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Эрдоган заявил, что перспектив мира на Украине на горизонте нет - РИА Новости, 05.09.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
13:17 05.09.2023 (обновлено: 15:17 05.09.2023)
https://ria.ru/20230905/ukraina-1894279241.html
Эрдоган заявил, что перспектив мира на Украине на горизонте нет
Эрдоган заявил, что перспектив мира на Украине на горизонте нет - РИА Новости, 05.09.2023
Эрдоган заявил, что перспектив мира на Украине на горизонте нет
Перспектив для достижения мира на Украине пока нет, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. РИА Новости, 05.09.2023
2023-09-05T13:17
2023-09-05T15:17
специальная военная операция на украине
в мире
украина
турция
реджеп тайип эрдоган
сочи
владимир путин
дмитрий песков
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АНКАРА, 5 сен — РИА Новости. Перспектив для достижения мира на Украине пока нет, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.&quot;Позиция Турции в отношении продолжающейся войны на Украине однозначна. С самого первого дня мы всегда выступали за мир, диалог и дипломатию. Мы прилагали большие усилия для предотвращения дальнейшего кровопролития. Мы не усугубляли проблему и не подливали масла в огонь, мы старались добиться того, чтобы обе стороны встретились. К сожалению, война, продолжающаяся уже полтора года, все еще идет. Никаких перспектив для достижения мира на горизонте не просматривается&quot;, — сказал он журналистам в самолете по возвращении из Сочи.Турецкий лидер подчеркнул, что "в войне нет победителей, а в мире нет проигравших"."Мы готовы внести свою лепту в случае изъявления такого желания от сторон. Мы также продолжим играть роль посредника в таких вопросах, как обмен пленными и Запорожская атомная электростанция. Мы надеемся, что эта война, наносящая ущерб двум нашим соседям и нашему региону, как можно скорее закончится справедливым и прочным миром на основе международного права", — отметил Эрдоган.Накануне Владимир Путин провел встречу с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом в Сочи. На итоговой пресс-конференции он подчеркнул, что контрнаступление ВСУ не буксует, а полностью провалилось. Глава государства выразил надежду, что "дальше будет именно так", и напомнил: Москва никогда не отказывалась и не отказывается от переговоров.В Москве неоднократно подчеркивали, что готовы к переговорам, но Киев ввел запрет на них на законодательном уровне. Там заявляют, что мир может быть установлен только на условиях Украины и после возвращения страны к границам 1991 года.Как отмечал представитель Кремля Дмитрий Песков, план, который не учитывает сегодняшние реалии с территорией России и ее новыми регионами, не может быть мирным.
https://ria.ru/20230825/peregovory-1892267572.html
https://ria.ru/20230905/erdogan-1894186190.html
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в мире, украина, турция, реджеп тайип эрдоган, сочи, владимир путин, дмитрий песков, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Турция, Реджеп Тайип Эрдоган, Сочи, Владимир Путин, Дмитрий Песков, Вооруженные силы Украины
Эрдоган заявил, что перспектив мира на Украине на горизонте нет

Эрдоган заявил об отсутствии на горизонте перспектив для мира на Украине

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкПрезидент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган - РИА Новости, 1920, 05.09.2023
© РИА Новости / Павел Бедняков
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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Архивное фото
Читать ria.ru в
АНКАРА, 5 сен — РИА Новости. Перспектив для достижения мира на Украине пока нет, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.
«

"Позиция Турции в отношении продолжающейся войны на Украине однозначна. С самого первого дня мы всегда выступали за мир, диалог и дипломатию. Мы прилагали большие усилия для предотвращения дальнейшего кровопролития. Мы не усугубляли проблему и не подливали масла в огонь, мы старались добиться того, чтобы обе стороны встретились. К сожалению, война, продолжающаяся уже полтора года, все еще идет. Никаких перспектив для достижения мира на горизонте не просматривается", — сказал он журналистам в самолете по возвращении из Сочи.

Турецкий лидер подчеркнул, что "в войне нет победителей, а в мире нет проигравших".
"Мы готовы внести свою лепту в случае изъявления такого желания от сторон. Мы также продолжим играть роль посредника в таких вопросах, как обмен пленными и Запорожская атомная электростанция. Мы надеемся, что эта война, наносящая ущерб двум нашим соседям и нашему региону, как можно скорее закончится справедливым и прочным миром на основе международного права", — отметил Эрдоган.
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 25.08.2023
Байден может подтолкнуть Киев к переговорам в следующем году, пишут СМИ
25 августа, 17:15
Накануне Владимир Путин провел встречу с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом в Сочи. На итоговой пресс-конференции он подчеркнул, что контрнаступление ВСУ не буксует, а полностью провалилось. Глава государства выразил надежду, что "дальше будет именно так", и напомнил: Москва никогда не отказывалась и не отказывается от переговоров.
В Москве неоднократно подчеркивали, что готовы к переговорам, но Киев ввел запрет на них на законодательном уровне. Там заявляют, что мир может быть установлен только на условиях Украины и после возвращения страны к границам 1991 года.
Как отмечал представитель Кремля Дмитрий Песков, план, который не учитывает сегодняшние реалии с территорией России и ее новыми регионами, не может быть мирным.
Президент России Владимир Путин и президент Турецкой Республики Реджеп Тайип Эрдоган во время встречи - РИА Новости, 1920, 05.09.2023
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаТурцияРеджеп Тайип ЭрдоганСочиВладимир ПутинДмитрий ПесковВооруженные силы Украины
 
 
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