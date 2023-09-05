https://ria.ru/20230905/ukraina-1894207609.html
Стремление Украины вступить в НАТО раздражает США, пишут СМИ
Стремление Украины вступить в НАТО раздражает США, пишут СМИ - РИА Новости, 05.09.2023
Стремление Украины вступить в НАТО раздражает США, пишут СМИ
Желание Владимира Зеленского немедленно присоединить Украину к НАТО вызывает раздражение у США, такое мнение высказал обозреватель французской газеты Figaro... РИА Новости, 05.09.2023
2023-09-05T02:02
2023-09-05T02:02
2023-09-05T02:17
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рене жирар
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МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. Желание Владимира Зеленского немедленно присоединить Украину к НАТО вызывает раздражение у США, такое мнение высказал обозреватель французской газеты Figaro Рено Жирар. "Американцы продемонстрировали некоторое раздражение по отношению к категоричности Зеленского, в частности во время саммита НАТО, где Зеленский оказывал огромное давление, чтобы убедить американцев в своих взглядах, то есть в практически немедленном присоединении Украины к НАТО. Американцы этого не хотели, это вызвало у них раздражение", - отметил Жирар. По мнению обозревателя газеты, вполне возможно, что США желают найти мирное решение украинском конфликту. В конце сентября 2022 года Зеленский сообщил, что Украина подает заявку о вступлении в НАТО в ускоренном порядке. На саммите в Литве в текущем году страны блока утвердили многолетний пакет поддержки Украины, состоящий из трех пунктов: план помощи для достижения совместимости украинских ВС с натовскими стандартами, создание совета Украина–НАТО и подтверждение права Киева на присоединение к альянсу без предварительного выполнения плана действий по достижению членства. При этом никаких временных рамок вступления Украины в блок, на которых настаивал Киев, обозначено не было, как и условий, которые должны быть выполнены для получения официального приглашения.
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в мире, украина, киев, сша, нато, рене жирар, владимир зеленский
В мире, Украина, Киев, США, НАТО, Рене Жирар, Владимир Зеленский
Стремление Украины вступить в НАТО раздражает США, пишут СМИ
Figaro: желание Зеленского немедленно присоединить Украину к НАТО раздражает США