https://ria.ru/20230905/vstrecha-1894228706.html

Турецкие СМИ предположили, когда пройдет новая встреча Эрдогана и Путина

Турецкие СМИ предположили, когда пройдет новая встреча Эрдогана и Путина - РИА Новости, 05.09.2023

Турецкие СМИ предположили, когда пройдет новая встреча Эрдогана и Путина

Новые переговоры лидеров РФ и Турции могут состояться после участия турецкого президента в Генассамблее ООН, утверждает турецкая проправительственная газета... РИА Новости, 05.09.2023

2023-09-05T09:48

2023-09-05T09:48

2023-09-05T09:48

в мире

россия

турция

владимир путин

сочи

зерновая сделка

генеральная ассамблея оон

реджеп тайип эрдоган

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СТАМБУЛ, 5 сен – РИА Новости. Новые переговоры лидеров РФ и Турции могут состояться после участия турецкого президента в Генассамблее ООН, утверждает турецкая проправительственная газета Hürriyet. Президенты России и Турции Владимир Путин и Тайип Эрдоган на встрече в Сочи в понедельник обсудили ситуацию вокруг зерновой сделки и другие вопросы. Путин заявил, что Россия через пару-тройку недель начнет поставку бесплатного зерна шести странам Африки. Эрдоган отметил, что Анкара готова содействовать в переработке российского зерна для дальнейшей отправки в нуждающиеся страны и надеется на совместную реализацию шагов по доставке продовольствия африканским странам. "Из заявлений Путина на пресс-конференции мы сделали вывод, что переговоры по "зерновой сделке" займут еще какое-то время. Лидеры могут вновь встретиться после контактов Эрдогана на ГА ООН", - пишет колумнист газеты, посетивший Сочи вместе с Эрдоганом. По его словам, обсуждение экономических отношений Анкары и Москвы заняло важную роль в переговорах делегаций наряду с "зерновой сделкой". Мероприятия недели высокого уровня сессии Генассамблеи ООН состоятся с 19 по 26 сентября. В первый день общих прений, 19 сентября, седьмым по счету ожидается выступление президента Турции Эрдогана. Действие зерновой сделки прекратилось с 18 июля, РФ уведомила Турцию, Украину и ООН о возражении против ее продления. Президент России Владимир Путин ранее отмечал, что условия сделки в отношении России не выполнялись, несмотря на усилия ООН, потому что западные страны не собирались исполнять обещания. Путин неоднократно указывал, что Запад вывозил большую часть украинского зерна в свои государства, а главная цель сделки - поставки зерна нуждающимся странам, включая африканские - так и не была реализована.

https://ria.ru/20230905/erdogan-1894186190.html

https://ria.ru/20230904/peregovory-1894154833.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, россия, турция, владимир путин, сочи, зерновая сделка, генеральная ассамблея оон, реджеп тайип эрдоган