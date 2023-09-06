https://ria.ru/20230906/ataka-1894457782.html
ВС России остановили атаку ВСУ на Времевском выступе
ВС России остановили атаку ВСУ на Времевском выступе - РИА Новости, 06.09.2023
ВС России остановили атаку ВСУ на Времевском выступе
Вооруженный силы РФ остановили попытку продвижения украинских войск на Времевском выступе запорожской линии фронта, сообщил РИА Новости глава запорожского... РИА Новости, 06.09.2023
2023-09-06T10:02
2023-09-06T10:02
2023-09-06T10:02
специальная военная операция на украине
вооруженные силы рф
владимир рогов
вооруженные силы украины
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 сен – РИА Новости. Вооруженный силы РФ остановили попытку продвижения украинских войск на Времевском выступе запорожской линии фронта, сообщил РИА Новости глава запорожского общественного движения "Мы - вместе с Россией" Владимир Рогов. "Украинские боевики предприняли попытку продвижения в направлении сел Новодонецкое и Новомайорское, но были остановлены и уничтожены. Оба поселка находятся под контролем наших войск", - сказал Рогов. По его словам, российские войска удерживают свои позиции на Времевском выступе, боевые действия продолжаются. Украинское контрнаступление началось 4 июня. Киев бросил в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные западной техникой, в том числе широко разрекламированными танками Leopard – впоследствии кадры с дымящимися на поле боя машинами вызвали резонанс на Западе. Спустя три месяца президент Владимир Путин констатировал: "контрнаступ" не то что буксует, "это провал". По словам министра обороны Сергея Шойгу, ВСУ не достигли целей ни на одном из направлений. Самое горячее из них – запорожское, у небольшого села Работино, там Украина ввела в бой из стратегического резерва бригады с западной подготовкой. По данным Минобороны РФ на начало сентября, с начала "контрнаступа" ВСУ потеряли более 66 тысяч человек и 7,6 тысячи единиц вооружения, включая немецкие танки Leopard, французские AMX и американские БМП Bradley. Появились сообщения о первом уничтоженном британском танке Challenger 2. Западные СМИ особенно отмечают эффективность минных полей ВС РФ. На этом фоне госсекретарь США Энтони Блинкен выразил мнение, что наступление ВСУ будет идти "на протяжении гораздо большего числа месяцев", а Штаты начали поставлять Киеву кассетные боеприпасы. Хотя, по мнению опрошенных РИА Новости экспертов, кардинально изменить ситуацию они не в состоянии.
https://ria.ru/20230906/front-1894368003.html
https://ria.ru/20230906/artemovsk-1894445022.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
вооруженные силы рф, владимир рогов, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы РФ, Владимир Рогов, Вооруженные силы Украины
ВС России остановили атаку ВСУ на Времевском выступе
Рогов: российские военные остановили атаку ВСУ на Времевском выступе
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 сен – РИА Новости. Вооруженный силы РФ остановили попытку продвижения украинских войск на Времевском выступе запорожской линии фронта, сообщил РИА Новости глава запорожского общественного движения "Мы - вместе с Россией" Владимир Рогов.
"Украинские боевики предприняли попытку продвижения в направлении сел Новодонецкое и Новомайорское, но были остановлены и уничтожены. Оба поселка находятся под контролем наших войск", - сказал Рогов.
По его словам, российские войска удерживают свои позиции на Времевском выступе, боевые действия продолжаются.
Украинское контрнаступление началось 4 июня. Киев
бросил в бой бригады, подготовленные НАТО
и вооруженные западной техникой, в том числе широко разрекламированными танками Leopard – впоследствии кадры с дымящимися на поле боя машинами вызвали резонанс на Западе.
"Подошли вплотную". Что намечается в зоне СВО
Спустя три месяца президент Владимир Путин
констатировал: "контрнаступ" не то что буксует, "это провал". По словам министра обороны Сергея Шойгу
, ВСУ
не достигли целей ни на одном из направлений. Самое горячее из них – запорожское, у небольшого села Работино, там Украина
ввела в бой из стратегического резерва бригады с западной подготовкой.
По данным Минобороны РФ на начало сентября, с начала "контрнаступа" ВСУ потеряли более 66 тысяч человек и 7,6 тысячи единиц вооружения, включая немецкие танки Leopard, французские AMX и американские БМП Bradley. Появились сообщения о первом уничтоженном британском танке Challenger 2.
Западные СМИ особенно отмечают эффективность минных полей ВС РФ. На этом фоне госсекретарь США Энтони Блинкен
выразил мнение, что наступление ВСУ будет идти "на протяжении гораздо большего числа месяцев", а Штаты начали поставлять Киеву кассетные боеприпасы. Хотя, по мнению опрошенных РИА Новости экспертов, кардинально изменить ситуацию они не в состоянии.
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