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Киев бросил боевиков "Азова"* на Ореховское направление, заявил Рогов - РИА Новости, 06.09.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
10:07 06.09.2023 (обновлено: 10:09 06.09.2023)
https://ria.ru/20230906/azovtsy-1894458705.html
Киев бросил боевиков "Азова"* на Ореховское направление, заявил Рогов
Киев бросил боевиков "Азова"* на Ореховское направление, заявил Рогов - РИА Новости, 06.09.2023
Киев бросил боевиков "Азова"* на Ореховское направление, заявил Рогов
Киевские власти на фоне провала контрнаступления были вынуждены перебросить на ореховское направление запорожского фронта боевиков бригады спецназначения... РИА Новости, 06.09.2023
2023-09-06T10:07
2023-09-06T10:09
специальная военная операция на украине
батальон "азов"
вооруженные силы украины
украина
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 сен – РИА Новости. Киевские власти на фоне провала контрнаступления были вынуждены перебросить на ореховское направление запорожского фронта боевиков бригады спецназначения "Азов"*, но все попытки ВСУ атаковать пресекаются, сообщил РИА Новости глава запорожского общественного движения "Мы - вместе с Россией" Владимир Рогов. "На ореховском направлении появились боевики "Азова"*. Их раньше не было. Это говорит о том, что на фоне провала контрнаступления командование ВСУ кидает вообще всех, чтобы каким-то образом продавить ситуацию на данном направлении", - сказал Рогов. По его словам, ситуация на линии фронта в Запорожской области находится под контролем российской армии, все позиции удерживаются, а попытки противника прорвать первую линию обороны пресекаются. Украинское контрнаступление началось 4 июня. Киев бросил в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные западной техникой, в том числе широко разрекламированными танками Leopard – впоследствии кадры с дымящимися на поле боя машинами вызвали резонанс на Западе. Спустя три месяца президент Владимир Путин констатировал: "контрнаступ" не то что буксует, "это провал". По словам министра обороны Сергея Шойгу, ВСУ не достигли целей ни на одном из направлений. Самое горячее из них – запорожское, у небольшого села Работино, там Украина ввела в бой из стратегического резерва бригады с западной подготовкой. По данным Минобороны РФ на начало сентября, с начала "контрнаступа" ВСУ потеряли более 66 тысяч человек и 7,6 тысячи единиц вооружения, включая немецкие танки Leopard, французские AMX и американские БМП Bradley. Появились сообщения о первом уничтоженном британском танке Challenger 2. Западные СМИ особенно отмечают эффективность минных полей ВС РФ. На этом фоне госсекретарь США Энтони Блинкен выразил мнение, что наступление ВСУ будет идти "на протяжении гораздо большего числа месяцев", а Штаты начали поставлять Киеву кассетные боеприпасы. Хотя, по мнению опрошенных РИА Новости экспертов, кардинально изменить ситуацию они не в состоянии.* Запрещенная в России террористическая организация.
https://ria.ru/20230906/front-1894368003.html
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батальон "азов", вооруженные силы украины, украина
Специальная военная операция на Украине, Батальон "Азов", Вооруженные силы Украины, Украина
Киев бросил боевиков "Азова"* на Ореховское направление, заявил Рогов

Рогов: Киев вынужденно перебросил боевиков "Азова" на Ореховское направление

© AP Photo / Kirsty WigglesworthУкраинские военные
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 06.09.2023
© AP Photo / Kirsty Wigglesworth
Украинские военные. Архивное фото
Читать ria.ru в
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 сен – РИА Новости. Киевские власти на фоне провала контрнаступления были вынуждены перебросить на ореховское направление запорожского фронта боевиков бригады спецназначения "Азов"*, но все попытки ВСУ атаковать пресекаются, сообщил РИА Новости глава запорожского общественного движения "Мы - вместе с Россией" Владимир Рогов.
"На ореховском направлении появились боевики "Азова"*. Их раньше не было. Это говорит о том, что на фоне провала контрнаступления командование ВСУ кидает вообще всех, чтобы каким-то образом продавить ситуацию на данном направлении", - сказал Рогов.
По его словам, ситуация на линии фронта в Запорожской области находится под контролем российской армии, все позиции удерживаются, а попытки противника прорвать первую линию обороны пресекаются.
Украинское контрнаступление началось 4 июня. Киев бросил в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные западной техникой, в том числе широко разрекламированными танками Leopard – впоследствии кадры с дымящимися на поле боя машинами вызвали резонанс на Западе.
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08:00
Спустя три месяца президент Владимир Путин констатировал: "контрнаступ" не то что буксует, "это провал". По словам министра обороны Сергея Шойгу, ВСУ не достигли целей ни на одном из направлений. Самое горячее из них – запорожское, у небольшого села Работино, там Украина ввела в бой из стратегического резерва бригады с западной подготовкой.
По данным Минобороны РФ на начало сентября, с начала "контрнаступа" ВСУ потеряли более 66 тысяч человек и 7,6 тысячи единиц вооружения, включая немецкие танки Leopard, французские AMX и американские БМП Bradley. Появились сообщения о первом уничтоженном британском танке Challenger 2.
Западные СМИ особенно отмечают эффективность минных полей ВС РФ. На этом фоне госсекретарь США Энтони Блинкен выразил мнение, что наступление ВСУ будет идти "на протяжении гораздо большего числа месяцев", а Штаты начали поставлять Киеву кассетные боеприпасы. Хотя, по мнению опрошенных РИА Новости экспертов, кардинально изменить ситуацию они не в состоянии.
* Запрещенная в России террористическая организация.
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Специальная военная операция на УкраинеБатальон "Азов"Вооруженные силы УкраиныУкраина
 
 
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