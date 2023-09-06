https://ria.ru/20230906/covid-19-1894579879.html
В ВОЗ прокомментировали рост числа смертей и госпитализаций от COVID-19
В ВОЗ прокомментировали рост числа смертей и госпитализаций от COVID-19 - РИА Новости, 06.09.2023
В ВОЗ прокомментировали рост числа смертей и госпитализаций от COVID-19
Рост числа смертей и госпитализаций из-за COVID-19 на Ближнем Востоке, в Азии и Европе показывает, что вирус никуда не денется, заявил на брифинге генеральный... РИА Новости, 06.09.2023
2023-09-06T17:03
2023-09-06T17:03
2023-09-06T17:08
в мире
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ЖЕНЕВА, 6 сен - РИА Новости. Рост числа смертей и госпитализаций из-за COVID-19 на Ближнем Востоке, в Азии и Европе показывает, что вирус никуда не денется, заявил на брифинге генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус."В некоторых частях Ближнего Востока и Азии растет число смертей, в Европе увеличивается число госпитализаций в отделения интенсивной терапии, а в ряде регионов увеличивается число случаев госпитализации... Рост числа госпитализаций и смертей показывает, что COVID-19 никуда не денется, и что нам по-прежнему будут нужны инструменты для борьбы с ним", - сказал гендиректор ВОЗ.По его словам, менее 25% стран мира-членов ВОЗ - 43 из 194 - сообщают о случаях смертей, только 20 стран дают информацию о госпитализациях."Во всем мире нет ни одного доминирующего варианта COVID-19, например, вариант EG.5 (Эрис - ред.) растет, в то время как подварианты XBB снижаются. Вариант BA.2.86 был обнаружен в небольшом количестве в 11 странах. ВОЗ внимательно следит за этим вариантом, чтобы оценить его возможность передачи и потенциальное воздействие", - уточнил глава ВОЗ.По состоянию на 30 августа 2023 года во всем мире было зарегистрировано более 769 миллионов подтвержденных случаев коронавируса и более 6,9 миллиона смертей. Генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус в мае заявил, что реальное число умерших от COVID-19 составляет не менее 20 миллионов.Ранее в ВОЗ заявили, что новый вариант COVID-19 EG.5, получивший в прессе название "Эрис", все больше распространяется в мире, но на данный момент представляет низкий риск для здоровья в глобальном масштабе.
https://ria.ru/20230905/kovid-1894306403.html
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в мире, здоровье - общество, ближний восток, азия, европа, воз, коронавирус covid-19
В мире, Здоровье - Общество, Ближний Восток, Азия, Европа, ВОЗ, Коронавирус COVID-19
В ВОЗ прокомментировали рост числа смертей и госпитализаций от COVID-19
ВОЗ: статистика смертности от COVID-19 показала, что вирус никуда не денется
ЖЕНЕВА, 6 сен - РИА Новости. Рост числа смертей и госпитализаций из-за COVID-19 на Ближнем Востоке, в Азии и Европе показывает, что вирус никуда не денется, заявил на брифинге генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус.
"В некоторых частях Ближнего Востока и Азии растет число смертей, в Европе увеличивается число госпитализаций в отделения интенсивной терапии, а в ряде регионов увеличивается число случаев госпитализации... Рост числа госпитализаций и смертей показывает, что COVID-19 никуда не денется, и что нам по-прежнему будут нужны инструменты для борьбы с ним", - сказал гендиректор ВОЗ.
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По его словам, менее 25% стран мира-членов ВОЗ - 43 из 194 - сообщают о случаях смертей, только 20 стран дают информацию о госпитализациях.
"Во всем мире нет ни одного доминирующего варианта COVID-19, например, вариант EG.5 (Эрис - ред.) растет, в то время как подварианты XBB снижаются. Вариант BA.2.86 был обнаружен в небольшом количестве в 11 странах. ВОЗ внимательно следит за этим вариантом, чтобы оценить его возможность передачи и потенциальное воздействие", - уточнил глава ВОЗ.
По состоянию на 30 августа 2023 года во всем мире было зарегистрировано более 769 миллионов подтвержденных случаев коронавируса и более 6,9 миллиона смертей. Генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус в мае заявил, что реальное число умерших от COVID-19 составляет не менее 20 миллионов.
Ранее в ВОЗ заявили, что новый вариант COVID-19 EG.5, получивший в прессе название "Эрис", все больше распространяется в мире, но на данный момент представляет низкий риск для здоровья в глобальном масштабе.
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