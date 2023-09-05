Эрдоган заявил, что перспектив мира на Украине на горизонте нет
Эрдоган заявил об отсутствии на горизонте перспектив для мира на Украине
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Архивное фото
АНКАРА, 5 сен — РИА Новости. Перспектив для достижения мира на Украине пока нет, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.
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"Позиция Турции в отношении продолжающейся войны на Украине однозначна. С самого первого дня мы всегда выступали за мир, диалог и дипломатию. Мы прилагали большие усилия для предотвращения дальнейшего кровопролития. Мы не усугубляли проблему и не подливали масла в огонь, мы старались добиться того, чтобы обе стороны встретились. К сожалению, война, продолжающаяся уже полтора года, все еще идет. Никаких перспектив для достижения мира на горизонте не просматривается", — сказал он журналистам в самолете по возвращении из Сочи.
Турецкий лидер подчеркнул, что "в войне нет победителей, а в мире нет проигравших".
"Мы готовы внести свою лепту в случае изъявления такого желания от сторон. Мы также продолжим играть роль посредника в таких вопросах, как обмен пленными и Запорожская атомная электростанция. Мы надеемся, что эта война, наносящая ущерб двум нашим соседям и нашему региону, как можно скорее закончится справедливым и прочным миром на основе международного права", — отметил Эрдоган.
Накануне Владимир Путин провел встречу с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом в Сочи. На итоговой пресс-конференции он подчеркнул, что контрнаступление ВСУ не буксует, а полностью провалилось. Глава государства выразил надежду, что "дальше будет именно так", и напомнил: Москва никогда не отказывалась и не отказывается от переговоров.
В Москве неоднократно подчеркивали, что готовы к переговорам, но Киев ввел запрет на них на законодательном уровне. Там заявляют, что мир может быть установлен только на условиях Украины и после возвращения страны к границам 1991 года.
Как отмечал представитель Кремля Дмитрий Песков, план, который не учитывает сегодняшние реалии с территорией России и ее новыми регионами, не может быть мирным.