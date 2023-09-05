https://ria.ru/20230905/uchitelya-1894417557.html

В Петербурге рассказали о высоком спросе на школьных учителей

В Петербурге рассказали о высоком спросе на школьных учителей - РИА Новости, 05.09.2023

В Петербурге рассказали о высоком спросе на школьных учителей

Петербургу в 2023 году потребовались учителя в 24 новые школы, и такой высокий спрос на кадры мог стать одной из причин того, что педагоги из уже работающих... РИА Новости, 05.09.2023

2023-09-05T23:05

2023-09-05T23:05

2023-09-05T23:10

общество

санкт-петербург

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 сен – РИА Новости. Петербургу в 2023 году потребовались учителя в 24 новые школы, и такой высокий спрос на кадры мог стать одной из причин того, что педагоги из уже работающих школ приняли решение о переходе на другую работу, сообщили РИА Новости в Комитете по образованию правительства Санкт-Петербурга. В новые школы города потребовалось большое количество учителей. "В этом году в Санкт-Петербурге открыто рекордное количество общеобразовательных учреждений – 24... Этот фактор влиял на спрос педагогических работников при подготовке к новому учебному году", - отметили собеседники агентства. Также причиной того, что педагоги принимали решение уволиться, были и другие причины. "Кто-то выбрал своим новым местом работы школу ближе к дому, кто-то ушёл на пенсию, кто-то переехал в другой регион", - отметил собеседник агентства. Изменение в педагогическом составе школы №338 не отражается на качестве обучения детей.

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общество, санкт-петербург