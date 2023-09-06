Белый дом: Байдена разочаровал отказ главы КНР приехать на саммит G20
Белый дом: Байден разочарован планами главы КНР пропустить саммит G20 в Индии
© AP Photo / Evan VucciПрезидент США Джо Байден
© AP Photo / Evan Vucci
Президент США Джо Байден. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 6 сен - РИА Новости. Президент США Джо Байден разочарован отсутствием планов у председателя КНР Си Цзиньпина посетить саммит G20, заявил на брифинге официальный представитель Белого дома Джон Кирби.
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"Конечно, он (президент Байден - ред.) разочарован тем, что председатель Си не сможет поехать на G20 и он сам говорил об этом", - сказал Кирби. По его словам, Байден надеялся повстречаться с китайским лидером на предстоящем саммите и то, что этого не произойдет "вызывает сожаление", поскольку "очень многое будет обсуждаться на G20".
Кирби заявил, что пока не готов анонсировать какие-либо контакты США и КНР на высоком уровне.
Индия председательствует в G20 с 1 декабря 2022 года. Саммит лидеров группы пройдет в Нью-Дели 9-10 сентября. На него приглашены лидеры стран "двадцатки" и еще девяти государств - Бангладеш, Египет, Испания, Маврикий, Нигерия, Нидерланды, ОАЭ, Оман и Сингапур. Ранее сообщалось, что российскую делегацию на саммите возглавит глава МИД Сергей Лавров, китайскую - премьер Госсовета КНР Ли Цян. Как заявил в среду глава МИД Индии Субраманьям Джайшанкар, отсутствие на саммите G20 в Нью-Дели президента России Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина является личным решением этих лидеров и не имеет отношения к Индии.