https://ria.ru/20230905/ustupki-1894203024.html

В Киеве заявили, что не пойдут на уступки по зерновой сделке

В Киеве заявили, что не пойдут на уступки по зерновой сделке - РИА Новости, 05.09.2023

В Киеве заявили, что не пойдут на уступки по зерновой сделке

Украина не будет идти на уступки по возобновлению зерновой сделки, о которых говорил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, заявил глава украинского МИД Дмитрий РИА Новости, 05.09.2023

2023-09-05T00:02

2023-09-05T00:02

2023-09-05T08:51

россия

украина

турция

реджеп тайип эрдоган

дмитрий кулеба

владимир путин

зерновая сделка

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/1e/1842426090_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_c2a70396dfd40d78a4f6d47071c47405.jpg

МОСКВА, 5 сен — РИА Новости. Украина не будет идти на уступки по возобновлению зерновой сделки, о которых говорил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, заявил глава украинского МИД Дмитрий Кулеба. "Наша позиция справедлива — мы не должны быть дальше заложниками российского шантажа, когда Россия создает проблемы, а потом приглашает всех их решать", — приводит слова Кулебы украинское издание "Страна.ua".Как отмечается, по словам министра, украинские дипломаты контактировали с турецкой стороной перед встречей Эрдогана с президентом России Владимиром Путиным в Сочи и "четко все разъяснили". Кулеба подчеркнул, что Украина рассчитывает услышать, что привезли турецкие коллеги из Сочи, и узнать все детали, а потом принимать решения, пишет издание. Глава МИД добавил, что украинская сторона будет отстаивать "все принципиальные позиции", в том числе насчет санкционного давления на Россию. Эрдоган заявил в понедельник, что Анкара считает справедливыми ожидания РФ по зерновой сделке. Он указал на подготовленный новый пакет идей, выразив надежду, что он может способствовать возобновлению зерновой сделки. Действие зерновой сделки прекратилось с 18 июля, Россия уведомила Турцию, Украину и ООН о возражении против ее продления. Президент России Владимир Путин ранее отмечал, что условия сделки в отношении России не выполнялись, несмотря на усилия ООН, потому что западные страны не собирались исполнять обещания. Путин неоднократно указывал, что Запад вывозил большую часть украинского зерна в свои государства, а главная цель сделки — поставки зерна нуждающимся странам, включая африканские, — так и не была реализована.

https://ria.ru/20230904/sdelka-1894139734.html

россия

украина

турция

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, украина, турция, реджеп тайип эрдоган, дмитрий кулеба, владимир путин, зерновая сделка, в мире