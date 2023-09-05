https://ria.ru/20230905/zerno-1894251177.html

Эксперт допустил, что Путин и Эрдоган обсудили двустороннюю сделку по зерну

Эксперт допустил, что Путин и Эрдоган обсудили двустороннюю сделку по зерну - РИА Новости, 05.09.2023

Эксперт допустил, что Путин и Эрдоган обсудили двустороннюю сделку по зерну

Президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган могли обсуждать заключение новой сделки по зерну напрямую между Анкарой и Москвой, возможно, с... РИА Новости, 05.09.2023

2023-09-05T11:37

2023-09-05T11:37

2023-09-05T11:38

зерновая сделка

реджеп тайип эрдоган

владимир путин

турция

россия

экономика

в мире

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МОСКВА, 5 сен – РИА Новости. Президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган могли обсуждать заключение новой сделки по зерну напрямую между Анкарой и Москвой, возможно, с участием Катара, считает заведующий отделом Ближнего и постсоветского Востока ИНИОН РАН, профессор Дипломатической академии МИД России Владимир Аватков. "Здесь скорее шла не о зерновой сделке, а о сделке по зерну, которая может быть заключена напрямую между Россией и Турцией, может быть, с участием Катара", - сказал он в ходе круглого стола по итогам российско-турецких переговоров в Международном мультимедийном пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня". Он отметил, что, несмотря на то, что окончательного соглашения стороны так и не заключили, но "все прекрасно понимают, что просто так такая большая делегация не приезжает". В преддверии встречи президентов России и Турции в Москве 30 августа состоялись переговоры министров иностранных дел двух стран Сергея Лаврова и Хакана Фидана. Эксперт отметил, что глава МИД Турции не стал бы приезжать до Эрдогана, если бы не было нужно "что-то подготовить". Действие зерновой сделки прекратилось с 18 июля, РФ уведомила Турцию, Украину и ООН о возражении против ее продления. Президент России Владимир Путин ранее отмечал, что условия сделки в отношении России не выполнялись, несмотря на усилия ООН, потому что западные страны не собирались исполнять обещания. Путин неоднократно указывал, что Запад вывозил большую часть украинского зерна в свои государства, а главная цель сделки - поставки зерна нуждающимся странам, включая африканские - так и не была реализована. После прекращения функционирования черноморской зерновой инициативы и сворачивания морского гуманитарного коридора все суда, следующие в акватории Черного моря в украинские порты, с полуночи 20 июля 2023 года рассматриваются как потенциальные перевозчики грузов военного назначения и считаются вовлеченными в украинский конфликт на стороне киевского режима, сообщали в Минобороны РФ.

https://ria.ru/20230905/torgovlya-1894214163.html

https://ria.ru/20230905/erdogan-1894186190.html

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зерновая сделка, реджеп тайип эрдоган, владимир путин, турция, россия, экономика, в мире