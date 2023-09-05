https://ria.ru/20230905/standarty-1894210414.html

МЧС разработает 40 стандартов ЕАЭС по безопасности продукции

МЧС разработает 40 стандартов ЕАЭС по безопасности продукции - РИА Новости, 05.09.2023

МЧС разработает 40 стандартов ЕАЭС по безопасности продукции

Россия в рамках реализации требований технического регламента Евразийского экономического союза (ЕАЭС) "О безопасности продукции, предназначенной для... РИА Новости, 05.09.2023

2023-09-05T03:49

2023-09-05T03:49

2023-09-05T03:49

евразийский экономический союз

евразийская экономическая комиссия

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МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. Россия в рамках реализации требований технического регламента Евразийского экономического союза (ЕАЭС) "О безопасности продукции, предназначенной для гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера" планирует разработать до 2027 года 40 стандартов в этой области, рассказал РИА Новости заместитель начальника Всероссийского научно-исследовательского института по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций (ВНИИ ГОЧС) Игорь Сосунов. С 1 июня в странах ЕАЭС вся продукция, предназначенная для гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций, подлежит обязательной сертификации. Техрегламент впервые установил единые требования, соблюдение которых является обязательным для производителей стран ЕАЭС – России, Белоруссии, Казахстана, Армении и Киргизии. Для адаптации производителей под новый регламент, а также для формирования и аккредитации органов по сертификации и испытательных лабораторий предусмотрен переходный период до 1 января 2025 года. Межгосударственные стандарты для реализации техрегламента ЕАЭС будут разработаны в соответствии с программой, утвержденной коллегией Евразийской экономической комиссии. "Согласно дорожной карте, специалисты ВНИИ ГОЧС и Технического комитета по стандартизации "Гражданская оборона, предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций" (ТК 071) разработают и подготовят к утверждению 40 межгосударственных стандартов", - сказал Сосунов. Он отметил, что в том числе часть стандартов будет пересмотрена и актуализирована согласно условиям технического регламента ЕАЭС 050/2021. "В целом завершение программы запланировано на 2027 год с учетом того, что для разработки каждого проекта документа в соответствии с требованиями межгосударственной системы стандартизации отводится до двух лет", - резюмировал заместитель начальника ВНИИ ГОЧС.

https://ria.ru/20230824/eaes-1892043343.html

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белоруссия

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евразийский экономический союз, евразийская экономическая комиссия, россия, белоруссия, казахстан, политика