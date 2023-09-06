https://ria.ru/20230906/bayden-1894635933.html
Белый дом сообщил о третьем отрицательном тесте Байдена на COVID-19
Белый дом сообщил о третьем отрицательном тесте Байдена на COVID-19 - РИА Новости, 06.09.2023
Белый дом сообщил о третьем отрицательном тесте Байдена на COVID-19
Президент США Джо Байден третий день сдает анализы на коронавирус с негативным результатом и не демонстрирует никаких симптомов заболевания, которые выявлено у... РИА Новости, 06.09.2023
2023-09-06T21:20
2023-09-06T21:20
2023-09-06T21:20
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коронавирусы
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ВАШИНГТОН, 6 сен – РИА Новости. Президент США Джо Байден третий день сдает анализы на коронавирус с негативным результатом и не демонстрирует никаких симптомов заболевания, которые выявлено у его супруги Джил, сообщила официальный представитель Белого дома Карин Жан-Пьер. "Он делает это последние три дня... Негативно протестировался в понедельник, во вторник и сегодня. У него нет никаких симптомов", - сказала она на брифинге для СМИ. Байден, по ее словам, намерен следовать стандартным рекомендациям медицинского регулятора CDC, в том числе в части ношения маски. "Рекомендации CDC рассчитаны на десять дней и предусматривают сочетание маски, тестов и мониторинга на наличие симптомов. Президент намерен все это выполнять... Президент будет носить маску в этот десятидневный период", - сказала Жан-Пьер. Она подтвердила, что Байден, несмотря на болезнь жены, не отказывается от планов ехать на саммит G20 в Индию.
https://ria.ru/20230904/ssha-1894052942.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, индия, джо байден, карин жан-пьер, большая двадцатка, распространение коронавируса, коронавирусы
В мире, США, Индия, Джо Байден, Карин Жан-Пьер, Большая двадцатка, Распространение коронавируса, Коронавирусы
Белый дом сообщил о третьем отрицательном тесте Байдена на COVID-19
Белый дом: у Байдена нет симптомов COVID-19, он сдал третий отрицательный тест