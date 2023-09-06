https://ria.ru/20230906/ataka-1894457782.html

ВС России остановили атаку ВСУ на Времевском выступе

ВС России остановили атаку ВСУ на Времевском выступе - РИА Новости, 06.09.2023

ВС России остановили атаку ВСУ на Времевском выступе

Вооруженный силы РФ остановили попытку продвижения украинских войск на Времевском выступе запорожской линии фронта, сообщил РИА Новости глава запорожского... РИА Новости, 06.09.2023

2023-09-06T10:02

2023-09-06T10:02

2023-09-06T10:02

специальная военная операция на украине

вооруженные силы рф

владимир рогов

вооруженные силы украины

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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 сен – РИА Новости. Вооруженный силы РФ остановили попытку продвижения украинских войск на Времевском выступе запорожской линии фронта, сообщил РИА Новости глава запорожского общественного движения "Мы - вместе с Россией" Владимир Рогов. "Украинские боевики предприняли попытку продвижения в направлении сел Новодонецкое и Новомайорское, но были остановлены и уничтожены. Оба поселка находятся под контролем наших войск", - сказал Рогов. По его словам, российские войска удерживают свои позиции на Времевском выступе, боевые действия продолжаются. Украинское контрнаступление началось 4 июня. Киев бросил в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные западной техникой, в том числе широко разрекламированными танками Leopard – впоследствии кадры с дымящимися на поле боя машинами вызвали резонанс на Западе. Спустя три месяца президент Владимир Путин констатировал: "контрнаступ" не то что буксует, "это провал". По словам министра обороны Сергея Шойгу, ВСУ не достигли целей ни на одном из направлений. Самое горячее из них – запорожское, у небольшого села Работино, там Украина ввела в бой из стратегического резерва бригады с западной подготовкой. По данным Минобороны РФ на начало сентября, с начала "контрнаступа" ВСУ потеряли более 66 тысяч человек и 7,6 тысячи единиц вооружения, включая немецкие танки Leopard, французские AMX и американские БМП Bradley. Появились сообщения о первом уничтоженном британском танке Challenger 2. Западные СМИ особенно отмечают эффективность минных полей ВС РФ. На этом фоне госсекретарь США Энтони Блинкен выразил мнение, что наступление ВСУ будет идти "на протяжении гораздо большего числа месяцев", а Штаты начали поставлять Киеву кассетные боеприпасы. Хотя, по мнению опрошенных РИА Новости экспертов, кардинально изменить ситуацию они не в состоянии.

https://ria.ru/20230906/front-1894368003.html

https://ria.ru/20230906/artemovsk-1894445022.html

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

вооруженные силы рф, владимир рогов, вооруженные силы украины