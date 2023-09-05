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МЧС разработает 40 стандартов ЕАЭС по безопасности продукции - РИА Новости, 05.09.2023
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03:49 05.09.2023
https://ria.ru/20230905/standarty-1894210414.html
МЧС разработает 40 стандартов ЕАЭС по безопасности продукции
МЧС разработает 40 стандартов ЕАЭС по безопасности продукции - РИА Новости, 05.09.2023
МЧС разработает 40 стандартов ЕАЭС по безопасности продукции
Россия в рамках реализации требований технического регламента Евразийского экономического союза (ЕАЭС) "О безопасности продукции, предназначенной для... РИА Новости, 05.09.2023
2023-09-05T03:49
2023-09-05T03:49
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МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. Россия в рамках реализации требований технического регламента Евразийского экономического союза (ЕАЭС) "О безопасности продукции, предназначенной для гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера" планирует разработать до 2027 года 40 стандартов в этой области, рассказал РИА Новости заместитель начальника Всероссийского научно-исследовательского института по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций (ВНИИ ГОЧС) Игорь Сосунов. С 1 июня в странах ЕАЭС вся продукция, предназначенная для гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций, подлежит обязательной сертификации. Техрегламент впервые установил единые требования, соблюдение которых является обязательным для производителей стран ЕАЭС – России, Белоруссии, Казахстана, Армении и Киргизии. Для адаптации производителей под новый регламент, а также для формирования и аккредитации органов по сертификации и испытательных лабораторий предусмотрен переходный период до 1 января 2025 года. Межгосударственные стандарты для реализации техрегламента ЕАЭС будут разработаны в соответствии с программой, утвержденной коллегией Евразийской экономической комиссии. "Согласно дорожной карте, специалисты ВНИИ ГОЧС и Технического комитета по стандартизации "Гражданская оборона, предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций" (ТК 071) разработают и подготовят к утверждению 40 межгосударственных стандартов", - сказал Сосунов. Он отметил, что в том числе часть стандартов будет пересмотрена и актуализирована согласно условиям технического регламента ЕАЭС 050/2021. "В целом завершение программы запланировано на 2027 год с учетом того, что для разработки каждого проекта документа в соответствии с требованиями межгосударственной системы стандартизации отводится до двух лет", - резюмировал заместитель начальника ВНИИ ГОЧС.
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евразийский экономический союз, евразийская экономическая комиссия, россия, белоруссия, казахстан, политика
Евразийский экономический союз, Евразийская экономическая комиссия, Россия, Белоруссия, Казахстан, Политика
МЧС разработает 40 стандартов ЕАЭС по безопасности продукции

МЧС разработает 40 стандартов ЕАЭС по безопасности продукции для ГОЧС до 2027

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкФлаги стран-участниц Евразийского экономического союза
Флаги стран-участниц Евразийского экономического союза - РИА Новости, 1920, 05.09.2023
© РИА Новости / POOL
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Флаги стран-участниц Евразийского экономического союза. Архивное фото
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МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. Россия в рамках реализации требований технического регламента Евразийского экономического союза (ЕАЭС) "О безопасности продукции, предназначенной для гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера" планирует разработать до 2027 года 40 стандартов в этой области, рассказал РИА Новости заместитель начальника Всероссийского научно-исследовательского института по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций (ВНИИ ГОЧС) Игорь Сосунов.
С 1 июня в странах ЕАЭС вся продукция, предназначенная для гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций, подлежит обязательной сертификации. Техрегламент впервые установил единые требования, соблюдение которых является обязательным для производителей стран ЕАЭС – России, Белоруссии, Казахстана, Армении и Киргизии. Для адаптации производителей под новый регламент, а также для формирования и аккредитации органов по сертификации и испытательных лабораторий предусмотрен переходный период до 1 января 2025 года.
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Межгосударственные стандарты для реализации техрегламента ЕАЭС будут разработаны в соответствии с программой, утвержденной коллегией Евразийской экономической комиссии.
"Согласно дорожной карте, специалисты ВНИИ ГОЧС и Технического комитета по стандартизации "Гражданская оборона, предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций" (ТК 071) разработают и подготовят к утверждению 40 межгосударственных стандартов", - сказал Сосунов.
Он отметил, что в том числе часть стандартов будет пересмотрена и актуализирована согласно условиям технического регламента ЕАЭС 050/2021.
"В целом завершение программы запланировано на 2027 год с учетом того, что для разработки каждого проекта документа в соответствии с требованиями межгосударственной системы стандартизации отводится до двух лет", - резюмировал заместитель начальника ВНИИ ГОЧС.
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