Рейтинг@Mail.ru
В Петербурге рассказали о высоком спросе на школьных учителей - РИА Новости, 05.09.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
23:05 05.09.2023 (обновлено: 23:10 05.09.2023)
https://ria.ru/20230905/uchitelya-1894417557.html
В Петербурге рассказали о высоком спросе на школьных учителей
В Петербурге рассказали о высоком спросе на школьных учителей - РИА Новости, 05.09.2023
В Петербурге рассказали о высоком спросе на школьных учителей
Петербургу в 2023 году потребовались учителя в 24 новые школы, и такой высокий спрос на кадры мог стать одной из причин того, что педагоги из уже работающих... РИА Новости, 05.09.2023
2023-09-05T23:05
2023-09-05T23:10
общество
санкт-петербург
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155910/19/1559101928_0:159:3077:1889_1920x0_80_0_0_6d24ab8a657a284c503b84066b5c0a7b.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 сен – РИА Новости. Петербургу в 2023 году потребовались учителя в 24 новые школы, и такой высокий спрос на кадры мог стать одной из причин того, что педагоги из уже работающих школ приняли решение о переходе на другую работу, сообщили РИА Новости в Комитете по образованию правительства Санкт-Петербурга. В новые школы города потребовалось большое количество учителей. "В этом году в Санкт-Петербурге открыто рекордное количество общеобразовательных учреждений – 24... Этот фактор влиял на спрос педагогических работников при подготовке к новому учебному году", - отметили собеседники агентства. Также причиной того, что педагоги принимали решение уволиться, были и другие причины. "Кто-то выбрал своим новым местом работы школу ближе к дому, кто-то ушёл на пенсию, кто-то переехал в другой регион", - отметил собеседник агентства. Изменение в педагогическом составе школы №338 не отражается на качестве обучения детей.
https://ria.ru/20230902/migranty-1893824589.html
санкт-петербург
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155910/19/1559101928_173:0:2902:2047_1920x0_80_0_0_0852febba2bf88e0c50b165e21103173.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, санкт-петербург
Общество, Санкт-Петербург
В Петербурге рассказали о высоком спросе на школьных учителей

Власти: в Петербурге открытие школ стало причиной высокого спроса на учителей

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкШкольный коридор
Школьный коридор - РИА Новости, 1920, 05.09.2023
© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в медиабанк
Школьный коридор. Архивное фото
Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 сен – РИА Новости. Петербургу в 2023 году потребовались учителя в 24 новые школы, и такой высокий спрос на кадры мог стать одной из причин того, что педагоги из уже работающих школ приняли решение о переходе на другую работу, сообщили РИА Новости в Комитете по образованию правительства Санкт-Петербурга.
В новые школы города потребовалось большое количество учителей.
"В этом году в Санкт-Петербурге открыто рекордное количество общеобразовательных учреждений – 24... Этот фактор влиял на спрос педагогических работников при подготовке к новому учебному году", - отметили собеседники агентства.
Также причиной того, что педагоги принимали решение уволиться, были и другие причины.
"Кто-то выбрал своим новым местом работы школу ближе к дому, кто-то ушёл на пенсию, кто-то переехал в другой регион", - отметил собеседник агентства.
Изменение в педагогическом составе школы №338 не отражается на качестве обучения детей.
Пустой учебный класс - РИА Новости, 1920, 02.09.2023
В Волгограде в класс, где дети не знают русский, назначили нового учителя
2 сентября, 12:58
 
ОбществоСанкт-Петербург
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала