https://ria.ru/20230905/ukraina-1894279241.html

Эрдоган заявил, что перспектив мира на Украине на горизонте нет

Эрдоган заявил, что перспектив мира на Украине на горизонте нет - РИА Новости, 05.09.2023

Эрдоган заявил, что перспектив мира на Украине на горизонте нет

Перспектив для достижения мира на Украине пока нет, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. РИА Новости, 05.09.2023

2023-09-05T13:17

2023-09-05T13:17

2023-09-05T15:17

специальная военная операция на украине

в мире

украина

турция

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сочи

владимир путин

дмитрий песков

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АНКАРА, 5 сен — РИА Новости. Перспектив для достижения мира на Украине пока нет, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган."Позиция Турции в отношении продолжающейся войны на Украине однозначна. С самого первого дня мы всегда выступали за мир, диалог и дипломатию. Мы прилагали большие усилия для предотвращения дальнейшего кровопролития. Мы не усугубляли проблему и не подливали масла в огонь, мы старались добиться того, чтобы обе стороны встретились. К сожалению, война, продолжающаяся уже полтора года, все еще идет. Никаких перспектив для достижения мира на горизонте не просматривается", — сказал он журналистам в самолете по возвращении из Сочи.Турецкий лидер подчеркнул, что "в войне нет победителей, а в мире нет проигравших"."Мы готовы внести свою лепту в случае изъявления такого желания от сторон. Мы также продолжим играть роль посредника в таких вопросах, как обмен пленными и Запорожская атомная электростанция. Мы надеемся, что эта война, наносящая ущерб двум нашим соседям и нашему региону, как можно скорее закончится справедливым и прочным миром на основе международного права", — отметил Эрдоган.Накануне Владимир Путин провел встречу с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом в Сочи. На итоговой пресс-конференции он подчеркнул, что контрнаступление ВСУ не буксует, а полностью провалилось. Глава государства выразил надежду, что "дальше будет именно так", и напомнил: Москва никогда не отказывалась и не отказывается от переговоров.В Москве неоднократно подчеркивали, что готовы к переговорам, но Киев ввел запрет на них на законодательном уровне. Там заявляют, что мир может быть установлен только на условиях Украины и после возвращения страны к границам 1991 года.Как отмечал представитель Кремля Дмитрий Песков, план, который не учитывает сегодняшние реалии с территорией России и ее новыми регионами, не может быть мирным.

https://ria.ru/20230825/peregovory-1892267572.html

https://ria.ru/20230905/erdogan-1894186190.html

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, украина, турция, реджеп тайип эрдоган, сочи, владимир путин, дмитрий песков, вооруженные силы украины