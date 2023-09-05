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В Турции могут создать газовый центр, как в Лондоне и Гамбурге - РИА Новости, 05.09.2023
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13:13 05.09.2023
https://ria.ru/20230905/tsentr-1894278448.html
В Турции могут создать газовый центр, как в Лондоне и Гамбурге
В Турции могут создать газовый центр, как в Лондоне и Гамбурге - РИА Новости, 05.09.2023
В Турции могут создать газовый центр, как в Лондоне и Гамбурге
Турция рассчитывает создать центр по газу, аналогичный центрам в Лондоне и Гамбурге, намерена обсуждать этот план с Россией, заявил президент страны Реджеп... РИА Новости, 05.09.2023
2023-09-05T13:13
2023-09-05T13:13
турция
лондон
гамбург (город)
реджеп тайип эрдоган
в мире
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АНКАРА, 5 сен - РИА Новости. Турция рассчитывает создать центр по газу, аналогичный центрам в Лондоне и Гамбурге, намерена обсуждать этот план с Россией, заявил президент страны Реджеп Тайип Эрдоган. "Во время нашей встречи с господином Путиным (в Сочи в понедельник - ред.) мы обсуждали энергетический сектор по отдельным направлениям. Мы будем реализовывать различные проекты по транспортировке энергоносителей в Европу и по всему миру через территорию нашей страны. В связи с созданием в Турции газового центра будет достигнут прогресс и в вопросах передачи энергоресурсов, и в вопросах ценообразования. Мы заявили, что превратим нашу страну в энергетический хаб, и создаем для этого необходимую инфраструктуру и физические возможности. Благодаря инвестициям последних лет мы превратим нашу страну в важную газовую базу для региональной географии. Мы шаг за шагом приближаемся к нашей цели - превратить Турцию в центр региона, а затем и мировой энергетики", - сказал турецкий лидер журналистам в самолете по возвращении из Сочи. По его словам, Анкара полна решимости сохранить турецко-российские отношения в области энергетики, которые Турция осуществляет на взаимовыгодной основе, в интересах обеих стран. "Что касается Турции, то мы предлагаем иной план в этом вопросе. Подобно нашему финансовому центру в Стамбуле, у нас есть план создания центра по природному газу, аналогичного центрам, созданным в Лондоне и Гамбурге для определенных видов бизнеса. Мы будем обсуждать этот план с Россией. Мы хотим превратить нашу страну в такой центр за пределами Фракии. Мы планируем создать такой центр не только для природного газа, но и для энергетики и горнодобывающей промышленности. Мы хотим создать центр с широким спектром целей. Мы хотим, чтобы все, кто хочет заниматься энергетикой, газом и горным делом, приходили в этот центр. Мы можем создать этот центр в одном из блоков нашего финансового центра в Аташехире", - подчеркнул турецкий лидер.
https://ria.ru/20230905/gaz-1894212820.html
https://ria.ru/20230730/gaz-1887130811.html
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турция, лондон, гамбург (город), реджеп тайип эрдоган, в мире
Турция, Лондон, Гамбург (город), Реджеп Тайип Эрдоган, В мире
В Турции могут создать газовый центр, как в Лондоне и Гамбурге

Эрдоган: Турция намерена создать газовый центр, как в Лондоне и Гамбурге

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкНабережная в районе Султанахмет в Стамбуле
Набережная в районе Султанахмет в Стамбуле - РИА Новости, 1920, 05.09.2023
© РИА Новости / Павел Бедняков
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Набережная в районе Султанахмет в Стамбуле. Архивное фото
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АНКАРА, 5 сен - РИА Новости. Турция рассчитывает создать центр по газу, аналогичный центрам в Лондоне и Гамбурге, намерена обсуждать этот план с Россией, заявил президент страны Реджеп Тайип Эрдоган.
«
"Во время нашей встречи с господином Путиным (в Сочи в понедельник - ред.) мы обсуждали энергетический сектор по отдельным направлениям. Мы будем реализовывать различные проекты по транспортировке энергоносителей в Европу и по всему миру через территорию нашей страны. В связи с созданием в Турции газового центра будет достигнут прогресс и в вопросах передачи энергоресурсов, и в вопросах ценообразования. Мы заявили, что превратим нашу страну в энергетический хаб, и создаем для этого необходимую инфраструктуру и физические возможности. Благодаря инвестициям последних лет мы превратим нашу страну в важную газовую базу для региональной географии. Мы шаг за шагом приближаемся к нашей цели - превратить Турцию в центр региона, а затем и мировой энергетики", - сказал турецкий лидер журналистам в самолете по возвращении из Сочи.
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Москва и Анкара активизируют работы по газовому хабу, сообщил источник
Вчера, 05:03
По его словам, Анкара полна решимости сохранить турецко-российские отношения в области энергетики, которые Турция осуществляет на взаимовыгодной основе, в интересах обеих стран.
«
"Что касается Турции, то мы предлагаем иной план в этом вопросе. Подобно нашему финансовому центру в Стамбуле, у нас есть план создания центра по природному газу, аналогичного центрам, созданным в Лондоне и Гамбурге для определенных видов бизнеса. Мы будем обсуждать этот план с Россией. Мы хотим превратить нашу страну в такой центр за пределами Фракии. Мы планируем создать такой центр не только для природного газа, но и для энергетики и горнодобывающей промышленности. Мы хотим создать центр с широким спектром целей. Мы хотим, чтобы все, кто хочет заниматься энергетикой, газом и горным делом, приходили в этот центр. Мы можем создать этот центр в одном из блоков нашего финансового центра в Аташехире", - подчеркнул турецкий лидер.
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ТурцияЛондонГамбург (город)Реджеп Тайип ЭрдоганВ мире
 
 
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