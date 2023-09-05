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Зеленский обманул США, заявил Рамасвами - РИА Новости, 05.09.2023
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23:53 05.09.2023
https://ria.ru/20230905/zelenskiy-1894420624.html
Зеленский обманул США, заявил Рамасвами
Зеленский обманул США, заявил Рамасвами - РИА Новости, 05.09.2023
Зеленский обманул США, заявил Рамасвами
США оказались обмануты Владимиром Зеленским, желающим пожертвовать доверием украинцев ради американских денег, заявил кандидат в президенты США от... РИА Новости, 05.09.2023
2023-09-05T23:53
2023-09-05T23:53
в мире
украина
россия
сша
вивек рамасвами
владимир зеленский
нато
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ВАШИНГТОН, 5 сен - РИА Новости. США оказались обмануты Владимиром Зеленским, желающим пожертвовать доверием украинцев ради американских денег, заявил кандидат в президенты США от Республиканской партии и предприниматель Вивек Рамасвами. "Нашу нацию обманывает лидер на Украине, желающий пожертвовать доверием собственной нации как "демократии" с расчетом на обеспечение еще больших денег от налогоплательщиков США", - написал он в социальной сети Х (бывшая Twitter). Рамасвами подверг критике Зеленского за готовность проведения выборов в стране при условии их финансирования со стороны Штатов. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран.
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в мире, украина, россия, сша, вивек рамасвами, владимир зеленский, нато, twitter, сергей лавров
В мире, Украина, Россия, США, Вивек Рамасвами, Владимир Зеленский, НАТО, Twitter, Сергей Лавров
Зеленский обманул США, заявил Рамасвами

Рамасвами: Зеленский жертвует доверием украинцев ради американских денег

© AP Photo / Charlie NeibergallВивек Рамасвами
Вивек Рамасвами - РИА Новости, 1920, 05.09.2023
© AP Photo / Charlie Neibergall
Вивек Рамасвами . Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 5 сен - РИА Новости. США оказались обмануты Владимиром Зеленским, желающим пожертвовать доверием украинцев ради американских денег, заявил кандидат в президенты США от Республиканской партии и предприниматель Вивек Рамасвами.
"Нашу нацию обманывает лидер на Украине, желающий пожертвовать доверием собственной нации как "демократии" с расчетом на обеспечение еще больших денег от налогоплательщиков США", - написал он в социальной сети Х (бывшая Twitter).
Выгрузка гаубиц M777 для ВСУ из самолета C-17 Globemaster III ВВС США - РИА Новости, 1920, 05.09.2023
Рамасвами уличил Вашингтон во лжи в вопросах контроля средств для ВСУ
Вчера, 23:31
Рамасвами подверг критике Зеленского за готовность проведения выборов в стране при условии их финансирования со стороны Штатов.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран.
 
В миреУкраинаРоссияСШАВивек РамасвамиВладимир ЗеленскийНАТОTwitterСергей Лавров
 
 
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