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В Петербурге рассказали о высоком спросе на школьных учителей
В Петербурге рассказали о высоком спросе на школьных учителей - РИА Новости, 05.09.2023
В Петербурге рассказали о высоком спросе на школьных учителей
Петербургу в 2023 году потребовались учителя в 24 новые школы, и такой высокий спрос на кадры мог стать одной из причин того, что педагоги из уже работающих... РИА Новости, 05.09.2023
2023-09-05T23:05
2023-09-05T23:05
2023-09-05T23:10
общество
санкт-петербург
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 сен – РИА Новости. Петербургу в 2023 году потребовались учителя в 24 новые школы, и такой высокий спрос на кадры мог стать одной из причин того, что педагоги из уже работающих школ приняли решение о переходе на другую работу, сообщили РИА Новости в Комитете по образованию правительства Санкт-Петербурга. В новые школы города потребовалось большое количество учителей. "В этом году в Санкт-Петербурге открыто рекордное количество общеобразовательных учреждений – 24... Этот фактор влиял на спрос педагогических работников при подготовке к новому учебному году", - отметили собеседники агентства. Также причиной того, что педагоги принимали решение уволиться, были и другие причины. "Кто-то выбрал своим новым местом работы школу ближе к дому, кто-то ушёл на пенсию, кто-то переехал в другой регион", - отметил собеседник агентства. Изменение в педагогическом составе школы №338 не отражается на качестве обучения детей.
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общество, санкт-петербург
Общество, Санкт-Петербург
В Петербурге рассказали о высоком спросе на школьных учителей
Власти: в Петербурге открытие школ стало причиной высокого спроса на учителей
С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 сен – РИА Новости. Петербургу в 2023 году потребовались учителя в 24 новые школы, и такой высокий спрос на кадры мог стать одной из причин того, что педагоги из уже работающих школ приняли решение о переходе на другую работу, сообщили РИА Новости в Комитете по образованию правительства Санкт-Петербурга.
В новые школы города потребовалось большое количество учителей.
"В этом году в Санкт-Петербурге открыто рекордное количество общеобразовательных учреждений – 24... Этот фактор влиял на спрос педагогических работников при подготовке к новому учебному году", - отметили собеседники агентства.
Также причиной того, что педагоги принимали решение уволиться, были и другие причины.
"Кто-то выбрал своим новым местом работы школу ближе к дому, кто-то ушёл на пенсию, кто-то переехал в другой регион", - отметил собеседник агентства.
Изменение в педагогическом составе школы №338 не отражается на качестве обучения детей.
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