https://ria.ru/20230906/bayden-1894637288.html

Белый дом: ​​Байдена разочаровал отказ главы КНР приехать на саммит G20

Белый дом: ​​Байдена разочаровал отказ главы КНР приехать на саммит G20 - РИА Новости, 06.09.2023

Белый дом: ​​Байдена разочаровал отказ главы КНР приехать на саммит G20

Президент США Джо Байден разочарован отсутствием планов у председателя КНР Си Цзиньпина посетить саммит G20, заявил на брифинге официальный представитель Белого РИА Новости, 06.09.2023

2023-09-06T21:36

2023-09-06T21:36

2023-09-06T21:36

в мире

китай

индия

сша

джо байден

джон кирби

си цзиньпин

большая двадцатка

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/09/1883089387_0:80:3072:1808_1920x0_80_0_0_6de29143bf3c5885d3335a0520665a22.jpg

ВАШИНГТОН, 6 сен - РИА Новости. Президент США Джо Байден разочарован отсутствием планов у председателя КНР Си Цзиньпина посетить саммит G20, заявил на брифинге официальный представитель Белого дома Джон Кирби. "Конечно, он (президент Байден - ред.) разочарован тем, что председатель Си не сможет поехать на G20 и он сам говорил об этом", - сказал Кирби. По его словам, Байден надеялся повстречаться с китайским лидером на предстоящем саммите и то, что этого не произойдет "вызывает сожаление", поскольку "очень многое будет обсуждаться на G20". Кирби заявил, что пока не готов анонсировать какие-либо контакты США и КНР на высоком уровне. Индия председательствует в G20 с 1 декабря 2022 года. Саммит лидеров группы пройдет в Нью-Дели 9-10 сентября. На него приглашены лидеры стран "двадцатки" и еще девяти государств - Бангладеш, Египет, Испания, Маврикий, Нигерия, Нидерланды, ОАЭ, Оман и Сингапур. Ранее сообщалось, что российскую делегацию на саммите возглавит глава МИД Сергей Лавров, китайскую - премьер Госсовета КНР Ли Цян. Как заявил в среду глава МИД Индии Субраманьям Джайшанкар, отсутствие на саммите G20 в Нью-Дели президента России Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина является личным решением этих лидеров и не имеет отношения к Индии.

https://ria.ru/20230906/bayden-1894631011.html

китай

индия

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, китай, индия, сша, джо байден, джон кирби, си цзиньпин, большая двадцатка, саммит g20