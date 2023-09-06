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Группа Fesco планирует увеличение флота на Балтике - РИА Новости, 06.09.2023
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19:51 06.09.2023 (обновлено: 19:57 06.09.2023)
https://ria.ru/20230906/baltika-1894623419.html
Группа Fesco планирует увеличение флота на Балтике
Группа Fesco планирует увеличение флота на Балтике - РИА Новости, 06.09.2023
Группа Fesco планирует увеличение флота на Балтике
Транспортная группа Fesco рассматривает планы по увеличению флота на Балтике, где работает морской сервис группы на сообщении Калининград - Санкт-Петербург,... РИА Новости, 06.09.2023
2023-09-06T19:51
2023-09-06T19:57
экономика
технологии
калининград
санкт-петербург
калининградская область
антон алиханов
fesco
владивостокский морской торговый порт
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МОСКВА, 6 сен – РИА Новости. Транспортная группа Fesco рассматривает планы по увеличению флота на Балтике, где работает морской сервис группы на сообщении Калининград - Санкт-Петербург, сообщает группа. "В феврале этого года Fesco запустила свою первую каботажную линию между Калининградом и Санкт-Петербургом, которая уже демонстрирует стопроцентную загрузку. В связи с этим рассматриваем увеличение флота группы на Балтике", - говорится в сообщении. Ранее в среду председатель совета директоров группы Андрей Северилов и губернатор Калининградской области Антон Алиханов провели рабочую встречу, в ходе которой рассмотрели возможности для расширения морских сервисов Fesco в регионе. Fesco - одна из крупнейших частных транспортных компаний России с активами в сфере портового, железнодорожного и интегрированного бизнеса. Группе, в частности, принадлежат Владивостокский морской торговый порт, железнодорожные операторы "Трансгарант" и "Дальрефтранс", оператор фитинговых платформ "Русская тройка". Контейнерный парк в управлении группы составляет 160 тысяч TEU.
https://ria.ru/20230906/kot-1894484364.html
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калининград
санкт-петербург
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экономика, технологии, калининград, санкт-петербург, калининградская область, антон алиханов, fesco, владивостокский морской торговый порт
Экономика, Технологии, Калининград, Санкт-Петербург, Калининградская область, Антон Алиханов, FESCO, Владивостокский морской торговый порт
Группа Fesco планирует увеличение флота на Балтике

Транспортная группа Fesco рассматривает планы по увеличению флота на Балтике

© AP Photo / Ukraine's Infrastructure Ministry Press OfficeКонтейнеровоз
Контейнеровоз - РИА Новости, 1920, 06.09.2023
© AP Photo / Ukraine's Infrastructure Ministry Press Office
Контейнеровоз . Архивное фото
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МОСКВА, 6 сен – РИА Новости. Транспортная группа Fesco рассматривает планы по увеличению флота на Балтике, где работает морской сервис группы на сообщении Калининград - Санкт-Петербург, сообщает группа.
"В феврале этого года Fesco запустила свою первую каботажную линию между Калининградом и Санкт-Петербургом, которая уже демонстрирует стопроцентную загрузку. В связи с этим рассматриваем увеличение флота группы на Балтике", - говорится в сообщении.
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Вчера, 12:01
Ранее в среду председатель совета директоров группы Андрей Северилов и губернатор Калининградской области Антон Алиханов провели рабочую встречу, в ходе которой рассмотрели возможности для расширения морских сервисов Fesco в регионе.
Fesco - одна из крупнейших частных транспортных компаний России с активами в сфере портового, железнодорожного и интегрированного бизнеса. Группе, в частности, принадлежат Владивостокский морской торговый порт, железнодорожные операторы "Трансгарант" и "Дальрефтранс", оператор фитинговых платформ "Русская тройка". Контейнерный парк в управлении группы составляет 160 тысяч TEU.
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ЭкономикаТехнологииКалининградСанкт-ПетербургКалининградская областьАнтон АлихановFESCOВладивостокский морской торговый порт
 
 
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