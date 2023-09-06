https://ria.ru/20230906/baltika-1894623419.html
Группа Fesco планирует увеличение флота на Балтике
Группа Fesco планирует увеличение флота на Балтике - РИА Новости, 06.09.2023
Группа Fesco планирует увеличение флота на Балтике
Транспортная группа Fesco рассматривает планы по увеличению флота на Балтике, где работает морской сервис группы на сообщении Калининград - Санкт-Петербург,... РИА Новости, 06.09.2023
2023-09-06T19:51
2023-09-06T19:51
2023-09-06T19:57
экономика
технологии
калининград
санкт-петербург
калининградская область
антон алиханов
fesco
владивостокский морской торговый порт
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/10/1890368640_0:183:2000:1308_1920x0_80_0_0_c92c530d638fccb12f79d65fddb2e159.jpg
МОСКВА, 6 сен – РИА Новости. Транспортная группа Fesco рассматривает планы по увеличению флота на Балтике, где работает морской сервис группы на сообщении Калининград - Санкт-Петербург, сообщает группа. "В феврале этого года Fesco запустила свою первую каботажную линию между Калининградом и Санкт-Петербургом, которая уже демонстрирует стопроцентную загрузку. В связи с этим рассматриваем увеличение флота группы на Балтике", - говорится в сообщении. Ранее в среду председатель совета директоров группы Андрей Северилов и губернатор Калининградской области Антон Алиханов провели рабочую встречу, в ходе которой рассмотрели возможности для расширения морских сервисов Fesco в регионе. Fesco - одна из крупнейших частных транспортных компаний России с активами в сфере портового, железнодорожного и интегрированного бизнеса. Группе, в частности, принадлежат Владивостокский морской торговый порт, железнодорожные операторы "Трансгарант" и "Дальрефтранс", оператор фитинговых платформ "Русская тройка". Контейнерный парк в управлении группы составляет 160 тысяч TEU.
https://ria.ru/20230906/kot-1894484364.html
https://ria.ru/20230904/pogoda-1893999606.html
калининград
санкт-петербург
калининградская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/10/1890368640_0:0:1778:1333_1920x0_80_0_0_862cbc7709504051a3dd30cadf1680be.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, технологии, калининград, санкт-петербург, калининградская область, антон алиханов, fesco, владивостокский морской торговый порт
Экономика, Технологии, Калининград, Санкт-Петербург, Калининградская область, Антон Алиханов, FESCO, Владивостокский морской торговый порт
Группа Fesco планирует увеличение флота на Балтике
Транспортная группа Fesco рассматривает планы по увеличению флота на Балтике