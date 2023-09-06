https://ria.ru/20230906/bayden-1894635933.html

Белый дом сообщил о третьем отрицательном тесте Байдена на COVID-19

Белый дом сообщил о третьем отрицательном тесте Байдена на COVID-19 - РИА Новости, 06.09.2023

Белый дом сообщил о третьем отрицательном тесте Байдена на COVID-19

Президент США Джо Байден третий день сдает анализы на коронавирус с негативным результатом и не демонстрирует никаких симптомов заболевания, которые выявлено у... РИА Новости, 06.09.2023

2023-09-06T21:20

2023-09-06T21:20

2023-09-06T21:20

в мире

сша

индия

джо байден

карин жан-пьер

большая двадцатка

распространение коронавируса

коронавирусы

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ВАШИНГТОН, 6 сен – РИА Новости. Президент США Джо Байден третий день сдает анализы на коронавирус с негативным результатом и не демонстрирует никаких симптомов заболевания, которые выявлено у его супруги Джил, сообщила официальный представитель Белого дома Карин Жан-Пьер. "Он делает это последние три дня... Негативно протестировался в понедельник, во вторник и сегодня. У него нет никаких симптомов", - сказала она на брифинге для СМИ. Байден, по ее словам, намерен следовать стандартным рекомендациям медицинского регулятора CDC, в том числе в части ношения маски. "Рекомендации CDC рассчитаны на десять дней и предусматривают сочетание маски, тестов и мониторинга на наличие симптомов. Президент намерен все это выполнять... Президент будет носить маску в этот десятидневный период", - сказала Жан-Пьер. Она подтвердила, что Байден, несмотря на болезнь жены, не отказывается от планов ехать на саммит G20 в Индию.

https://ria.ru/20230904/ssha-1894052942.html

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, сша, индия, джо байден, карин жан-пьер, большая двадцатка, распространение коронавируса, коронавирусы