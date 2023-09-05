https://ria.ru/20230905/vzryv-1894221407.html

Марочко заявил о гибели боевика "Айдара"* недалеко от российских позиций

Марочко заявил о гибели боевика "Айдара"* недалеко от российских позиций - РИА Новости, 05.09.2023

Марочко заявил о гибели боевика "Айдара"* недалеко от российских позиций

Боевик нацбатальона "Айдар"* подорвался насмерть при установке собственного фугаса в нескольких сотнях метров от российских позиций под селом Клещеевка в ДНР,... РИА Новости, 05.09.2023

2023-09-05T08:33

2023-09-05T08:33

2023-09-05T08:33

донецкая народная республика

артемовский

клещеевка

андрей марочко

денис пушилин

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ЛУГАНСК, 5 сен - РИА Новости. Боевик нацбатальона "Айдар"* подорвался насмерть при установке собственного фугаса в нескольких сотнях метров от российских позиций под селом Клещеевка в ДНР, сообщил РИА Новости военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко. "В районе населенного пункта Клещеевка украинский боевик с шевроном террористического подразделения "Айдар"* самостоятельно попытался установить фугасный заряд на опасном для прорыва участке. Вероятнее всего, при закладке преждевременно сработал электродетонатор и произошел взрыв" - сообщил Марочко агентству. Он добавил, что взрыв был такой силы, что фрагменты тела боевика разбросало возле российских позиций, находящихся в 200 метрах от эпицентра взрыва. Ранее врио главы ДНР Денис Пушилин заявил, что ситуация на Артемовском направлении стабильно напряженная, а самый горячий участок направления - Клещеевка-Андреевка. Артемовск - крупный город в Донбассе к северу от Донецка - по итогам боевых действий летом 2014 года остался на подконтрольной Киеву территории ДНР. Был освобожден 20 мая 2023 года.*Запрещенная в России террористическая организация

https://ria.ru/20230905/ukraina-1894219630.html

донецкая народная республика

артемовский

клещеевка

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

донецкая народная республика, артемовский, клещеевка, андрей марочко, денис пушилин