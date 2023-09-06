https://ria.ru/20230906/baltika-1894623419.html

Группа Fesco планирует увеличение флота на Балтике

Группа Fesco планирует увеличение флота на Балтике - РИА Новости, 06.09.2023

Группа Fesco планирует увеличение флота на Балтике

Транспортная группа Fesco рассматривает планы по увеличению флота на Балтике, где работает морской сервис группы на сообщении Калининград - Санкт-Петербург,... РИА Новости, 06.09.2023

2023-09-06T19:51

2023-09-06T19:51

2023-09-06T19:57

экономика

технологии

калининград

санкт-петербург

калининградская область

антон алиханов

fesco

владивостокский морской торговый порт

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МОСКВА, 6 сен – РИА Новости. Транспортная группа Fesco рассматривает планы по увеличению флота на Балтике, где работает морской сервис группы на сообщении Калининград - Санкт-Петербург, сообщает группа. "В феврале этого года Fesco запустила свою первую каботажную линию между Калининградом и Санкт-Петербургом, которая уже демонстрирует стопроцентную загрузку. В связи с этим рассматриваем увеличение флота группы на Балтике", - говорится в сообщении. Ранее в среду председатель совета директоров группы Андрей Северилов и губернатор Калининградской области Антон Алиханов провели рабочую встречу, в ходе которой рассмотрели возможности для расширения морских сервисов Fesco в регионе. Fesco - одна из крупнейших частных транспортных компаний России с активами в сфере портового, железнодорожного и интегрированного бизнеса. Группе, в частности, принадлежат Владивостокский морской торговый порт, железнодорожные операторы "Трансгарант" и "Дальрефтранс", оператор фитинговых платформ "Русская тройка". Контейнерный парк в управлении группы составляет 160 тысяч TEU.

https://ria.ru/20230906/kot-1894484364.html

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калининград

санкт-петербург

калининградская область

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экономика, технологии, калининград, санкт-петербург, калининградская область, антон алиханов, fesco, владивостокский морской торговый порт