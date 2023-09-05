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В Киеве заявили, что не пойдут на уступки по зерновой сделке - РИА Новости, 05.09.2023
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00:02 05.09.2023 (обновлено: 08:51 05.09.2023)
https://ria.ru/20230905/ustupki-1894203024.html
В Киеве заявили, что не пойдут на уступки по зерновой сделке
В Киеве заявили, что не пойдут на уступки по зерновой сделке - РИА Новости, 05.09.2023
В Киеве заявили, что не пойдут на уступки по зерновой сделке
Украина не будет идти на уступки по возобновлению зерновой сделки, о которых говорил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, заявил глава украинского МИД Дмитрий РИА Новости, 05.09.2023
2023-09-05T00:02
2023-09-05T08:51
россия
украина
турция
реджеп тайип эрдоган
дмитрий кулеба
владимир путин
зерновая сделка
в мире
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МОСКВА, 5 сен — РИА Новости. Украина не будет идти на уступки по возобновлению зерновой сделки, о которых говорил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, заявил глава украинского МИД Дмитрий Кулеба. &quot;Наша позиция справедлива — мы не должны быть дальше заложниками российского шантажа, когда Россия создает проблемы, а потом приглашает всех их решать&quot;, — приводит слова Кулебы украинское издание &quot;Страна.ua&quot;.Как отмечается, по словам министра, украинские дипломаты контактировали с турецкой стороной перед встречей Эрдогана с президентом России Владимиром Путиным в Сочи и "четко все разъяснили". Кулеба подчеркнул, что Украина рассчитывает услышать, что привезли турецкие коллеги из Сочи, и узнать все детали, а потом принимать решения, пишет издание. Глава МИД добавил, что украинская сторона будет отстаивать "все принципиальные позиции", в том числе насчет санкционного давления на Россию. Эрдоган заявил в понедельник, что Анкара считает справедливыми ожидания РФ по зерновой сделке. Он указал на подготовленный новый пакет идей, выразив надежду, что он может способствовать возобновлению зерновой сделки. Действие зерновой сделки прекратилось с 18 июля, Россия уведомила Турцию, Украину и ООН о возражении против ее продления. Президент России Владимир Путин ранее отмечал, что условия сделки в отношении России не выполнялись, несмотря на усилия ООН, потому что западные страны не собирались исполнять обещания. Путин неоднократно указывал, что Запад вывозил большую часть украинского зерна в свои государства, а главная цель сделки — поставки зерна нуждающимся странам, включая африканские, — так и не была реализована.
https://ria.ru/20230904/sdelka-1894139734.html
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россия, украина, турция, реджеп тайип эрдоган, дмитрий кулеба, владимир путин, зерновая сделка, в мире
Россия, Украина, Турция, Реджеп Тайип Эрдоган, Дмитрий Кулеба, Владимир Путин, Зерновая сделка, В мире
В Киеве заявили, что не пойдут на уступки по зерновой сделке

Кулеба заявил об отказе Украины идти на уступки по зерновой сделке

© AP Photo / Efrem LukatskyМинистр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба - РИА Новости, 1920, 05.09.2023
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба. Архивное фото
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МОСКВА, 5 сен — РИА Новости. Украина не будет идти на уступки по возобновлению зерновой сделки, о которых говорил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, заявил глава украинского МИД Дмитрий Кулеба.
«

"Наша позиция справедлива — мы не должны быть дальше заложниками российского шантажа, когда Россия создает проблемы, а потом приглашает всех их решать", — приводит слова Кулебы украинское издание "Страна.ua".

Как отмечается, по словам министра, украинские дипломаты контактировали с турецкой стороной перед встречей Эрдогана с президентом России Владимиром Путиным в Сочи и "четко все разъяснили". Кулеба подчеркнул, что Украина рассчитывает услышать, что привезли турецкие коллеги из Сочи, и узнать все детали, а потом принимать решения, пишет издание.
Глава МИД добавил, что украинская сторона будет отстаивать "все принципиальные позиции", в том числе насчет санкционного давления на Россию.
Эрдоган заявил в понедельник, что Анкара считает справедливыми ожидания РФ по зерновой сделке. Он указал на подготовленный новый пакет идей, выразив надежду, что он может способствовать возобновлению зерновой сделки.
Действие зерновой сделки прекратилось с 18 июля, Россия уведомила Турцию, Украину и ООН о возражении против ее продления. Президент России Владимир Путин ранее отмечал, что условия сделки в отношении России не выполнялись, несмотря на усилия ООН, потому что западные страны не собирались исполнять обещания. Путин неоднократно указывал, что Запад вывозил большую часть украинского зерна в свои государства, а главная цель сделки — поставки зерна нуждающимся странам, включая африканские, — так и не была реализована.
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РоссияУкраинаТурцияРеджеп Тайип ЭрдоганДмитрий КулебаВладимир ПутинЗерновая сделкаВ мире
 
 
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