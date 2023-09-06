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Египтянин и белоруска вошли в эксперимент по имитации полета на Луну - РИА Новости, 06.09.2023
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17:06 06.09.2023 (обновлено: 17:12 06.09.2023)
https://ria.ru/20230906/eksperiment-1894581406.html
Египтянин и белоруска вошли в эксперимент по имитации полета на Луну
Египтянин и белоруска вошли в эксперимент по имитации полета на Луну - РИА Новости, 06.09.2023
Египтянин и белоруска вошли в эксперимент по имитации полета на Луну
Восемь человек отобраны в основной и дублирующий экипажи эксперимента по годовой изоляции для имитации полёта на Луну SIRIUS, среди них всего двое иностранцев – РИА Новости, 06.09.2023
2023-09-06T17:06
2023-09-06T17:12
космос - риа наука
россия
институт медико-биологических проблем ран
российская академия наук
луна
белоруссия
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МОСКВА, 6 сен – РИА Новости. Восемь человек отобраны в основной и дублирующий экипажи эксперимента по годовой изоляции для имитации полёта на Луну SIRIUS, среди них всего двое иностранцев – из Белоруссии и Египта, сообщил в среду Институт медико-биологических проблем (ИМБП) РАН. "В основной и дублирующий состав экипажа включены: Борисов Александр Михайлович (Россия), Чеботарёв Юрий Сергеевич (Россия), Орлова Ксения Дмитриевна (Россия), Мохаммед Эссам Сайед Абделаал (Египет, резидент государства Асгардия), Шишенина Ксения Сергеевна (Россия), Мастицкая Ольга Сергеевна (Беларусь), Парфёнова Анжелика Анатольевна (Россия), Воронков Артём Вячеславович (Россия)", - говорится в сообщении института. Кандидаты приступили к начальной подготовке и сбору фоновых данных по исследовательской программе. Также идёт отработка инженерных и технических систем, чтобы проверить медико-технический комплекс и его исследовательское оборудование, определить места размещения аппаратуры и провести обучение персонала. "Начальный период подготовки экипажа позволит членам экипажа ознакомиться с Наземным экспериментальным комплексом (НЭК), различными системами, включая составные части управления и жизнеобеспечения", - добавили в ИМБП. Ранее планировалось, что основной экипаж будет состоять из трёх человек - как мужчин, так и женщин. Также планировалось участие не менее чем двух иностранцев. Международный проект SIRIUS (Scientific International Research In Unique Terrestrial Station) проводится на базе Института медико-биологических проблем (ИМБП) РАН и включает серию изоляционных экспериментов по имитации космических полетов. Уже проведены эксперименты продолжительностью 17 суток - в ноябре 2017 года, четыре месяца - в 2018-2019 годах, и восемь месяцев в 2021-2022 годах. В каждом из них принимали участие американцы, но в 2023 году стало известно, что они приостановили своё дальнейшее участие. Также планируется провести три годовых эксперимента, первый из которых начнется в ноябре 2023 года. Набор экипажа был объявлен в начале февраля. Во время эксперимента экипаж будет выполнять задачи, связанные с операциями космического полета, и мероприятия, соответствующие сценарию долговременной лунной миссии.
https://ria.ru/20220808/luna-1808122153.html
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космос - риа наука, россия, институт медико-биологических проблем ран, российская академия наук, луна, белоруссия
Космос - РИА Наука, Россия, Институт медико-биологических проблем РАН, Российская академия наук, Луна, Белоруссия
Египтянин и белоруска вошли в эксперимент по имитации полета на Луну

ИМБП РАН: египтянин и белоруска вошли в эксперимент по имитации полета на Луну

© Фото : ГНЦ РФ - ИМБП РАН/ВКонтактеЭкипажи эксперимента по годовой изоляции для имитации полёта на Луну SIRIUS
Экипажи эксперимента по годовой изоляции для имитации полёта на Луну SIRIUS - РИА Новости, 1920, 06.09.2023
© Фото : ГНЦ РФ - ИМБП РАН/ВКонтакте
Экипажи эксперимента по годовой изоляции для имитации полёта на Луну SIRIUS
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 сен – РИА Новости. Восемь человек отобраны в основной и дублирующий экипажи эксперимента по годовой изоляции для имитации полёта на Луну SIRIUS, среди них всего двое иностранцев – из Белоруссии и Египта, сообщил в среду Институт медико-биологических проблем (ИМБП) РАН.
«
"В основной и дублирующий состав экипажа включены: Борисов Александр Михайлович (Россия), Чеботарёв Юрий Сергеевич (Россия), Орлова Ксения Дмитриевна (Россия), Мохаммед Эссам Сайед Абделаал (Египет, резидент государства Асгардия), Шишенина Ксения Сергеевна (Россия), Мастицкая Ольга Сергеевна (Беларусь), Парфёнова Анжелика Анатольевна (Россия), Воронков Артём Вячеславович (Россия)", - говорится в сообщении института.
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Кандидаты приступили к начальной подготовке и сбору фоновых данных по исследовательской программе. Также идёт отработка инженерных и технических систем, чтобы проверить медико-технический комплекс и его исследовательское оборудование, определить места размещения аппаратуры и провести обучение персонала.
«
"Начальный период подготовки экипажа позволит членам экипажа ознакомиться с Наземным экспериментальным комплексом (НЭК), различными системами, включая составные части управления и жизнеобеспечения", - добавили в ИМБП.
Ранее планировалось, что основной экипаж будет состоять из трёх человек - как мужчин, так и женщин. Также планировалось участие не менее чем двух иностранцев.
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Международный проект SIRIUS (Scientific International Research In Unique Terrestrial Station) проводится на базе Института медико-биологических проблем (ИМБП) РАН и включает серию изоляционных экспериментов по имитации космических полетов. Уже проведены эксперименты продолжительностью 17 суток - в ноябре 2017 года, четыре месяца - в 2018-2019 годах, и восемь месяцев в 2021-2022 годах. В каждом из них принимали участие американцы, но в 2023 году стало известно, что они приостановили своё дальнейшее участие.
Также планируется провести три годовых эксперимента, первый из которых начнется в ноябре 2023 года. Набор экипажа был объявлен в начале февраля. Во время эксперимента экипаж будет выполнять задачи, связанные с операциями космического полета, и мероприятия, соответствующие сценарию долговременной лунной миссии.
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Космос - РИА НаукаРоссияИнститут медико-биологических проблем РАНРоссийская академия наукЛунаБелоруссия
 
 
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