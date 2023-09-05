https://ria.ru/20230905/vstrecha-1894228706.html
Турецкие СМИ предположили, когда пройдет новая встреча Эрдогана и Путина
Турецкие СМИ предположили, когда пройдет новая встреча Эрдогана и Путина - РИА Новости, 05.09.2023
Турецкие СМИ предположили, когда пройдет новая встреча Эрдогана и Путина
Новые переговоры лидеров РФ и Турции могут состояться после участия турецкого президента в Генассамблее ООН, утверждает турецкая проправительственная газета... РИА Новости, 05.09.2023
2023-09-05T09:48
2023-09-05T09:48
2023-09-05T09:48
в мире
россия
турция
владимир путин
сочи
зерновая сделка
генеральная ассамблея оон
реджеп тайип эрдоган
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/04/1894144169_0:22:1476:852_1920x0_80_0_0_e44d532a52fef79df0e7895232230c7e.jpg
СТАМБУЛ, 5 сен – РИА Новости. Новые переговоры лидеров РФ и Турции могут состояться после участия турецкого президента в Генассамблее ООН, утверждает турецкая проправительственная газета Hürriyet. Президенты России и Турции Владимир Путин и Тайип Эрдоган на встрече в Сочи в понедельник обсудили ситуацию вокруг зерновой сделки и другие вопросы. Путин заявил, что Россия через пару-тройку недель начнет поставку бесплатного зерна шести странам Африки. Эрдоган отметил, что Анкара готова содействовать в переработке российского зерна для дальнейшей отправки в нуждающиеся страны и надеется на совместную реализацию шагов по доставке продовольствия африканским странам. "Из заявлений Путина на пресс-конференции мы сделали вывод, что переговоры по "зерновой сделке" займут еще какое-то время. Лидеры могут вновь встретиться после контактов Эрдогана на ГА ООН", - пишет колумнист газеты, посетивший Сочи вместе с Эрдоганом. По его словам, обсуждение экономических отношений Анкары и Москвы заняло важную роль в переговорах делегаций наряду с "зерновой сделкой". Мероприятия недели высокого уровня сессии Генассамблеи ООН состоятся с 19 по 26 сентября. В первый день общих прений, 19 сентября, седьмым по счету ожидается выступление президента Турции Эрдогана. Действие зерновой сделки прекратилось с 18 июля, РФ уведомила Турцию, Украину и ООН о возражении против ее продления. Президент России Владимир Путин ранее отмечал, что условия сделки в отношении России не выполнялись, несмотря на усилия ООН, потому что западные страны не собирались исполнять обещания. Путин неоднократно указывал, что Запад вывозил большую часть украинского зерна в свои государства, а главная цель сделки - поставки зерна нуждающимся странам, включая африканские - так и не была реализована.
https://ria.ru/20230905/erdogan-1894186190.html
https://ria.ru/20230904/peregovory-1894154833.html
россия
турция
сочи
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/04/1894144169_77:0:1432:1016_1920x0_80_0_0_f2de3f81dcaebb5f43fdb45dd34c2c66.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, турция, владимир путин, сочи, зерновая сделка, генеральная ассамблея оон, реджеп тайип эрдоган
В мире, Россия, Турция, Владимир Путин, Сочи, Зерновая сделка, Генеральная Ассамблея ООН, Реджеп Тайип Эрдоган
Турецкие СМИ предположили, когда пройдет новая встреча Эрдогана и Путина
Hürriyet: новая встреча Эрдогана и Путина может состояться после ГА ООН
СТАМБУЛ, 5 сен – РИА Новости.
Новые переговоры лидеров РФ и Турции могут состояться после участия турецкого президента в Генассамблее ООН, утверждает турецкая проправительственная газета Hürriyet
.
Президенты России и Турции Владимир Путин и Тайип Эрдоган на встрече в Сочи в понедельник обсудили ситуацию вокруг зерновой сделки и другие вопросы. Путин заявил, что Россия через пару-тройку недель начнет поставку бесплатного зерна шести странам Африки. Эрдоган отметил, что Анкара готова содействовать в переработке российского зерна для дальнейшей отправки в нуждающиеся страны и надеется на совместную реализацию шагов по доставке продовольствия африканским странам.
Эрдоган опять не оправдал надежд Запада
«
"Из заявлений Путина на пресс-конференции мы сделали вывод, что переговоры по "зерновой сделке" займут еще какое-то время. Лидеры могут вновь встретиться после контактов Эрдогана на ГА ООН", - пишет колумнист газеты, посетивший Сочи вместе с Эрдоганом.
По его словам, обсуждение экономических отношений Анкары и Москвы заняло важную роль в переговорах делегаций наряду с "зерновой сделкой".
Мероприятия недели высокого уровня сессии Генассамблеи ООН состоятся с 19 по 26 сентября. В первый день общих прений, 19 сентября, седьмым по счету ожидается выступление президента Турции Эрдогана.
Действие зерновой сделки прекратилось с 18 июля, РФ уведомила Турцию, Украину и ООН о возражении против ее продления. Президент России Владимир Путин ранее отмечал, что условия сделки в отношении России не выполнялись, несмотря на усилия ООН, потому что западные страны не собирались исполнять обещания. Путин неоднократно указывал, что Запад вывозил большую часть украинского зерна в свои государства, а главная цель сделки - поставки зерна нуждающимся странам, включая африканские - так и не была реализована.
"Мы готовы к переговорам". Путин объяснил, как восстановить зерновую сделку