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Белый дом: ​​Байдена разочаровал отказ главы КНР приехать на саммит G20 - РИА Новости, 06.09.2023
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21:36 06.09.2023
https://ria.ru/20230906/bayden-1894637288.html
Белый дом: ​​Байдена разочаровал отказ главы КНР приехать на саммит G20
Белый дом: ​​Байдена разочаровал отказ главы КНР приехать на саммит G20 - РИА Новости, 06.09.2023
Белый дом: ​​Байдена разочаровал отказ главы КНР приехать на саммит G20
Президент США Джо Байден разочарован отсутствием планов у председателя КНР Си Цзиньпина посетить саммит G20, заявил на брифинге официальный представитель Белого РИА Новости, 06.09.2023
2023-09-06T21:36
2023-09-06T21:36
в мире
китай
индия
сша
джо байден
джон кирби
си цзиньпин
большая двадцатка
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ВАШИНГТОН, 6 сен - РИА Новости. Президент США Джо Байден разочарован отсутствием планов у председателя КНР Си Цзиньпина посетить саммит G20, заявил на брифинге официальный представитель Белого дома Джон Кирби. "Конечно, он (президент Байден - ред.) разочарован тем, что председатель Си не сможет поехать на G20 и он сам говорил об этом", - сказал Кирби. По его словам, Байден надеялся повстречаться с китайским лидером на предстоящем саммите и то, что этого не произойдет "вызывает сожаление", поскольку "очень многое будет обсуждаться на G20". Кирби заявил, что пока не готов анонсировать какие-либо контакты США и КНР на высоком уровне. Индия председательствует в G20 с 1 декабря 2022 года. Саммит лидеров группы пройдет в Нью-Дели 9-10 сентября. На него приглашены лидеры стран "двадцатки" и еще девяти государств - Бангладеш, Египет, Испания, Маврикий, Нигерия, Нидерланды, ОАЭ, Оман и Сингапур. Ранее сообщалось, что российскую делегацию на саммите возглавит глава МИД Сергей Лавров, китайскую - премьер Госсовета КНР Ли Цян. Как заявил в среду глава МИД Индии Субраманьям Джайшанкар, отсутствие на саммите G20 в Нью-Дели президента России Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина является личным решением этих лидеров и не имеет отношения к Индии.
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в мире, китай, индия, сша, джо байден, джон кирби, си цзиньпин, большая двадцатка, саммит g20
В мире, Китай, Индия, США, Джо Байден, Джон Кирби, Си Цзиньпин, Большая двадцатка, Саммит G20
Белый дом: ​​Байдена разочаровал отказ главы КНР приехать на саммит G20

Белый дом: ​​Байден разочарован планами главы КНР пропустить саммит G20 в Индии

© AP Photo / Evan VucciПрезидент США Джо Байден
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 06.09.2023
© AP Photo / Evan Vucci
Президент США Джо Байден. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 6 сен - РИА Новости. Президент США Джо Байден разочарован отсутствием планов у председателя КНР Си Цзиньпина посетить саммит G20, заявил на брифинге официальный представитель Белого дома Джон Кирби.
«
"Конечно, он (президент Байден - ред.) разочарован тем, что председатель Си не сможет поехать на G20 и он сам говорил об этом", - сказал Кирби. По его словам, Байден надеялся повстречаться с китайским лидером на предстоящем саммите и то, что этого не произойдет "вызывает сожаление", поскольку "очень многое будет обсуждаться на G20".
Кирби заявил, что пока не готов анонсировать какие-либо контакты США и КНР на высоком уровне.
Индия председательствует в G20 с 1 декабря 2022 года. Саммит лидеров группы пройдет в Нью-Дели 9-10 сентября. На него приглашены лидеры стран "двадцатки" и еще девяти государств - Бангладеш, Египет, Испания, Маврикий, Нигерия, Нидерланды, ОАЭ, Оман и Сингапур. Ранее сообщалось, что российскую делегацию на саммите возглавит глава МИД Сергей Лавров, китайскую - премьер Госсовета КНР Ли Цян. Как заявил в среду глава МИД Индии Субраманьям Джайшанкар, отсутствие на саммите G20 в Нью-Дели президента России Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина является личным решением этих лидеров и не имеет отношения к Индии.
Председатель КНР Си Цзиньпин и президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 06.09.2023
В Белом доме ответили на вопрос о возможной встрече Байдена и Си Цзиньпина
Вчера, 20:35
 
В миреКитайИндияСШАДжо БайденДжон КирбиСи ЦзиньпинБольшая двадцаткаСаммит G20
 
 
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