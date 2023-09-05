https://ria.ru/20230905/tu-160m-1894256514.html

Четыре Ту-160М поступят в Вооруженные силы до конца года

Четыре Ту-160М поступят в Вооруженные силы до конца года - РИА Новости, 05.09.2023

Четыре Ту-160М поступят в Вооруженные силы до конца года

Вооруженные силы РФ должны пополниться в этом году шестью военно-транспортными самолетами Ил-76МД-90А и четырьмя стратегическими бомбардировщиками Ту-160М,... РИА Новости, 05.09.2023

2023-09-05T11:59

2023-09-05T11:59

2023-09-05T12:01

россия

ту-160м

безопасность

сергей шойгу

ил-76мд-90а

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МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. Вооруженные силы РФ должны пополниться в этом году шестью военно-транспортными самолетами Ил-76МД-90А и четырьмя стратегическими бомбардировщиками Ту-160М, сообщил министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу во вторник на селекторном совещании в Москве."В текущем году в Вооруженные Силы должны поступить шесть Ил-76МД-90А и четыре Ту-160М", - сказал Шойгу.

https://ria.ru/20230817/bombardirovschiki-1890559440.html

россия

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Кирилл Волков

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Кирилл Волков

россия, ту-160м, безопасность, сергей шойгу, ил-76мд-90а