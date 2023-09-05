https://ria.ru/20230905/vstrecha-1894241790.html

Источник не подтвердил сообщения СМИ о новой встрече Путина и Эрдогана

Источник не подтвердил сообщения СМИ о новой встрече Путина и Эрдогана - РИА Новости, 05.09.2023

Источник не подтвердил сообщения СМИ о новой встрече Путина и Эрдогана

Источник в администрации турецкого президента не подтвердил РИА Новости сообщения турецких СМИ о возможности новой встречи лидеров России и Турции. РИА Новости, 05.09.2023

2023-09-05T10:58

2023-09-05T10:58

2023-09-05T11:00

оон

реджеп тайип эрдоган

владимир путин

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в мире

генеральная ассамблея оон

россия

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СТАМБУЛ, 5 сен - РИА Новости. Источник в администрации турецкого президента не подтвердил РИА Новости сообщения турецких СМИ о возможности новой встречи лидеров России и Турции.Новые переговоры лидеров РФ и Турции могут состояться после участия турецкого президента в Генассамблее ООН, сообщила ранее турецкая проправительственная газета Hürriyet."Информацией по поводу новой встречи на данный момент не располагаем", - сообщил источник в администрации турецкого президента.Президенты России и Турции Владимир Путин и Тайип Эрдоган на встрече в Сочи в понедельник обсудили ситуацию вокруг зерновой сделки и другие вопросы. Путин заявил, что Россия через пару-тройку недель начнет поставку бесплатного зерна шести странам Африки. Эрдоган отметил, что Анкара готова содействовать в переработке российского зерна для дальнейшей отправки в нуждающиеся страны и надеется на совместную реализацию шагов по доставке продовольствия африканским странам.Мероприятия недели высокого уровня сессии Генассамблеи ООН состоятся с 19 по 26 сентября. В первый день общих прений, 19 сентября, седьмым по счету ожидается выступление президента Турции Эрдогана.Действие зерновой сделки прекратилось с 18 июля, РФ уведомила Турцию, Украину и ООН о возражении против ее продления. Президент России Владимир Путин ранее отмечал, что условия сделки в отношении России не выполнялись, несмотря на усилия ООН, потому что западные страны не собирались исполнять обещания. Путин неоднократно указывал, что Запад вывозил большую часть украинского зерна в свои государства, а главная цель сделки - поставки зерна нуждающимся странам, включая африканские - так и не была реализована.

https://ria.ru/20230830/buduschee-1893005692.html

https://ria.ru/20230904/turtsiya-1894067402.html

турция

россия

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оон, реджеп тайип эрдоган, владимир путин, турция, в мире, генеральная ассамблея оон, россия