Источник не подтвердил сообщения СМИ о новой встрече Путина и Эрдогана
Источник не подтвердил сообщения о новой встрече Путина и Эрдогана после ГА ООН
© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкВладимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган после встречи в Сочи
Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган после встречи в Сочи. Архивное фото
СТАМБУЛ, 5 сен - РИА Новости. Источник в администрации турецкого президента не подтвердил РИА Новости сообщения турецких СМИ о возможности новой встречи лидеров России и Турции.
Новые переговоры лидеров РФ и Турции могут состояться после участия турецкого президента в Генассамблее ООН, сообщила ранее турецкая проправительственная газета Hürriyet.
"Информацией по поводу новой встречи на данный момент не располагаем", - сообщил источник в администрации турецкого президента.
Президенты России и Турции Владимир Путин и Тайип Эрдоган на встрече в Сочи в понедельник обсудили ситуацию вокруг зерновой сделки и другие вопросы. Путин заявил, что Россия через пару-тройку недель начнет поставку бесплатного зерна шести странам Африки. Эрдоган отметил, что Анкара готова содействовать в переработке российского зерна для дальнейшей отправки в нуждающиеся страны и надеется на совместную реализацию шагов по доставке продовольствия африканским странам.
Мероприятия недели высокого уровня сессии Генассамблеи ООН состоятся с 19 по 26 сентября. В первый день общих прений, 19 сентября, седьмым по счету ожидается выступление президента Турции Эрдогана.
Действие зерновой сделки прекратилось с 18 июля, РФ уведомила Турцию, Украину и ООН о возражении против ее продления. Президент России Владимир Путин ранее отмечал, что условия сделки в отношении России не выполнялись, несмотря на усилия ООН, потому что западные страны не собирались исполнять обещания. Путин неоднократно указывал, что Запад вывозил большую часть украинского зерна в свои государства, а главная цель сделки - поставки зерна нуждающимся странам, включая африканские - так и не была реализована.