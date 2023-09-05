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Шойгу: самая напряженная обстановка сложилась на Запорожском направлении
Шойгу: самая напряженная обстановка сложилась на Запорожском направлении - РИА Новости, 05.09.2023
Шойгу: самая напряженная обстановка сложилась на Запорожском направлении
Наиболее напряженная обстановка в ходе спецоперации сложилась на запорожском направлении, здесь ВСУ ввели в бой бригады из стратегического резерва, проходившие... РИА Новости, 05.09.2023
2023-09-05T12:00
2023-09-05T12:00
2023-09-05T12:04
специальная военная операция на украине
сергей шойгу
запорожская область
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 5 сен – РИА Новости. Наиболее напряженная обстановка в ходе спецоперации сложилась на запорожском направлении, здесь ВСУ ввели в бой бригады из стратегического резерва, проходившие подготовку у западных инструкторов, сообщил во вторник министр обороны РФ Сергей Шойгу."Наиболее напряженная обстановка сложилась на запорожском направлении. Противник ввел в бой бригады из стратегического резерва, личный состав которых прошел подготовку под руководством западных инструкторов", - сказал Шойгу на селекторном совещании с руководящим составом Вооруженных сил РФ.
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сергей шойгу, запорожская область, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Сергей Шойгу, Запорожская область, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ
Шойгу: самая напряженная обстановка сложилась на Запорожском направлении
Шойгу: наиболее напряженная обстановка сложилась на Запорожском направлении