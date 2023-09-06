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В бундестаге поблагодарили Россию за несерьезное отношение к словам Бербок - РИА Новости, 06.09.2023
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16:53 06.09.2023
https://ria.ru/20230906/berbok-1894575936.html
В бундестаге поблагодарили Россию за несерьезное отношение к словам Бербок
В бундестаге поблагодарили Россию за несерьезное отношение к словам Бербок - РИА Новости, 06.09.2023
В бундестаге поблагодарили Россию за несерьезное отношение к словам Бербок
Депутат правой немецкой партии "Альтернатива для Германии" Штефан Койтер заявил в среду, что благодарен России, что та не восприняла всерьез заявление министра... РИА Новости, 06.09.2023
2023-09-06T16:53
2023-09-06T16:53
анналена бербок
германия
украина
россия
в мире
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МОСКВА, 6 сен - РИА Новости. Депутат правой немецкой партии "Альтернатива для Германии" Штефан Койтер заявил в среду, что благодарен России, что та не восприняла всерьез заявление министра иностранных дел ФРГ Анналены Бербок о войне с РФ. Бербок во время заседания ПАСЕ 24 января заявила, что страны Европы "ведут войну против России", и призвала европейские государства вместе делать больше для Украины, а не искать виновных среди своих. При этом МИД Германии в связи с ее высказыванием заявил, что поддержка Украины не делает Германию одной из сторон конфликта. "Я очень благодарен русским, что они ваше объявление войны - "у нас война с Россией" - не восприняли всерьез", - сказал Койтер на дебатах в бундестаге, посвященных принятию бюджета. Кроме того, он подверг резкой критике Бербок за недостаточное, по его мнению, знание английского языка "Экономьте, пожалуйста, на визажистах, оплачиваемых на средства налогоплательщиках, и инвестируйте лучше в свой английский", - сказал депутат, намекнув на случай в июне, когда глава МИД ФРГ на конференции в ЮАР назвала путь страны к свободе "беконом надежды", перепутав слова "бекон" (bacon) и "маяк" (beacon). В июле издание Bild сообщило, что государство потратило в 2022 году более 136 тысяч евро на услуги стилистов для Бербок, что делает ее лидером по расходам на внешность среди всех немецких министров. Кроме того, сообщается, что визажист Бербок получал фиксированную оплату в 8 925 евро в месяц (включая НДС).
https://ria.ru/20230818/nemtsy-1890728015.html
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анналена бербок, германия, украина, россия, в мире
Анналена Бербок, Германия, Украина, Россия, В мире
В бундестаге поблагодарили Россию за несерьезное отношение к словам Бербок

В бундестаге поблагодарили РФ за несерьезное отношение к словам Бербок о войне

© Пресс-служба МИД РФ | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел Германии Анналена Бербок
Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок
© Пресс-служба МИД РФ
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Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 сен - РИА Новости. Депутат правой немецкой партии "Альтернатива для Германии" Штефан Койтер заявил в среду, что благодарен России, что та не восприняла всерьез заявление министра иностранных дел ФРГ Анналены Бербок о войне с РФ.
Бербок во время заседания ПАСЕ 24 января заявила, что страны Европы "ведут войну против России", и призвала европейские государства вместе делать больше для Украины, а не искать виновных среди своих. При этом МИД Германии в связи с ее высказыванием заявил, что поддержка Украины не делает Германию одной из сторон конфликта.
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"Я очень благодарен русским, что они ваше объявление войны - "у нас война с Россией" - не восприняли всерьез", - сказал Койтер на дебатах в бундестаге, посвященных принятию бюджета.
Кроме того, он подверг резкой критике Бербок за недостаточное, по его мнению, знание английского языка
"Экономьте, пожалуйста, на визажистах, оплачиваемых на средства налогоплательщиках, и инвестируйте лучше в свой английский", - сказал депутат, намекнув на случай в июне, когда глава МИД ФРГ на конференции в ЮАР назвала путь страны к свободе "беконом надежды", перепутав слова "бекон" (bacon) и "маяк" (beacon).
В июле издание Bild сообщило, что государство потратило в 2022 году более 136 тысяч евро на услуги стилистов для Бербок, что делает ее лидером по расходам на внешность среди всех немецких министров. Кроме того, сообщается, что визажист Бербок получал фиксированную оплату в 8 925 евро в месяц (включая НДС).
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