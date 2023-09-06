https://ria.ru/20230906/dorogi-1894619267.html

Алиев и Блинкен обсудили вопросы, связанные с открытием дорог в Карабахе

Алиев и Блинкен обсудили вопросы, связанные с открытием дорог в Карабахе - РИА Новости, 06.09.2023

Алиев и Блинкен обсудили вопросы, связанные с открытием дорог в Карабахе

Президент Азербайджана Ильхам Алиев и государственный секретарь США Энтони Блинкен в ходе телефонного разговора обсудили вопросы, связанные с открытием дорог в... РИА Новости, 06.09.2023

2023-09-06T19:29

2023-09-06T19:29

2023-09-06T19:29

в мире

армения

азербайджан

степанакерт

ильхам алиев

энтони блинкен

никол пашинян

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БАКУ, 6 сен – РИА Новости. Президент Азербайджана Ильхам Алиев и государственный секретарь США Энтони Блинкен в ходе телефонного разговора обсудили вопросы, связанные с открытием дорог в Карабахе, в том числе Лачинского коридора, сообщает в среду пресс-служба главы азербайджанского государства. "Госсекретарь США Энтони Блинкен позвонил президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву. В ходе телефонного разговора был проведен обмен мнениями по вопросам, связанным с открытием дорог Агдам-Ханкенди (Степанакерт – ред.) и Лачин-Ханкенди. Алиев подчеркнул, что Армения и созданный и поддерживаемый ею в Карабахе пресловутый сепаратистский режим преднамеренно не позволяют открыть дорогу Агдам-Ханкенди, чинят искусственные препятствия для предотвращения использования этой дороги, отказались от предварительной договоренности о перевозке грузов по этой дороге по линии Международного Комитета Красного Креста", - говорится в сообщении. Алиев также отметил, что отказ Армении от использования дороги Агдам-Степанакерт является "политической манипуляцией и целенаправленной ложью для утверждения, что на этой территории якобы существует гуманитарный или продовольственный кризис". По словам президента, после открытия дороги Агдам-Степанакерт может быть открыта дорога Лачин-Степанакерт "с применением правил таможенного и погранично-контрольного режима Азербайджана". Он также заявил, что для Азербайджана неприемлемы все проявления сепаратизма. "Доставка со стороны Армении к азербайджанскому погранично-пропускному пункту "Лачин" грузов, как они утверждают, гуманитарного назначения без согласования с азербайджанской стороной является вмешательством во внутренние дела Азербайджана, неуважением к территориальной целостности и суверенитету нашей страны", - говорится в сообщении. Глава государства отметил, что подобная политика Армении серьезно вредит переговорам по мирному договору. Как указали в пресс-службе, Блинкен в свою очередь заявил, что и впредь будет продолжать усилия, направленные на подписание мирного договора и нормализацию отношений между Азербайджаном и Арменией, подчеркнув, что поддерживает прямые контакты между Баку и Степанакертом. Двадцать третьего апреля 2023 года азербайджанские пограничники установили контрольно-пропускной пункт на границе с Арменией - он появился в начале дороги в Лачинском коридоре, которая ведет в Степанакерт. КПП расположился на новом шоссе, построенном после перемирия 2020 года в объезд Лачина - у моста через реку Хакари в 16 километрах к востоку от села Тех Сюникской области Армении. Рядом с объектом находится наблюдательный пост российского миротворческого контингента. Ранее, с декабря 2022 года, ту же дорогу перекрывали азербайджанские экоактивисты - по их словам, акция стала выражением протеста против незаконной эксплуатации месторождений полезных ископаемых в Карабахе. Появление КПП в Баку объяснили неправомерным использованием армянской стороной дороги в Степанакерт и угрозами безопасности. Азербайджанские пограничники указывали, что об этом проинформировано командование российского миротворческого контингента и Российско-турецкий мониторинговый центр. МИД Армении назвал установление КПП грубым нарушением трехстороннего заявления лидеров Армении, РФ и Азербайджана 2020 года. В ответ в Баку назвали установление пункта пропуска легитимным шагом. Власти Армении обращают внимание на то, что блокирование Лачинского коридора привело к гуманитарной катастрофе в Нагорном Карабахе. В минувшем году Ереван и Баку при посредничестве России, США и Евросоюза приступили к обсуждению будущего мирного договора по итогам боевых действий осени 2020 года и последовавшего за ними ноябрьского перемирия. В конце мая этого года премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что Ереван готов признать суверенитет Азербайджана в советских границах. то есть вместе с Карабахом. Как заявил азербайджанский лидер Ильхам Алиев, Азербайджан и Армения могут подписать мирный договор до конца года, если Ереван не изменит свою позицию.

https://ria.ru/20230905/napryazhennost-1894384125.html

https://ria.ru/20230615/karabakh-1878221672.html

армения

азербайджан

степанакерт

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в мире, армения, азербайджан, степанакерт, ильхам алиев, энтони блинкен, никол пашинян