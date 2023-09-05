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Турецкие СМИ предположили, когда пройдет новая встреча Эрдогана и Путина - РИА Новости, 05.09.2023
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09:48 05.09.2023
https://ria.ru/20230905/vstrecha-1894228706.html
Турецкие СМИ предположили, когда пройдет новая встреча Эрдогана и Путина
Турецкие СМИ предположили, когда пройдет новая встреча Эрдогана и Путина - РИА Новости, 05.09.2023
Турецкие СМИ предположили, когда пройдет новая встреча Эрдогана и Путина
Новые переговоры лидеров РФ и Турции могут состояться после участия турецкого президента в Генассамблее ООН, утверждает турецкая проправительственная газета... РИА Новости, 05.09.2023
2023-09-05T09:48
2023-09-05T09:48
в мире
россия
турция
владимир путин
сочи
зерновая сделка
генеральная ассамблея оон
реджеп тайип эрдоган
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СТАМБУЛ, 5 сен – РИА Новости. Новые переговоры лидеров РФ и Турции могут состояться после участия турецкого президента в Генассамблее ООН, утверждает турецкая проправительственная газета Hürriyet. Президенты России и Турции Владимир Путин и Тайип Эрдоган на встрече в Сочи в понедельник обсудили ситуацию вокруг зерновой сделки и другие вопросы. Путин заявил, что Россия через пару-тройку недель начнет поставку бесплатного зерна шести странам Африки. Эрдоган отметил, что Анкара готова содействовать в переработке российского зерна для дальнейшей отправки в нуждающиеся страны и надеется на совместную реализацию шагов по доставке продовольствия африканским странам. "Из заявлений Путина на пресс-конференции мы сделали вывод, что переговоры по "зерновой сделке" займут еще какое-то время. Лидеры могут вновь встретиться после контактов Эрдогана на ГА ООН", - пишет колумнист газеты, посетивший Сочи вместе с Эрдоганом. По его словам, обсуждение экономических отношений Анкары и Москвы заняло важную роль в переговорах делегаций наряду с "зерновой сделкой". Мероприятия недели высокого уровня сессии Генассамблеи ООН состоятся с 19 по 26 сентября. В первый день общих прений, 19 сентября, седьмым по счету ожидается выступление президента Турции Эрдогана. Действие зерновой сделки прекратилось с 18 июля, РФ уведомила Турцию, Украину и ООН о возражении против ее продления. Президент России Владимир Путин ранее отмечал, что условия сделки в отношении России не выполнялись, несмотря на усилия ООН, потому что западные страны не собирались исполнять обещания. Путин неоднократно указывал, что Запад вывозил большую часть украинского зерна в свои государства, а главная цель сделки - поставки зерна нуждающимся странам, включая африканские - так и не была реализована.
https://ria.ru/20230905/erdogan-1894186190.html
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в мире, россия, турция, владимир путин, сочи, зерновая сделка, генеральная ассамблея оон, реджеп тайип эрдоган
В мире, Россия, Турция, Владимир Путин, Сочи, Зерновая сделка, Генеральная Ассамблея ООН, Реджеп Тайип Эрдоган
Турецкие СМИ предположили, когда пройдет новая встреча Эрдогана и Путина

Hürriyet: новая встреча Эрдогана и Путина может состояться после ГА ООН

© РИА Новости / Михаил Климентьев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент Турецкой Республики Реджеп Тайип Эрдоган во время встречи в Сочи
Президент РФ Владимир Путин и президент Турецкой Республики Реджеп Тайип Эрдоган во время встречи в Сочи - РИА Новости, 1920, 05.09.2023
© РИА Новости / Михаил Климентьев
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин и президент Турецкой Республики Реджеп Тайип Эрдоган во время встречи в Сочи
Читать ria.ru в
СТАМБУЛ, 5 сен – РИА Новости. Новые переговоры лидеров РФ и Турции могут состояться после участия турецкого президента в Генассамблее ООН, утверждает турецкая проправительственная газета Hürriyet.
Президенты России и Турции Владимир Путин и Тайип Эрдоган на встрече в Сочи в понедельник обсудили ситуацию вокруг зерновой сделки и другие вопросы. Путин заявил, что Россия через пару-тройку недель начнет поставку бесплатного зерна шести странам Африки. Эрдоган отметил, что Анкара готова содействовать в переработке российского зерна для дальнейшей отправки в нуждающиеся страны и надеется на совместную реализацию шагов по доставке продовольствия африканским странам.
Президент России Владимир Путин и президент Турецкой Республики Реджеп Тайип Эрдоган во время встречи - РИА Новости, 1920, 05.09.2023
Эрдоган опять не оправдал надежд Запада
Вчера, 08:00
«
"Из заявлений Путина на пресс-конференции мы сделали вывод, что переговоры по "зерновой сделке" займут еще какое-то время. Лидеры могут вновь встретиться после контактов Эрдогана на ГА ООН", - пишет колумнист газеты, посетивший Сочи вместе с Эрдоганом.
По его словам, обсуждение экономических отношений Анкары и Москвы заняло важную роль в переговорах делегаций наряду с "зерновой сделкой".
Мероприятия недели высокого уровня сессии Генассамблеи ООН состоятся с 19 по 26 сентября. В первый день общих прений, 19 сентября, седьмым по счету ожидается выступление президента Турции Эрдогана.
Действие зерновой сделки прекратилось с 18 июля, РФ уведомила Турцию, Украину и ООН о возражении против ее продления. Президент России Владимир Путин ранее отмечал, что условия сделки в отношении России не выполнялись, несмотря на усилия ООН, потому что западные страны не собирались исполнять обещания. Путин неоднократно указывал, что Запад вывозил большую часть украинского зерна в свои государства, а главная цель сделки - поставки зерна нуждающимся странам, включая африканские - так и не была реализована.
Президент России Владимир Путин и президент Турецкой Республики Реджеп Тайип Эрдоган во время встречи - РИА Новости, 1920, 04.09.2023
"Мы готовы к переговорам". Путин объяснил, как восстановить зерновую сделку
4 сентября, 19:09
 
В миреРоссияТурцияВладимир ПутинСочиЗерновая сделкаГенеральная Ассамблея ООНРеджеп Тайип Эрдоган
 
 
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