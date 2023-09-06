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Более 5,7 тысячи участников уже зарегистрировались на Kazan Digital Week - РИА Новости, 06.09.2023
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18:26 06.09.2023
https://ria.ru/20230906/forum-1894602986.html
Более 5,7 тысячи участников уже зарегистрировались на Kazan Digital Week
Более 5,7 тысячи участников уже зарегистрировались на Kazan Digital Week - РИА Новости, 06.09.2023
Более 5,7 тысячи участников уже зарегистрировались на Kazan Digital Week
Более 5,7 тысячи участников уже зарегистрировались на международный форум Kazan Digital Week, это почти вдвое больше, чем на те же даты в прошлом году, сообщил... РИА Новости, 06.09.2023
2023-09-06T18:26
2023-09-06T18:26
республика татарстан
экономика
технологии
россия
белоруссия
туркмения
айрат хайруллин
республика татарстан (татарстан)
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КАЗАНЬ, 6 сен – РИА Новости. Более 5,7 тысячи участников уже зарегистрировались на международный форум Kazan Digital Week, это почти вдвое больше, чем на те же даты в прошлом году, сообщил министр цифрового развития Татарстана Айрат Хайруллин. Международный форум Kazan Digital Week-2023 пройдет 20-22 сентября. В этом году оргкомитет по подготовке форума возглавил министр цифрового развития РФ Максут Шадаев. "На сегодняшний день у нас идет активная регистрация… По итогам прошлого года у нас было более 15 тысяч участников. На сегодняшний день зарегистрировано более 5,7 тысячи участников", - сказал Хайруллин на пресс-конференции. По его словам, сейчас цифры регистрации примерно в два раза больше, чем на тот же период в прошлом году, регистрация завершится 19 сентября. Министр отметил, что большая часть участников - из России. Также зарегистрированы представители Белоруссии, Туркмении, Казахстана, Киргизии, Узбекистана, Турции, Ирана, Абхазии, Бразилии, Индонезии, Нигерии, Азербайджана, Японии, Монголии, Швейцарии, Китая, Перу, Вьетнама, ОАЭ, Канады, Армении, Афганистана, Австрии и других стран. В качестве спикеров заявки подали более 1,1 тысячи человек, из них одобрены 462 человека. По информации Хайруллина, повестка форума - вопросы импортозамещения, Kazan Digital Week охватывает 10 основных направлений - от образования, здравоохранения, культуры до финансовых технологий, кибербезопасности, интернета вещей. В рамках деловой программы пройдет 107 секций и круглых столов, пять партнерских конференций. Выставочная экспозиция форума увеличилась в этом году до 4 тысяч квадратных метров, будет представлено 133 выставочных стенда. Kazan Digital Week – ежегодная площадка коммуникации разработчиков и пользователей цифровых интеллектуальных технологий, созданных на их основе систем, сервисов и услуг. Миссия форума - содействие в обмене научно-технической информацией, консолидация научно-технологических активов, способных эффективно решить задачи импортозамещения и импортоопережения, обеспечить технологический суверенитет и суверенитет данных как основу лидерства РФ в международном сотрудничестве. Форум проходит в смешанном формате (офлайн и онлайн).
https://ria.ru/20230607/forum-1876771410.html
https://ria.ru/20230314/shadaev-1857827599.html
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экономика, технологии, россия, белоруссия, туркмения, айрат хайруллин, республика татарстан (татарстан)
Республика Татарстан, Экономика, Технологии, Россия, Белоруссия, Туркмения, Айрат Хайруллин, Республика Татарстан (Татарстан)

Более 5,7 тысячи участников уже зарегистрировались на Kazan Digital Week

© РИА Новости / Константин Чалабов | Перейти в медиабанк"Дворец земледельцев" в Казани
Дворец земледельцев в Казани - РИА Новости, 1920, 06.09.2023
© РИА Новости / Константин Чалабов
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"Дворец земледельцев" в Казани. Архивное фото
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КАЗАНЬ, 6 сен – РИА Новости. Более 5,7 тысячи участников уже зарегистрировались на международный форум Kazan Digital Week, это почти вдвое больше, чем на те же даты в прошлом году, сообщил министр цифрового развития Татарстана Айрат Хайруллин.
Международный форум Kazan Digital Week-2023 пройдет 20-22 сентября. В этом году оргкомитет по подготовке форума возглавил министр цифрового развития РФ Максут Шадаев.
«
"На сегодняшний день у нас идет активная регистрация… По итогам прошлого года у нас было более 15 тысяч участников. На сегодняшний день зарегистрировано более 5,7 тысячи участников", - сказал Хайруллин на пресс-конференции.
По его словам, сейчас цифры регистрации примерно в два раза больше, чем на тот же период в прошлом году, регистрация завершится 19 сентября.
Министр отметил, что большая часть участников - из России. Также зарегистрированы представители Белоруссии, Туркмении, Казахстана, Киргизии, Узбекистана, Турции, Ирана, Абхазии, Бразилии, Индонезии, Нигерии, Азербайджана, Японии, Монголии, Швейцарии, Китая, Перу, Вьетнама, ОАЭ, Канады, Армении, Афганистана, Австрии и других стран. В качестве спикеров заявки подали более 1,1 тысячи человек, из них одобрены 462 человека.
Участники форума - РИА Новости, 1920, 07.06.2023
Организаторы Kazan Digital Week ожидают роста числа участников
7 июня, 17:11
По информации Хайруллина, повестка форума - вопросы импортозамещения, Kazan Digital Week охватывает 10 основных направлений - от образования, здравоохранения, культуры до финансовых технологий, кибербезопасности, интернета вещей. В рамках деловой программы пройдет 107 секций и круглых столов, пять партнерских конференций.
Выставочная экспозиция форума увеличилась в этом году до 4 тысяч квадратных метров, будет представлено 133 выставочных стенда.
Kazan Digital Week – ежегодная площадка коммуникации разработчиков и пользователей цифровых интеллектуальных технологий, созданных на их основе систем, сервисов и услуг. Миссия форума - содействие в обмене научно-технической информацией, консолидация научно-технологических активов, способных эффективно решить задачи импортозамещения и импортоопережения, обеспечить технологический суверенитет и суверенитет данных как основу лидерства РФ в международном сотрудничестве. Форум проходит в смешанном формате (офлайн и онлайн).
Министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Максут Шадаев на заседании комитета Государственной Думы РФ по информационной политике, технологиям и связи - РИА Новости, 1920, 14.03.2023
Максут Шадаев возглавил оргкомитет форума Kazan Digital Week
14 марта, 16:47
 
Республика ТатарстанЭкономикаТехнологииРоссияБелоруссияТуркменияАйрат ХайруллинРеспублика Татарстан (Татарстан)
 
 
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