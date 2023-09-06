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Блинкен пробудет на Украине два дня, сообщают СМИ - РИА Новости, 06.09.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
11:26 06.09.2023 (обновлено: 11:43 06.09.2023)
https://ria.ru/20230906/blinken-1894474432.html
Блинкен пробудет на Украине два дня, сообщают СМИ
Блинкен пробудет на Украине два дня, сообщают СМИ - РИА Новости, 06.09.2023
Блинкен пробудет на Украине два дня, сообщают СМИ
Госсекретарь США Энтони Блинкен пробудет на Украине два дня, американские чиновники хотят обсудить ход украинского наступления, оценить меры для повышения... РИА Новости, 06.09.2023
2023-09-06T11:26
2023-09-06T11:43
в мире
украина
энтони блинкен
специальная военная операция на украине
сша
киев
вооруженные силы украины
владимир зеленский
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МОСКВА, 6 сен - РИА Новости. Госсекретарь США Энтони Блинкен пробудет на Украине два дня, американские чиновники хотят обсудить ход украинского наступления, оценить меры для повышения энергобезопасности страны.Ранее агентство УНИАН сообщило, что Блинкен прибыл в Киев с официальным визитом.Согласно агентству Рейтер, Блинкен останется на Украине на ночь. По словам чиновника, который пожелал остаться неизвестным, Вашингтон захочет обсудить с украинцами ход наступления, военные нужды, а также меры, которые могут потребоваться для укрепления энергетической безопасности страны.По информации агентства Блумберг, Блинкен собирается встретиться с Владимиром Зеленским, главой украинского МИД Дмитрием Кулебой и премьером Денисом Шмыгалем. Неясно, состоится ли встреча Блинкена с Рустемом Умеровым, которого Зеленский предложил на должность министра обороны.Украинское контрнаступление началось 4 июня. Киев бросил в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные западной техникой, в том числе широко разрекламированными танками Leopard – впоследствии кадры с дымящимися на поле боя машинами вызвали резонанс на Западе.Спустя три месяца президент Владимир Путин констатировал: "контрнаступ" не то что буксует, "это провал". По словам министра обороны Сергея Шойгу, ВСУ не достигли целей ни на одном из направлений.По данным Минобороны РФ на начало сентября, с начала "контрнаступа" ВСУ потеряли более 66 тысяч человек и 7,6 тысячи единиц вооружения, включая немецкие танки Leopard, французские AMX и американские БМП Bradley. Появились сообщения о первом уничтоженном британском танке Challenger 2.Западные СМИ особенно отмечают эффективность минных полей ВС РФ. На этом фоне госсекретарь США Энтони Блинкен выразил мнение, что наступление ВСУ будет идти "на протяжении гораздо большего числа месяцев", а Штаты начали поставлять Киеву кассетные боеприпасы. Хотя, по мнению опрошенных РИА Новости экспертов, кардинально изменить ситуацию они не в состоянии.
https://ria.ru/20230906/front-1894368003.html
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в мире, украина, энтони блинкен, сша, киев, вооруженные силы украины, владимир зеленский
В мире, Украина, Энтони Блинкен, Специальная военная операция на Украине, США, Киев, Вооруженные силы Украины, Владимир Зеленский
Блинкен пробудет на Украине два дня, сообщают СМИ

Рейтер: Блинкен пробудет на Украине два дня и обсудит ход наступления ВСУ

© AFP 2023 / Pool/Brendan Smialowski Госсекретарь США Энтони Блинкен прибыл в Киев
Госсекретарь США Энтони Блинкен прибыл в Киев - РИА Новости, 1920, 06.09.2023
© AFP 2023 / Pool/Brendan Smialowski
Госсекретарь США Энтони Блинкен прибыл в Киев
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 сен - РИА Новости. Госсекретарь США Энтони Блинкен пробудет на Украине два дня, американские чиновники хотят обсудить ход украинского наступления, оценить меры для повышения энергобезопасности страны.
Ранее агентство УНИАН сообщило, что Блинкен прибыл в Киев с официальным визитом.
Согласно агентству Рейтер, Блинкен останется на Украине на ночь. По словам чиновника, который пожелал остаться неизвестным, Вашингтон захочет обсудить с украинцами ход наступления, военные нужды, а также меры, которые могут потребоваться для укрепления энергетической безопасности страны.
По информации агентства Блумберг, Блинкен собирается встретиться с Владимиром Зеленским, главой украинского МИД Дмитрием Кулебой и премьером Денисом Шмыгалем. Неясно, состоится ли встреча Блинкена с Рустемом Умеровым, которого Зеленский предложил на должность министра обороны.
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Украинское контрнаступление началось 4 июня. Киев бросил в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные западной техникой, в том числе широко разрекламированными танками Leopard – впоследствии кадры с дымящимися на поле боя машинами вызвали резонанс на Западе.
Спустя три месяца президент Владимир Путин констатировал: "контрнаступ" не то что буксует, "это провал". По словам министра обороны Сергея Шойгу, ВСУ не достигли целей ни на одном из направлений.
По данным Минобороны РФ на начало сентября, с начала "контрнаступа" ВСУ потеряли более 66 тысяч человек и 7,6 тысячи единиц вооружения, включая немецкие танки Leopard, французские AMX и американские БМП Bradley. Появились сообщения о первом уничтоженном британском танке Challenger 2.
Западные СМИ особенно отмечают эффективность минных полей ВС РФ. На этом фоне госсекретарь США Энтони Блинкен выразил мнение, что наступление ВСУ будет идти "на протяжении гораздо большего числа месяцев", а Штаты начали поставлять Киеву кассетные боеприпасы. Хотя, по мнению опрошенных РИА Новости экспертов, кардинально изменить ситуацию они не в состоянии.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаЭнтони БлинкенСШАКиевВооруженные силы УкраиныВладимир Зеленский
 
 
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