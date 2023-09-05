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Киев возвел в герои кровавых убийц, заявил Путин
Киев возвел в герои кровавых убийц, заявил Путин - РИА Новости, 05.09.2023
Киев возвел в герои кровавых убийц, заявил Путин
Надо убедительно показывать, кого сегодняшняя власть на Украине возвела в герои - убийц кровавых, и ходят с их портретами по центрам городов, заявил президент... РИА Новости, 05.09.2023
2023-09-05T16:12
2023-09-05T16:12
2023-09-05T16:38
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МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. Надо убедительно показывать, кого сегодняшняя власть на Украине возвела в герои - убийц кровавых, и ходят с их портретами по центрам городов, заявил президент России Владимир Путин."Нужно показывать, показывать убедительно и ярко, чтобы ничего подобного не повторилось в будущем, показывать, кого сегодняшняя власть Украины возвела на пьедестал почета и кого они героизировали. Ведь, мы же сказали, что нужно все сделать для того, чтобы воспрепятстовать героизации нацистов, там происходит именно это, кто ж такие люди, которые сегодня на знамени сегодняшних властей Украины - надо это показать", - сказал Путин на заседании Российского организационного комитета "Победа".Президент отметил, когда смотришь в архивные документы о ВОВ - "кровь в жилах стынет, без слез смотреть невозможно"."Это нужно вытаскивать и показывать, кого сегодняшние власти героизируют - убийц кровавых", - подчеркнул Путин.
https://ria.ru/20230416/ukraina-1865571849.html
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Путин: нынешние власти Украины героизируют убийц и нелюдей
ПУТИН: НАДО УБЕДИТЕЛЬНО ПОКАЗЫВАТЬ, КОГО СЕГОДНЯШНЯЯ ВЛАСТЬ НА УКРАИНЕ ВОЗВЕЛА В ГЕРОИ - УБИЙЦ КРОВАВЫХ, И ХОДЯТ С ИХ ПОРТРЕТАМИ ПО ЦЕНТРАМ ГОРОДОВ
2023-09-05T16:12
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киев, украина, в мире, владимир путин, россия
Киев, Украина, В мире, Владимир Путин, Россия
Киев возвел в герои кровавых убийц, заявил Путин
Путин осудил героизацию нацистов Киевом