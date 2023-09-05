https://ria.ru/20230905/svo-1894256753.html

Шойгу: самая напряженная обстановка сложилась на Запорожском направлении

Шойгу: самая напряженная обстановка сложилась на Запорожском направлении - РИА Новости, 05.09.2023

Шойгу: самая напряженная обстановка сложилась на Запорожском направлении

Наиболее напряженная обстановка в ходе спецоперации сложилась на запорожском направлении, здесь ВСУ ввели в бой бригады из стратегического резерва, проходившие... РИА Новости, 05.09.2023

2023-09-05T12:00

2023-09-05T12:00

2023-09-05T12:04

специальная военная операция на украине

сергей шойгу

запорожская область

вооруженные силы украины

вооруженные силы рф

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/0d/1857461184_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_f1ecc94b8a074f620775475dcd8d1de7.jpg

МОСКВА, 5 сен – РИА Новости. Наиболее напряженная обстановка в ходе спецоперации сложилась на запорожском направлении, здесь ВСУ ввели в бой бригады из стратегического резерва, проходившие подготовку у западных инструкторов, сообщил во вторник министр обороны РФ Сергей Шойгу."Наиболее напряженная обстановка сложилась на запорожском направлении. Противник ввел в бой бригады из стратегического резерва, личный состав которых прошел подготовку под руководством западных инструкторов", - сказал Шойгу на селекторном совещании с руководящим составом Вооруженных сил РФ.

запорожская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

сергей шойгу, запорожская область, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф