2023-09-06T18:26

республика татарстан

экономика

технологии

россия

белоруссия

туркмения

айрат хайруллин

республика татарстан (татарстан)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/09/04/1576781167_0:268:3077:1998_1920x0_80_0_0_b4f79ae53a28816db52974e3b8639ca3.jpg

КАЗАНЬ, 6 сен – РИА Новости. Более 5,7 тысячи участников уже зарегистрировались на международный форум Kazan Digital Week, это почти вдвое больше, чем на те же даты в прошлом году, сообщил министр цифрового развития Татарстана Айрат Хайруллин. Международный форум Kazan Digital Week-2023 пройдет 20-22 сентября. В этом году оргкомитет по подготовке форума возглавил министр цифрового развития РФ Максут Шадаев. "На сегодняшний день у нас идет активная регистрация… По итогам прошлого года у нас было более 15 тысяч участников. На сегодняшний день зарегистрировано более 5,7 тысячи участников", - сказал Хайруллин на пресс-конференции. По его словам, сейчас цифры регистрации примерно в два раза больше, чем на тот же период в прошлом году, регистрация завершится 19 сентября. Министр отметил, что большая часть участников - из России. Также зарегистрированы представители Белоруссии, Туркмении, Казахстана, Киргизии, Узбекистана, Турции, Ирана, Абхазии, Бразилии, Индонезии, Нигерии, Азербайджана, Японии, Монголии, Швейцарии, Китая, Перу, Вьетнама, ОАЭ, Канады, Армении, Афганистана, Австрии и других стран. В качестве спикеров заявки подали более 1,1 тысячи человек, из них одобрены 462 человека. По информации Хайруллина, повестка форума - вопросы импортозамещения, Kazan Digital Week охватывает 10 основных направлений - от образования, здравоохранения, культуры до финансовых технологий, кибербезопасности, интернета вещей. В рамках деловой программы пройдет 107 секций и круглых столов, пять партнерских конференций. Выставочная экспозиция форума увеличилась в этом году до 4 тысяч квадратных метров, будет представлено 133 выставочных стенда. Kazan Digital Week – ежегодная площадка коммуникации разработчиков и пользователей цифровых интеллектуальных технологий, созданных на их основе систем, сервисов и услуг. Миссия форума - содействие в обмене научно-технической информацией, консолидация научно-технологических активов, способных эффективно решить задачи импортозамещения и импортоопережения, обеспечить технологический суверенитет и суверенитет данных как основу лидерства РФ в международном сотрудничестве. Форум проходит в смешанном формате (офлайн и онлайн).

https://ria.ru/20230607/forum-1876771410.html

https://ria.ru/20230314/shadaev-1857827599.html

россия

белоруссия

туркмения

республика татарстан (татарстан)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

экономика, технологии, россия, белоруссия, туркмения, айрат хайруллин, республика татарстан (татарстан)