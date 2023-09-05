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Источник не подтвердил сообщения СМИ о новой встрече Путина и Эрдогана - РИА Новости, 05.09.2023
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10:58 05.09.2023 (обновлено: 11:00 05.09.2023)
https://ria.ru/20230905/vstrecha-1894241790.html
Источник не подтвердил сообщения СМИ о новой встрече Путина и Эрдогана
Источник не подтвердил сообщения СМИ о новой встрече Путина и Эрдогана - РИА Новости, 05.09.2023
Источник не подтвердил сообщения СМИ о новой встрече Путина и Эрдогана
Источник в администрации турецкого президента не подтвердил РИА Новости сообщения турецких СМИ о возможности новой встречи лидеров России и Турции. РИА Новости, 05.09.2023
2023-09-05T10:58
2023-09-05T11:00
оон
реджеп тайип эрдоган
владимир путин
турция
в мире
генеральная ассамблея оон
россия
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СТАМБУЛ, 5 сен - РИА Новости. Источник в администрации турецкого президента не подтвердил РИА Новости сообщения турецких СМИ о возможности новой встречи лидеров России и Турции.Новые переговоры лидеров РФ и Турции могут состояться после участия турецкого президента в Генассамблее ООН, сообщила ранее турецкая проправительственная газета Hürriyet."Информацией по поводу новой встречи на данный момент не располагаем", - сообщил источник в администрации турецкого президента.Президенты России и Турции Владимир Путин и Тайип Эрдоган на встрече в Сочи в понедельник обсудили ситуацию вокруг зерновой сделки и другие вопросы. Путин заявил, что Россия через пару-тройку недель начнет поставку бесплатного зерна шести странам Африки. Эрдоган отметил, что Анкара готова содействовать в переработке российского зерна для дальнейшей отправки в нуждающиеся страны и надеется на совместную реализацию шагов по доставке продовольствия африканским странам.Мероприятия недели высокого уровня сессии Генассамблеи ООН состоятся с 19 по 26 сентября. В первый день общих прений, 19 сентября, седьмым по счету ожидается выступление президента Турции Эрдогана.Действие зерновой сделки прекратилось с 18 июля, РФ уведомила Турцию, Украину и ООН о возражении против ее продления. Президент России Владимир Путин ранее отмечал, что условия сделки в отношении России не выполнялись, несмотря на усилия ООН, потому что западные страны не собирались исполнять обещания. Путин неоднократно указывал, что Запад вывозил большую часть украинского зерна в свои государства, а главная цель сделки - поставки зерна нуждающимся странам, включая африканские - так и не была реализована.
https://ria.ru/20230830/buduschee-1893005692.html
https://ria.ru/20230904/turtsiya-1894067402.html
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оон, реджеп тайип эрдоган, владимир путин, турция, в мире, генеральная ассамблея оон, россия
ООН, Реджеп Тайип Эрдоган, Владимир Путин, Турция, В мире, Генеральная Ассамблея ООН, Россия
Источник не подтвердил сообщения СМИ о новой встрече Путина и Эрдогана

Источник не подтвердил сообщения о новой встрече Путина и Эрдогана после ГА ООН

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкВладимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган после встречи в Сочи
Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган после встречи в Сочи - РИА Новости, 1920, 05.09.2023
© РИА Новости / POOL
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Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган после встречи в Сочи. Архивное фото
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СТАМБУЛ, 5 сен - РИА Новости. Источник в администрации турецкого президента не подтвердил РИА Новости сообщения турецких СМИ о возможности новой встречи лидеров России и Турции.
Новые переговоры лидеров РФ и Турции могут состояться после участия турецкого президента в Генассамблее ООН, сообщила ранее турецкая проправительственная газета Hürriyet.
Флаги Турции и России - РИА Новости, 1920, 30.08.2023
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"Информацией по поводу новой встречи на данный момент не располагаем", - сообщил источник в администрации турецкого президента.
Президенты России и Турции Владимир Путин и Тайип Эрдоган на встрече в Сочи в понедельник обсудили ситуацию вокруг зерновой сделки и другие вопросы. Путин заявил, что Россия через пару-тройку недель начнет поставку бесплатного зерна шести странам Африки. Эрдоган отметил, что Анкара готова содействовать в переработке российского зерна для дальнейшей отправки в нуждающиеся страны и надеется на совместную реализацию шагов по доставке продовольствия африканским странам.
Мероприятия недели высокого уровня сессии Генассамблеи ООН состоятся с 19 по 26 сентября. В первый день общих прений, 19 сентября, седьмым по счету ожидается выступление президента Турции Эрдогана.
Действие зерновой сделки прекратилось с 18 июля, РФ уведомила Турцию, Украину и ООН о возражении против ее продления. Президент России Владимир Путин ранее отмечал, что условия сделки в отношении России не выполнялись, несмотря на усилия ООН, потому что западные страны не собирались исполнять обещания. Путин неоднократно указывал, что Запад вывозил большую часть украинского зерна в свои государства, а главная цель сделки - поставки зерна нуждающимся странам, включая африканские - так и не была реализована.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 04.09.2023
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