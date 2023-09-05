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Четыре Ту-160М поступят в Вооруженные силы до конца года - РИА Новости, 05.09.2023
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11:59 05.09.2023 (обновлено: 12:01 05.09.2023)
https://ria.ru/20230905/tu-160m-1894256514.html
Четыре Ту-160М поступят в Вооруженные силы до конца года
Четыре Ту-160М поступят в Вооруженные силы до конца года - РИА Новости, 05.09.2023
Четыре Ту-160М поступят в Вооруженные силы до конца года
Вооруженные силы РФ должны пополниться в этом году шестью военно-транспортными самолетами Ил-76МД-90А и четырьмя стратегическими бомбардировщиками Ту-160М,... РИА Новости, 05.09.2023
2023-09-05T11:59
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россия
ту-160м
безопасность
сергей шойгу
ил-76мд-90а
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МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. Вооруженные силы РФ должны пополниться в этом году шестью военно-транспортными самолетами Ил-76МД-90А и четырьмя стратегическими бомбардировщиками Ту-160М, сообщил министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу во вторник на селекторном совещании в Москве."В текущем году в Вооруженные Силы должны поступить шесть Ил-76МД-90А и четыре Ту-160М", - сказал Шойгу.
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россия, ту-160м, безопасность, сергей шойгу, ил-76мд-90а
Россия, Ту-160М, Безопасность, Сергей Шойгу, Ил-76МД-90А
Четыре Ту-160М поступят в Вооруженные силы до конца года

Шойгу: четыре Ту-160М должны поступить в Вооруженные силы до конца года

© Фото : ОАКПервый модернизированный стратегический бомбардировщик Ту-160М
Первый модернизированный стратегический бомбардировщик Ту-160М - РИА Новости, 1920, 05.09.2023
© Фото : ОАК
Первый модернизированный стратегический бомбардировщик Ту-160М. Архивное фото
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МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. Вооруженные силы РФ должны пополниться в этом году шестью военно-транспортными самолетами Ил-76МД-90А и четырьмя стратегическими бомбардировщиками Ту-160М, сообщил министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу во вторник на селекторном совещании в Москве.
"В текущем году в Вооруженные Силы должны поступить шесть Ил-76МД-90А и четыре Ту-160М", - сказал Шойгу.
Стратегический бомбардировщик-ракетоносец Ту-95МС - РИА Новости, 1920, 17.08.2023
Боевую мощность стратегических бомбардировщиков Ту-95 повысят вдвое
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РоссияТу-160МБезопасностьСергей ШойгуИл-76МД-90А
 
 
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