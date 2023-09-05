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Четыре Ту-160М поступят в Вооруженные силы до конца года
Четыре Ту-160М поступят в Вооруженные силы до конца года - РИА Новости, 05.09.2023
Четыре Ту-160М поступят в Вооруженные силы до конца года
Вооруженные силы РФ должны пополниться в этом году шестью военно-транспортными самолетами Ил-76МД-90А и четырьмя стратегическими бомбардировщиками Ту-160М,... РИА Новости, 05.09.2023
2023-09-05T11:59
2023-09-05T11:59
2023-09-05T12:01
россия
ту-160м
безопасность
сергей шойгу
ил-76мд-90а
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МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. Вооруженные силы РФ должны пополниться в этом году шестью военно-транспортными самолетами Ил-76МД-90А и четырьмя стратегическими бомбардировщиками Ту-160М, сообщил министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу во вторник на селекторном совещании в Москве."В текущем году в Вооруженные Силы должны поступить шесть Ил-76МД-90А и четыре Ту-160М", - сказал Шойгу.
https://ria.ru/20230817/bombardirovschiki-1890559440.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, ту-160м, безопасность, сергей шойгу, ил-76мд-90а
Россия, Ту-160М, Безопасность, Сергей Шойгу, Ил-76МД-90А
Четыре Ту-160М поступят в Вооруженные силы до конца года
Шойгу: четыре Ту-160М должны поступить в Вооруженные силы до конца года